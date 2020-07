Kochbücher verführen zu kulinarischen Genüssen, begeistern mit einladenden Bildern und vielversprechenden Rezepten. Jetzt lockt Lukas Hartmann junge Leser in die Küche und ködert sie mit Geschichten. Von ANDREA WANNER

Als Vorspeise gönnen wir uns Spaghetti aglio olio, inspiriert durch eine packende Schlacht zwischen Spaghetti und Conchiglie (das sind riesengroße Muschelnudeln). Anschließend genießen wir vielleicht Basmatireis mit Früchten und Nüssen und Currysauce (schmeckt am besten ohne Besteck, einfach mit den Fingern!) und begleiten dazu zuvor einen Jungen zu seiner neuen Klassenkameradin Paavai aus Sri Lanka nach Hause. Und zum Nachtisch könnte man sich gut eine Tarte Tatin, das ist ein gestürzter Apfelkuchen, vorstellen, bewegt von der tragischen Liebesgeschichte zwischen einem Apfel und einer Banane.

Erst die Geschichte, dann das Rezept, das immer irgendwie mit der Story zu tun hat. Die zehn Geschichten sind Lukas Hartmann dabei so abwechslungsreich gelungen wie die Rezepte. Fantasy, Krimi, Lovestory – alles dabei. Praktische Grundrezepte für eine Salatsoße oder selbst gemachtes Ketchup, oder Raffinierteres wie Gnocchi mit Salbei und Parmesan oder die Polenta aus der Titelgeschichte, hinter der sich ein Kurzkrimi verbirgt, der sehr dramatisch mit einer vermeintlichen Leiche, die keine ist, beginnt.

Wie beim »Omelette surprise« weiß man vorher nie so ganz genau. was sich in den Geschichten versteckt. Das Omelette kann süß oder salzig sein, die Storys spannende oder heiter. Jeder findet etwas nach seinem Geschmack.

Die Illustrationen stammen von keiner Geringeren als Larissa Bertonasco, von der das herrliche Kochbuch ›La nonna, La cucina, La vita‹ – ›Die wunderbaren Rezepte meiner Großmutter‹ stammt, in dem sie die Rezepte ihrer ligurischen Großmutter gesammelt hat (und das Italienliebhabern mehr als zu empfehlen ist). Auf ganzseitigen Bildern hält sie kleine Szenen aus den Geschichten fest, eingestreut in den Text und die Rezepte finden sich viele liebevoll gestaltete Details rund ums Essen und Kochen.

Gemeinsam lesen, gemeinsam kochen, gemeinsam essen (und dann, wenn es sein muss, auch noch gemeinsam die Küche aufräumen): Bei dieser Geschichtensammlung mit Kochrezepten läuft einem einfach das Wasser im Mund zusammen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Lukas Hartmann: Spuren in der Polenta

Essgeschichten und Rezepte für Kinder

Mit Bildern von Larissa Bertonasco

Zürich: Bajazzo Verlag 2007

144 Seiten, 14,90 Euro

Kinderbuch ab 10 Jahren