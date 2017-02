Folkdays aren’t over…

Musik | Mark Knopfler: Tracker / Rolling Stones: Blue & Lonesome

Retro – Another side of Mark Knopfler mit ›Tracker‹ und Blues Roots bei den Rolling Stones mit ›Blue & Lonesome‹. Von TINA KAROLINA STAUNER

Folk und Blues von Mark Knopfler mit ›Tracker‹

Vor Jahren rezensierte ich das Buch ›Stories‹ von Breece D’J Pancake. Beim Lesen von Artikeln über diesen amerikanischen Autor entdeckte ich, dass sich Mark Knopfler für einen Song von Pancakes Schreibe Inspirierung holte. Das brachte mich dazu, doch wieder bei diesem Gitarristen reinzuhören. Und ich stieß auf sein aktuelles Album ›Tracker‹ mit Songs, die wirken wie tief verwurzelt im amerikanischen Folk und Blues. Knopflers Erfolgsband Dire Straits wurde Ende der 70er Jahre mit ›Sultans Of Swing‹ bekannt. Keiner kam daran vorbei.

Gründungsmitglieder der Band waren neben Mark Knopfler sein Bruder David, John Illsley und Pick Withers. Mark Knopfler, der Frontman der Straits spielte sich allerdings mit seinen Gitarrensoli auch weit, zu weit, in den Mainstream. Ich beachtete ihn kaum noch. Aber mit ›Tracker‹ zieht er mich auf einmal in seinen Bann. Vor fünf Jahren spielte Knopfler live on Tour mit Bob Dylan. Dies dürfte ihn vermutlich ganz in Folk- und Bluessounds gebracht haben. Knopfler ist Brite, stammt aus dem schottischen Glasgow, war einige Zeit Journalist und etablierte sich in der Londoner Szene als Musiker. Er klingt nun mit ›Tracker‹ ungemein amerikanisch.

Songwriting und Literatur

Was Knopfler in seinem achtem Soloalbum thematisiert ist Lebenszeit: Was im Laufe der Zeit alles war, was im Laufe des Lebens alles passierte. Und die Frage: »Was wird sein?« Zum anderen nennt der 67-Jährige in einem Interview mit Salon einige Literaten, auf die er seine Arbeit bezieht: Außer Breece D’J Pancake nennt er Basil Bunting, einen exzentrischen Lyriker aus dem Umfeld des ›Newcastle Evening Chronicle‹ und Beryl Bainbridge, eine zu ihren Lebzeiten unterbewertete Autorin und Schauspielerin. Er redet über den Schriftsteller Timothy O’Grady und wendet sich dann Visuellem zu, dem Fotografen Steve Pyke. Für Knopfler soll Songs aufnehmen im Studio so ähnlich sein, wie mit einem Malkasten Bilder schaffen in einem Atelier. Die Liner Notes für ›Tracker‹ schrieb der Literat Richard Ford für ihn. Fiktion und Non-Fikton fließen bei dem Projekt ›Tracker‹ ineinander. Oder anders: Es ist eine »Kollision von Büchern und Orten«.

Musik ohne Filter

›Tracker‹ bedeutet Detektiv, Fährtensucher, jemandem oder etwas auf der Spur sein. ›Tracker‹ gibt sich elitär aber straight. ›Tracker‹ ist weit in der Songwritertradition Amerikas. Waren Mark Knopflers perfekte Gitarrenlinien immer mal wieder zu glatt, sind sie nun kantiger und schnörkelloser. Der Gitarrist besinnt sich auf Songwriting-Fragmente. Weniger ist mehr. Er tut sogar wie ein Songwriter’s Songwriter. Sagt Dinge wie: »Wer weiß, warum man sich an etwas erinnert, die Sachen kommen von überallher.« Wenn er annimmt, dass er etwas von Folk und Blues versteht, kann man ihm das bestätigen. Und Knopfler kann auch auf seine Band The Notting Hillbillies verweisen und diverse Kollaborationen mit namhaften Countrymusikern. Mit dabei Emmylou Harris. Er versteht es, aus dem Chaos, das einen im Leben umgibt, herauszufiltern, was für klassische Songs in der Tradition des amerikanischen Songwriting schon immer Merkmal ist. Etwas herausfiltern für einen Song. So einfach konnte man Songwriting auch beschreiben. Wozu kompliziertere Worte haben!? Lieber in einem Club mit Musik sein. Vom Jahr 1983 an wurde Folk, Blues und Rock mit dem Titel ›Ohne Filter‹ vom SWR in Deutschland präsentiert. Das war für Leute, die auch beim Debüt der Straits mehrmals hingehört hatten und die ›Down To The Waterline‹ als Intro nannten und wussten, mehr als drei weitere Band- und Songnamen aufzuzählen. Das war für Leute, die nicht nur die Fernsehsendung Rockpalast kannten.

Technik und Feeling

Mark Knopfler, der privilegiert und elitär seine Stücke in besten Aufnahmestudios zusammenbastelt und teuerste Gitarren und Equipmentteile verwendet, tut das alles mit der Geste eines Songwriters, der nicht mehr als eine einfache Akustische besitzt und eine Spur zum Aufnehmen. Dabei ist er Eigentümer der ›British Grove Studios‹ in London. Sein Gitarrensound, der als laid-back propagiert wurde, hat einen Touch Schwermut und manchmal jazzige Einsprengsel, wenn er sich als Songwriter zeigt. Und dieses leicht Zwiespältige hat das gewisse Etwas. Knopfler produzierte ›Tracker‹ selbst und arbeitete dabei eng zusammen mit seinem langjährigen Musikerkollegen Guy Fletcher – und außerdem mit John McCusker, Mike McGoldrick, Glenn Worf, Ian Thomas und weiteren Gastmusikern. Wer mehr wissen will, muss zuhören. Denn es geht um Songs und Feeling. Keine Erörterung. Einfach Songs.

Blues Roots und The Rolling Stones mit ›Blue & Lonesome‹

In Mark Knopfler’s British Grove Studios haben auch die Rolling Stones 2016 ihr jüngstes Album ›Blue & Lonesome‹ eingespielt. Die Stones, eine britische Musiklegende, waren immer wieder eine Rockband für das Massenpublikum. Auf ›Blue & Lonesome‹ spielen der 75-jährige Mick Jagger und die Stones jedoch back to the roots astreinen, rohen Blues. Ungeschliffen rauen Sound mit eckigen Riffs, aufgenommen fast ohne Overdubs. Das legt nicht jeder auf. Es ihr 23. Studioalbum und besteht aus 12 unkomplizierten Blues-Coverversionen. Außer den Bandmembers Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und Charlie Watts sind dabei Eric Clapton, Darryl Jones, Matt Clifford, Chuck Leavell und Jim Keltner. Produziert hat Don Was, der schon mit dem Who is Who der amerikanischen Country-, Folk- und Rockszene von Bob Dylan über Glenn Frey bis Bob Seger im Studio oder auf der Bühne war. To be continued. Die jahrzehntealten amerikanischen Bluessongs stammen von Buddy Johnson, Howlin’ Wolf, Memphis Slim, Magic Sam, Little Walter, Miles Grayson, Lermon Horton, Eddie Taylor, Little Walter, Otis Hicks, Jerry West, Ewart G. Abner, Jimmy Reed und Willie Dixon. Der urbane Blues entstand ab den 20er-Jahren. In den 40er-Jahren wurde der ländliche Delta Blues in Chicago elektrifiziert. Wer hört heute noch Chicago-Blues? Es ist fast wie eine Zeitversetztung in die 40er-, 50er- und 60er-Jahre. In den Sixties fing der Bluesrock, Rhythm and Blues und Rock’n’Roll der Stones an. Mit dem aktuellen ›Blue & Lonesome‹ sind sie wieder bei Blues-Standards. Traditionell und kontemporär.

Namedropping im Diskurs

Dass man mit Mark Knopfler immer auch nah am Mainstream ist, zeigt seine Nominierung für den Echo 2016, eine Auszeichnung der Deutschen Phono-Akademie, die nicht nur nationale Pop-Stars, sondern auch internationale Musiker präsentiert. On the road. Business. Show. Sold Out.

Musiker, die im Studio oder auf der Bühne mit Mark Knopfler und den Dire Straits zusammenspielten, sind u.a. Hal Lindes, Terry Williams, Jack Sonni, Omar Hakim, Mel Collins, Chris White, Phil Palmer, Chris Whitten, Danny Cummings und Paul Franklin. Diese wiederum fand man bisher in der Folk-, Blues-und Jazzszene mit Bands und Musikern wie Lindisfarne, The British Blues All Stars, Fish, Rockpile, Weather Report, George Benson, Clannad, Alexis Corner, Bad Company, Camel, Alvin Lee, Wishbone Ash, Eric Clapton, Johnny Cash, Rodney Crowell oder John Martyn. Credits. Reputation. Blues-Sound. Jazzrock. Folkdays.

| TINA-KAROLINA STAUNER

Titelangaben

Mark Knopfler: Tracker (2015)

Virgin / Verve / Universal Music

Rolling Stones: Blue & Lonesome (2016)

Polydor Records / Universal Music

