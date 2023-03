Kinderbuch | Antje Damm: Was passiert den da?

Der schlagfertige Bildwitz von Anje Damm ist in jedem neuen Bilderbuch eine Überraschung, fordert heraus, provoziert, bringt zum Lachen. ANDREA WANNER freut sich ein weiteres Mal an einem grandiosen Bilderbuch der Künstlerin.

Die Frage ist ganz einfach »Was passiert denn da?« Die Antwort ist es auch. Wir sehen auf dem ersten Bild jeweils eine Szene, die ganz harmlos daher kommt. Da sitzt ein kleiner Hund scheinbar ganz brav in seinem Körbchen. Daneben ist der Tisch gedackt und auf dem Teller liegt bereits eine leckere Hühnerkeule.

Oder wir schauen einem Jungen zu, der durch ein Schlüsselloch spickt. Neugierig, ein bisschen aufgeregt wirkt er. Oder wir sehen das Foto eines grauen Strickpullovers auf grünem Grund. Und zu allen Bildern gibt es dieselbe Frage: »Was passiert denn da?«

Eigentlich erst mal gar nichts. Aber wir können überlegen, spekulieren, Geschichten ausprobieren und verwerfen, spinnen, nachdenken. Was könnte den passieren?

Tja, in der ersten kleinen Bildergeschichte könnte sich ja einfach jemand an den Tisch setzen und genüsslich das Fleisch vom Knochen nagen. Wir könnten entdeck, was der Junge da bei seinem heimlichen Blick erspäht hat. Vielleicht hat er ein Monster entdeckt? Und der Pullover könnte einfach auf dem nächsten Bild nass auf der Wäscheleine hängen. Zugegeben: Besonders spektakulär sind diese Ideen nicht. Vielleicht fällt anderen Spannenderes ein. Oder: Man blättert einfach um!

Da sitzt plötzlich tatsächlich ein Junge vor dem Teller. Allerdings liegt da nur noch ein Knochen. Und der Hund liegt auf seinem Platz. Allerdings jetzt auf dem Rücken und sein Bauch ist auf einmal gaaaaanz dick. Das erklärt den verblüfften Blick des Jungen, dem das Verschwinden seiner Mahlzeit offensichtlich ein Rätsel ist. Wir könnten ihm erzählen, was passiert ist. Und der Junge, der einen Blick in das verschlossene Zimmer erhascht hat, steht jubelnd da.

Nein, wir kennen des Rätsels Lösung immer noch nicht, aber wir wissen, dass ihn das, was er gesehen hat, glücklich macht. Also kein Monster. Vielleicht hat er einen Blick auf seinen Geburtstagstisch werfen können und festgestellt, dass ein Päckchen genau die Form hat, die sein größter Wunsch hätte, wenn er verpackt wäre. Und der graue Pullover. Den hat plötzlich jemand an. Allerdings steckt nicht eine Person in dem Kleidungsstück, sondern zwei Kinder machen es sich gemeinsam darin gemütlich.

Antje Damm arbeitet mit Collagen und Fotografien, mit Schwarz-Weiß-Bildern und ganz viel Farbe, mit Unsinnigem und Logischem. Jede neue Geschichte – immer ein Vorher und ein Nachher nach dem Umblättern bringt Neues zutage, lässt die Fantasie Purzelbäume schlagen und macht einfach Seite um Seite einen Riesenspaß!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Antje Damm: Was passiert den da?

Hildesheim: Gerstenberg 2023

96 Seiten, 16 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

Reinschauen

| Leseprobe