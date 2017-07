Lyrik | Johanna Hansen: Gedichte

Blau ist ein Lockvogel

Blau macht schlank

bis zum siebten Himmel

dazwischen ist Blau ein Aperitif

hellhörig verrutscht zu Satin

ein Geheimtipp überallhin

Blau sieht täuschend echt aus

eine Flussaue mündet ins Blau

Gefühle

kühl entknotet

ein paar Interna

ein Horizont auf dem Tellerrand

Blau komplettiert ein Adagio zu Schwerelosigkeit

und zieht sich nie aus der Affäre

ein Vokal tauscht mit Blau

Blau ist ein Lockvogel

Ein Federstrich reicht aus

und Blau hält sein Echo hin

mehrstöckig

mühelos tanztauglich

in einer Landschaft auf Zehenspitzen





Gärten

dagegen bleiben gern

sich selbst überlassen

Kniekurz im Kraut

Ein gehauchtes Gähnen

Oder Efeu

Duft von Päonien

Mal Staubfaden

Mal Pavillon

Darauf lässt sich zugehen

Ein Garten wirft Köder aus

Biegsam

und sich nicht einmal besonders

ähnlich

lassen Tage sich draußen

wieder umgekehrt öffnen

Lassen sich Sicherheitsnadeln

aus den Plänen ziehen

die um sich selber kreisen

Ein Katzensprung wäre

das perfekte Kleidungsstück





Lockmittel

Duft von Gras aufs frisch gebackene Brot

schneiden die Gärtner auf dem Grünstreifen

Vielleicht verkauft eine Bäckerei heute mitten

im Häusermeer Liebesorakel in diese Welt aus

stop and go unter leuchtenden Netzen

aus Momentaufnahmen

Sie spucken einen Zitronenfalter in den Luftzug auf der Haut

Sein Flug ist der Wirbel

in dem ich lautlos die Lippen bewegte wie um eine Lichtquelle

Wie Endlosketten von Flügelschlägen

gegen Lebensbeschleunigungselixiere

Schon eine Haltestelle weiter

die gewohnten Geräusche (vom Reißbrett der Stadt)

für die geraffte Vollkommenheit der Zahl

Gebt mir Scheuklappen

Mit schwarzen Tulpen bestickte Etüden

umgearbeitet zu Lampenschirmen

aus Kinderbuchseide

Die Essenz blanker Erde

Mein Mund ist voller scharf schmeckender Halme

| Die Autorin ist Mitherausgeberin der zweimal jährlich in Düsseldorf erscheinenden Literaturzeitschrift Wortschau .