Zehn Jahre nach seiner Ermordung beurteilt der britische Journalist Charlie Nash in seinem kuriosen Büchlein ›Gaddafi, Existentialist‹ das Phänomen Gaddafi nicht moralisch-politisch, sondern stellt die philosophische Frage: War Gaddafi Existenzialist? Nashs Betrachtung erinnert an Jean-Paul Sartres existenzialistische Analyse von Jean Genet. Sartre illustrierte mit Genet seine existenzialistischen Themen Authentizität, Freiheit und Verantwortung – was Nash mit Gaddafi tut. Er spricht über den existenzialistischen Faden in Gaddafis Leben und Werk, seine Vorstellung von Utopie und Dystopie, arabischen Existenzialismus und Gaddafis Outfits als politisches Statement. Interview von SABINE MATTHES mit Charlie Nash

Am 1. September 1969 brachte Muammar Gaddafi (1942-2011) den Libyern in einer unblutigen Revolution die Freiheit. Er wurde zum Fürsprecher der Unterdrückten – Palästinenser, Kurden, Sahrauis, Kashmir, IRA und ANC. Nelson Mandela nannte ihn seinen »Waffenbruder im Kampf für Frieden und Menschenrechte« und einen Enkelsohn »Gaddafi«. Für Ronald Reagan – den amerikanischen Rivalen in Sachen Freiheitskampf – war er der »Mad Dog of the Middle East«. Susan Sontag hätte den stolzen Beduinen und Exzentriker vielleicht als popkulturelles Phänomen unter Camp eingeordnet.

Gaddafi veröffentlichte basisdemokratische Theorien, kritisierte Schulpflicht und westliche Demokratie als Diktatur der Mehrheit. Er ersann surrealistische Kurzgeschichten und zur Lösung des Nahost Konflikts einen gemeinsamen Staat namens »Isratine«. Als spendabler Idealist investierte er Milliarden in den Traum der vereinten United States of Africa und deren Infrastruktur. Er mutierte vom gefeierten Revolutionsführer zum Despoten – zum gefallenen Engel und Verräter der eigenen Ideale. Am 20. Oktober 2011 grausam ermordet in einer blutigen Revolte, die Libyen in Chaos und Bürgerkrieg stürzte. Mit seinem Tod begann die Destabilisierung Westafrikas durch Dschihadisten.

Das Ende von Colonel Gaddafi erinnert an Colonel Kurtz/Marlon Brando in Francis Ford Coppolas Meisterwerk ›Apocalypse Now‹. Der Fotograf/Dennis Hopper analysiert ihn: »Der Mann ist klar im Kopf, aber seine Seele ist verrückt.« Colonel Kurtz sei »ein Mann, der Gewalt und Terror nutzt für das moralisch größere Gute«, der als Gott-König herrscht und sich am Ende, in der Einsamkeit seines Irrtums und Scheiterns, in einem existentialistischen Plädoyer rechtfertigt: »Haben Sie jemals echte Freiheit erwogen? Freiheit von den Meinungen anderer? Sogar von ihren eigenen Meinungen?« Vor seiner Hinrichtung fordert Colonel Kurtz: »Sie haben kein Recht, mich einen Mörder zu nennen. Sie haben das Recht mich zu töten. Aber sie haben kein Recht, über mich zu urteilen.« Kurtz und Gaddafi sahen sich als moralische Männer, auch wenn die Moral sie verlassen hatte.

Nash schreibt über US- und britische Politik, mit einem Faible für Seltsames, Abwegiges, Underground Subkulturen, Technologie, Ideologie und Außenseiter.

Sabine Matthes: Warum hat Gaddafi Sie fasziniert?

Charlie Nash: Persönlich habe ich keine Verbindung mit Colonel Gaddafi oder Libyen, aber da mich immer Geschichten interessierten, die noch nie erzählt wurden, hat mich die Idee von Gaddafi als Außenseiter und Existenzialist sofort elektrisiert, nachdem ich über bestimmte Belege gestolpert bin. Während ich für das Buch recherchierte, sprach ich mit vielen Leuten – einschließlich derer, die für Gaddafi arbeiteten, Diplomaten und Akademiker, die an libyschen Konferenzen teilnahmen und den Colonel trafen, und Experten der Philosophie, Ideologie und Religion, die die Idee, dass Gaddafi ein Existenzialist gewesen sein könnte entweder unterstützten oder ablehnten.

Was möchten Sie mit Ihrem Buch erreichen?

Ich möchte helfen, eine Geschichte zu erzählen, die noch nicht erzählt wurde! Viele haben starke Meinungen zu Gaddafi, der libyschen Jamahiriya und dem libyschen Bürgerkrieg 2011 (insbesondere ob der Westen hätte eingreifen sollen oder nicht), aber wenige haben Gaddafi bisher philosophisch betrachtet. Während viele Kommentare zu Gaddafi meist politisch waren und seine literarische Arbeit nur sarkastisch und höhnisch erwähnten, wollte ich Gaddafis Bücher, Reden und Handeln nutzen, um die Geschichte einer anderen Seite von Gaddafi zu erzählen. Die von Gaddafi dem Außenseiter! Ein Mann, der ein solcher Außenseiter war, dass er sogar Libyen zu einem Außenseiter Staat machte!

Authentizität, Freiheit und Verantwortung sind die DNA des Existenzialismus. Jean-Paul Sartre veranschaulichte es in seiner famosen Fallstudie über Jean Genet. Genet – Dieb, Homosexueller, Verräter und Außenseiter – hatte in Sartres Augen frei entschieden, Paria und Dichter zu sein; er lebe »die wahre Einsamkeit, die des Monstrums, …, die unsere ist …«. Ist Ihr Ansatz ähnlich: der existenzialistischen DNA in Gaddafis Leben und Werk nachzuspüren?

Genau das. Es gibt da einen existenzialistischen Faden, der sich durch viele Werke Gaddafis zieht, ob er dies zugeben wollte oder nicht. Es gibt auch Ähnlichkeiten zwischen Gaddafi und Jean Genet, aber auch viele Unterschiede.

Jean Genet und Gaddafi waren Rebellen und Außenseiter mit einer poetischen und moralischen Vision. Wie hängen Außenseiter, Rebell, Visionär und Existenzialist zusammen? Sie erwähnen Colin Wilsons Buch ›The Outsider‹ (1956), das die philosophische Rolle des Außenseiters untersucht. War ihr Außenseitertum der Grund, warum Gaddafi und Jean Genet sich mit anderen Außenseitern, wie den Palästinensern, solidarisierten?

Ich glaube nicht, dass man Außenseiter als Voraussetzung zum Existenzialisten sein muss, aber da gibt es große Überlappungen. Und wenn man so sehr zum Außenseiter wird, wie Gaddafi es war, denke ich, dass es schwer ist, nicht gewisse existenzialistische Gedanken zu haben – auch wenn man sie letztlich zum Wohle der geistigen Gesundheit verscheucht. Außenseiter, Rebell, Visionär, Existenzialist – sie überschneiden sich und man könnte mit Recht behaupten, Gaddafi war alle zusammen.

Sie beschreiben Gaddafi als »bewussten Außenseiter« und »unterbewussten Existenzialisten«?

Ich meine, Gaddafi hätte wahrscheinlich zugegeben, ein Außenseiter zu sein und wäre stolz darauf gewesen. Gaddafi war unbestreitbar ein Außenseiter. Aber es ist schwieriger zu behaupten, dass er unbestreitbar ein Existenzialist war und Gaddafi hätte die Bezeichnung entschieden zurückgewiesen. Tatsächlich hat er in einer Rede, wie ich im Buch zeige, sogar über den Existenzialismus gelästert.

Wie wurden Colin Wilson, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir in der arabischen Welt wahrgenommen? Yoav Di-Capua beschreibt in seinem Buch »No Exit: Arab Existentialism, Jean-Paul Sartre, and Decolonization« (2018), dass Sartre ihr Fürsprecher war – bis 1967, als er nicht die palästinensische Sache unterstützte und vom Helden zum Verräter wurde. Wie wurden die Konzepte des europäischen Existenzialismus – Unabhängigkeit, Emanzipation, Befreiung – in einen arabischen Existenzialismus übersetzt und während der Dekolonisierung benutz?

Sartre, Wilson und de Beauvoir waren in der arabischen Welt weitläufig ins Arabische übersetzt, sie wurden also sicher gelesen. Ihre Rezeption war ähnlich wie im Westen – gemischt, doch Sartre war eine Zeit lang populär, wie Di-Capua berichtet, und Wilson auch. Wilson wurde in einigen Ländern der Region »der rote Teppich ausgelegt« und er wurde eingeladen zu einer Vortragsreise in den Iran vor der Revolution – was er abschlug. Wilsons ›The Outsider‹ war, laut mehrerer Gerüchte und Quellen, Gaddafis Lieblingsbuch.

Wie Di-Capua schreibt, war der arabische Existenzialismus ziemlich verschieden vom europäischen, auch wenn es Überlappungen gab und Sartre, zumindest eine Zeit lang, auf beiden Schauplätzen verehrt wurde.

Gab es in Libyen existenzialistische Zirkel? War Gaddafi dort oder bei seinen Besuchen in Paris involviert?

Ich bin mir nicht sicher, ob es in Libyen existenzialistische Zirkel gab, jedoch war mindestens ein existenzialistischer Intellektueller an der Entwicklung von Gaddafis ›Grünem Buch‹ beteiligt. Er war bei der Revolutionsgarde nicht sonderlich beliebt, die seine Lebensanschauung ablehnte.

Einen Heidegger Zirkel gab es Berichten zufolge in Libyen in den 1970ern, als Gaddafi seine Ideologie formulierte. Der österreichische Philosophie Professor Hans Köchler, der ein extrem faszinierendes Leben hatte und mit dem großen Jean Genet bekannt war, sagte, dass sein Buch über Heidegger zu der Zeit ins Arabische übersetzt wurde und unter bestimmten arabischen Intellektuellen populär war.

Als Gaddafi in den 70ern Paris besuchte, um der Welt seine neue Ideologie vorzustellen, waren da sicher Existenzialisten zugegen. Er trug währenddessen schwarzen Rollkragenpullover und Blazer, sah ganz wie ein Pariser Existenzialist aus und das war sicher kein Zufall. Man könnte allein durch seine Mode viel über Gaddafi lernen. Alles, was er trug, war akribisch ausgewählt. Seine Outfits waren auf vielfache Weise Requisiten um Statements zu machen, er verwendete Kleidung um Dinge zu sagen ganz ohne Worte. Gaddafis Kleidung änderte sich drastisch, abhängig von der Situation und was er sagen wollte.

Absolut! Seine flamboyanten Auftritte waren subversive Guerilla-Kunst! Gaddafis Vater und Großvater waren im Kampf gegen die italienische Kolonialmacht verwundet bzw. getötet worden. So konfrontierte er beim italienischen Staatsbesuch die Italiener mit ihren gut verdrängten Kolonialverbrechen, heftete sich ein Foto des 1931 von der italienischen Kolonialmacht in Ketten genommenen libyschen Widerstandskämpfers Omar Mukhtar an die Brust und ließ im italienischen Fernsehen dessen Lebensverfilmung »Lion of the Desert« zeigen. Gaddafis Beduinenzelt-Inszenierungen zeugten von innerer Freiheit: mit Stolz jedem Spott trotzen und zur eigenen Andersartigkeit stehen.

Sie beschreiben einen Vorfall, der vielleicht Gaddafis zwiespältiges Verhältnis zum Existenzialismus zeigt. Der prominenteste Existenzialist der arabischen Welt, der ägyptische Philosoph Abdel Rahman Badawi, wurde während seinem Exil und Unterrichtstätigkeit an der Universität in Libyen von Gaddafi kurzzeitig eingesperrt und seine persönliche Bibliothek verbrannt.

Diese Geschichte ist recht undurchsichtig. Es gibt einige Zeugnisse, die alle etwas verschieden sind, deswegen ist es schwer eindeutig zu sagen, was passiert ist. Es ist einer der wichtigsten Belege, der dagegen spricht, dass Gaddafi Existenzialist war, aber die Dinge sind nicht so schwarz-weiß.

In seiner Rede über Existenzialismus 1973 in Tripolis lehnt Gaddafi den Existenzialismus als »eine Manifestation der Angst« ganz eindeutig ab. Er erklärt: »Diese Theorie sucht nach dem Geheimnis der Existenz, während wir dieses Geheimnis verstehen, und zwar durch die Religion.« Gaddafi war in genau den konservativen Werten verankert – Familie, Tradition, Nation, Religion – die Sartre und de Beauvoir ablehnten. Woher also kam sein existenzialistisches Gefühl der Entfremdung oder Leere – das klar in seinen Geschichten zum Ausdruck kommt?

Gaddafis Entfremdung rührt von vielen Punkten: sein Wechsel vom bescheidenen Leben eines Beduinen zum geschäftigen Führer einer Nation, seine persönlichen Interpretationen des Islam (die im Widerspruch zu anderen Intellektuellen des Landes standen) und sein Gefühl der doppelten Loyalität zur arabischen und afrikanischen Welt (die oft viele Differenzen hatten), um einige zu nennen; er war auch auf der Weltbühne entfremdet wegen seiner Ideologie, die zwischen dem kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten stand und deswegen mit beiden nicht wirklich gut zurechtkam!

Religion war sein Anker, aber er war in vielen Dingen aufgeschlossen und hat ständig die Welt evaluiert und seinen Platz darin, wie seine Geschichten zeigen.

Gaddafis Opposition zum Existenzialismus war, glaube ich, eine Opposition zu einem atheistischen Existenzialismus der Religion rundweg zurückweist. Die Pariser Existenzialisten Szene war von Natur aus beides, atheistisch und hedonistisch – und damit völlig entgegengesetzt zu Gaddafis eigener Ideologie – aber wäre sie das nicht gewesen, denke ich Gaddafi hätte eine andere Meinung gehabt.

Ihr stärkstes Argument, dass Gaddafi Existenzialist ist, liegt in seinen Kurzgeschichten. 1993 erschien in Libyen Gaddafis Sammlung von Essays »Das Dorf, das Dorf, die Erde, die Erde und der Selbstmord des Astronauten« (2004 auf Deutsch bei belleville). ›Die Stadt‹ erinnert an Alfred Kubins in ewigem Dämmerlicht liegenden Alptraummoloch ›Perle‹. Reflektiert diese Verachtung der Großstadt Gaddafis London Erfahrung?

Ja, ich denke viel von »Die Stadt« kommt aus Gaddafis Londoner Erfahrung. London ist eine Furcht einflößende, unbarmherzige Stadt für viele Briten, erst recht für einen Beduinen aus der Wüste. Es war sicher anders als alles, was er vorher gesehen hatte, und er erlebte wohl das genaue Gegenteil der beduinischen und muslimischen Werte seiner Erziehung. Aber ich glaube nicht, dass »Die Stadt« vollkommen auf London basiert. Gaddafi hatte in seinem Leben Erfahrung mit anderen Städten und sie hatten sicher viel gemeinsam.

Ich glaube, Gaddafis »Die Stadt« beweist seinen optimistischen Existenzialismus, weil er sich nicht nur in nihilistischem Grauen wälzt. Er bietet ein Gegenmittel gegen die Schrecken der Stadt in Form des Dorfes und des Landes. Er schreibt über die Stadt, wie es andere Existenzialisten täten, aber findet ein positives Ende. Er nimmt den Leser mit auf eine Fahrt durch die Hölle, aber endet im Himmel.

»Der Selbstmord des Astronauten« könnte von der existenzialistischen Erfahrung des russischen Kosmonauten Sergei Krikalev inspiriert sein, der 1991 allein im Weltraum gestrandet war und Monate später in einer völlig fremden Realität landete, weil die Sowjetunion sich aufgelöst hatte und sein Land nicht mehr existierte?

›Der Selbstmord des Astronauten‹ ist zweifellos Gaddafis existenzialistischster Text, weil er sich um eine existenzielle Krise dreht! Ein Astronaut kehrt zur Erde zurück und erkennt, er weiß nicht mehr, wie man dort lebt. Im Wechsel vom weiten Horizont des Weltraums und der Galaxie zum bescheidenen Leben eines Mannes auf Erden implodiert seine Identität. Die existenzielle Krise des Astronauten endet mit seinem Selbstmord, aber sein Selbstmord ist bloß eine Fußnote. Die Geschichte leuchtet mit existenzialistischen Themen.

»Die Erde, die Erde« zeigt Gaddafi als Umweltaktivisten. Er beschwört uns, Mutter Erde zu schützen: »Die Erde ist in der Tat eure Mutter. Sie hat euch aus ihren Eingeweiden geboren. Sie ist es, die euch aufzieht, speist und tränkt … zerfetzt nicht ihr Fleisch, verwundet nicht ihren Körper! … denn wenn ihr sie vernachlässigt, werdet ihr nach ihr keine Mutter mehr finden.« Woher kam die Inspiration für seine Geschichten: Koran, beduinische Fabeln, Wissenschaft?

Wahrscheinlich dieselbe Inspiration wie ›Die Stadt‹. Gaddafis Utopie ist ein ländliches selbstversorgendes Dorf, wo die Menschen sich nur nehmen was sie brauchen, wo man in Harmonie mit seiner Umgebung lebt und Nachbarn füreinander da sind. Gaddafis Dystopie, wie in ›Die Stadt‹, ist ein unnatürlicher urbaner Dschungel, wo Habgier, Ausbeutung und Verderben herrschen. In ›Die Erde, die Erde‹ ermutigt Gaddafi seine Leser, den utopischen Weg einzuschlagen anstatt den dystopischen.

Für mich ist ›Die Flucht in die Hölle‹ die faszinierendste und existenzialistischste Geschichte – unheimlich prophetisch. Gaddafi schreibt, er »liebe und fürchte« die Volksmassen, wie seinen Vater. Er fürchte ihre Grausamkeit »im Augenblick des Zorns«: »Diese Massen, die nicht einmal barmherzig zu ihren Errettern sind, ich glaube, sie verfolgen mich, verbrennen mich.« Er fürchtet, so schrecklich wie Danton und Robespierre zu enden und beschließt, »in die Hölle zu fliehen«. Er schreibt: »Meiner eigenen Existenz wurde ich mir bewusster als an jedem anderen Ort und zu jeder anderen Zeit.« Denn im feierlichen Schweigen der Hölle könne er endlich eins werden mit seiner Seele, »weil mir eure Hölle nicht die Gelegenheit gegeben hat«. Ist Gaddafis Vision von der Hölle ähnlich wie in Jean-Paul Sartres Stück ›Geschlossene Gesellschaft‹, wo es heißt: »Die Hölle, das sind die anderen«?

Ja, in vielerlei Hinsicht ist es ähnlich wie Sartre, jedoch sah Gaddafi nicht wirklich Hölle als andere Menschen. Obwohl er oft allein Ausflüge in die Wüste machte oder sich in ein Zimmer einschloss, lebte er auch von der Unterstützung des Volkes. Gaddafis Vorstellung von Himmel war andere Menschen! Aber er kannte den schmalen Grat, den ein Führer geht zwischen Verehrung und Verdammung.

Der Tod ist in der existenzialistischen Literatur durchweg ein entscheidender Faktor für die Bedeutung/Bedeutungslosigkeit des Lebens. Gaddafis Tod erinnert mich an den Tod des Matrosen Ryuji in Yukio Mishimas Roman ›Der Seemann, der die See verriet‹. Der Matrose wird von einer Gang Jugendlicher mit dem Tod bestraft, weil er deren Phantasie und Ideal verraten hatte und vom unkonventionell-glorreich-schillernden Helden auf See zum banalen Landbewohner verblasst war. Yukio Mishima suchte nach der Essenz der japanischen Identität, zerrissen zwischen traditionellen Samurai Werten und der Moderne, und endete mit einem melodramatischen Tod durch rituellen Selbstmord. Welche Bedeutung hat der Tod in Gaddafis Fall?

Das kann ich nicht beantworten!

Gaddafi hatte die Revolution verraten, wie der Seemann Ryuji das Meer – und wird dafür auch mit dem Tod bestraft. Sein Ende erfüllt auf tragische Weise seine eigene Philosophie aus dem ›Grünen Buch‹: Wenn Revolutionen in Macht und Despotie verwandelt werden, sind sie nicht länger Revolutionen – die Libyer nahmen sich die Macht zurück. Wie reagierten französische Intellektuelle auf den libyschen Aufstand 2011? War Gaddafis Skepsis gegenüber französischer Philosophie berechtigt?

Der Sturz von Gaddafi war bei französischen Linken wie Rechten ziemlich populär. Obwohl Claude Lanzmann zunächst Bernard Henri-Lévys Petition für eine französische Intervention in Libyen gegen Gaddafi unterstützte, war er später dagegen. Renaud Camus, der französische rechte Intellektuelle, unterstützte Lévys Petition und steht noch immer dazu. Es gibt viel Arroganz und Verachtung unter französischen Intellektuellen – und westlichen Intellektuellen allgemein – weswegen sie glauben, sie seien berechtigt, sich in die Angelegenheiten »rückständigerer« und »unaufgeklärterer« Menschen einzumischen. Es ist Vorherrschaft und kommt von der alten europäischen kolonialistischen Denkweise, die bis heute fortbesteht.

