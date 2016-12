TITEL-Textfeld | Volker Maaßen: Hamburger Luft

Unverhofft

liegt ein Frühlingsduft

in der Luft

doch der erste Maitag

war genau

wie auch der Freitag



letzte Woche

als in Altona

noch Winter war

mit Matsch und Eis

ich weiß

ich weiß

kalt und nass

genau wie das

im ganzen

letzten Jahr

in Hamburg war

manche Menschen mögen leiden

können sie nicht

unterscheiden

ob noch Winter

oder doch schon

Frühling ist.

In Hamburg muss das wohl so sein

man zieht dann

einfach

warme Sachen an

und den Kopf ein

| VOLKER MAAßEN