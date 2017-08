Lyrik | Peter Engel: Gedichte

Eisblumenzeit

Wie Zitate des Jugendstils

erblühten sie über Nacht

auf den Stubenscheiben,

fein gezeichnete Flora mit

einem Flaum aus Kristallen,

ganz Bündel von Blüten

in einer weißen Landschaft.

Unter dem Atemhauch

verging die kalte Pracht,

wich einem milchigen Loch,

hinter dem der Tag gähnte,

einfältig grau und endlos,

und als der Ofen Wärme gab,

rann es vom Glas wie Tränen.

Eingewohnt

Das Knarren des alten Holzes,

wenn du übers Parkett gehst,

das hörst du schon lange nicht mehr,

auch nicht dein typisches Hüsteln:

Es hat sich in die Zimmer

eingelebt wie die Heizungen

und ist ihr Teil wie die Fenster.

Dem Spiegel bist du vertraut,

ein verschwiegener Gefährte

vieler Jahre, zeigst ihm dein

gelichtetes Haar und deine

schadhaften Zähne, aber er

schont dich und glättet die Falten,

bewahrt was vom Jungengesicht.

Überall haften Gedanken,

am Loch in der Wand, wo mal

der Turmspringer hing und mit

geschlossenen Augen ins Dunkel

tauchte, oder an der Schattenspur

des Rahmens, einer Blindstelle,

zu der du kein Bild finden kannst.

| PETER ENGEL

Entnommen aus

Peter Engel: Unter der schwarzen weiße Schrift

75 Gedichte, 1972-2015

Hamburg: Edition Hammer + Veilchen 2015

100 Seiten, 12,00 Euro

