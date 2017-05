Endlich geht’s bergab

Kinderbuch | Luc Blanvillain: Tagebuch eines Möchtegern-Versagers

Eigentlich doch toll, wenn einem in der Schule alles zufliegt. Oder? Der zwölfjährige Nils hat da eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Von ANDREA WANNER

Nils ist hochbegabt. So weit, so gut. Oder schlecht, wie man’s nimmt. Gut ja eigentlich, weil Nils ohne Probleme die Schule meistern könnte. Schlecht, weil es im Leben dann doch ganz anders läuft. Denn die normalen Dinge, die einen Zwölfjährigen eigentlich so beschäftigen – wie fernsehen oder Fußball spielen –, finden bei Nils nicht statt. Seine Eltern haben sich in den Kopf gesetzt, die Begabung ihres Sohnes noch weiter zu fördern, indem alle Ablenkungen aus seinem Alltag verbannt werden.

In seiner Not beginnt Nils Tagebuch zu schreiben und einen Plan zu entwickeln, wie der dem System entkommen kann. Der Schulwechsel an eine andere Schule, die Hochbegabte besonders fördert, bietet dazu eine wunderbare Gelegenheit. Nils kennt dort niemanden und keiner kennt Nils. Er nutzt die neue Situation, um zum Versager zu werden. Das bedeutet, in Tests absichtlich Fehler einzubauen, sich dumm zustellen, Begriffsstutzigkeit vorzutäuschen, sich selbst zum Trottel zu machen. Keine leichte Aufgabe, vor allem, wenn man so schlau ist wie Nils. Richtige Antworten geben fällt ihm wesentlich leichter, als sich falsche auszudenken. Aber es scheint zu funktionieren. »Alles läuft bestens. Meine Noten werden immer schlechter.«notiert er in sein Tagebuch. Aber ganz reibungslos lässt sich das Vorgenommene dann doch nicht umsetzen.

Luc Blanvillain ist selbst Lehrer und kennt das Beziehungsgeflecht Schule-SchülerInnen-Eltern nur zu gut. Pointiert, überspitzt und mit vielen Slapstickszenen lässt er Nils erzählen, beobachten, kommentieren und werten. Flankierend stellt er dem Jungen neue Klassenkameraden an die Seite, mit denen es zu neuen, ungewohnten Situationen kommt: Mona, das erste Mädchen in seinem Leben, für das er sich wirklich interessiert und die ihm Nachhilfe gibt, weil er ihr leidtut, Basile, der mit dem Lehrstoff tatsächlich überfordert ist und schließlich Engelbert, der eigentlich Konkurrent was die intellektuellen Fähigkeiten anbelangt.

Nils muss eine Position finden, die gespielte und die eigentliche Rolle entwickeln sich dabei immer weiter auseinander und stellen ihn vor Probleme, die auch für Hochbegabte eine wirkliche Herausforderung sind. Soziale Kompetenzen sind dann eben doch noch mal ein ganz anderes Feld. Eines, auf dem sich der Junge auch innerhalb der Familie neu orientieren muss. Der Konflikt mit den Eltern ist eine Sache, die Dauerauseinandersetzung mit der älteren Schwester eine ganz andere. Hier ist mehr Solidarität tatsächlich ein neuer, durchaus erfolgreicher Weg.

Hinter der amüsanten Geschichte schimmern an vielen Stellen echte Probleme durch: Ehrgeizige Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, die Kinder in Schubladen stecken, statt sich wirklich mit ihnen zu beschäftigen, überforderte Kinder ohne Freiräume sind nur einige davon. Bei Nils kommt einiges zusammen. Der Zwölfjährige ist im Leben da angekommen, wo die Ablösung von den Eltern beginnt, wo man anfängt, eigene Positionen zu suchen und zu finden. Manchmal braucht es dazu vielleicht Tricks, auf lange Sicht wird es nur helfen, tatsächlich zu sich selbst, seinen eigenen Fähigkeiten und Wünschen zu stehen und sich auch Konflikten zu stellen. Nils ist dem am Ende auf jeden Fall ein Stück nähergekommen und ihn bei der Lektüre seines Tagebuchs auf diesem Weg zu begleiten eine ebenso unterhaltende wie spannende Sache.

