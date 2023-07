Marie muss mit ihren Eltern umziehen und ist sauer. Das Neubaugebiet ist kein bisschen nach ihrem Geschmack, noch stehen die meisten Häuser leer. Außerdem sind Sommerferien und sie vermisst ihre beste Freundin Zoë. Und dann trifft sie auf Jente. Von ANDREA WANNER

Es ist erst der zweite Tag, aber für Marie scheint es ein Glückstag zu sein. Marie wohnt nur wenige Häuser weg, ist ebenfalls gerade eingezogen und etwa in Maries Alter. Endlich hat das Leben wieder eine Perspektive. Gemeinsam richten sich die beiden ihren geheimen Lieblingsort, eine versteckte Kuhle in einer Wiese ein, und sind ab sofort unzertrennlich. Aber manche der Ideen, die Jente hat, sind schon ein bisschen schräg. Und ab und zu rastet sie auch komplett aus, lässt sich von nichts und niemanden beruhigen. Marie findet das erschreckend, aber Jentes Eltern kennen das schon.

Ist das die ersehnte neue Freundin? Und was ist mit Zoë? Kann man zwei beste Freundinnen haben? Wann beginnt Freundschaft und wann hört sie auf? Die niederländische Autorin Enne Koens lässt ihre junge Heldin in der Ich-Perspektive über ihre Situation und ihre widersprüchlichen Gefühle nachdenken. Dabei geht sie behutsam vor, schildert die schönen, spannenden Momente, die die beiden miteinander in diesem Sommer erleben und die anderen, die sich irgendwie falsch anfühlen und bei denen Marie das Gefühl hat, dass Jente über ihren Kopf hinweg entscheidet.

Aber das Nachbarsmädchen ist eine wunderbare Lösung für diesen Sommer, in dem alles neu und ungewohnt ist. Für diese Freundschaftsgeschichte findet Maartje Kuiper zarte Bilder in Grau- und Gelbtönen, eingestreut sind kleine Gedichte von Marie auf gelben Seiten: Die Ausstattung des Buches ist etwas Besonderes, stimmungsvoll und sehr gelungen. Die Handlung fließt dahin, mal gibt es Aufregendes, mal gestalten sich die Tage mit Rumhängen und Comiclesen. Sommerferien eben, in denen die Eltern noch mit Arbeiten am neuen Haus beschäftigt sind und es neue, ungeahnte Freiräume gibt.

Aber der Sommer geht zu Ende, die Schule fängt an und es stellt sich heraus, dass Jente, obwohl in einer Klasse mit Marie, einiges älter ist. Noch mehr kommt ans Licht und Marie versteht irgendwann, was Freundschaft ist – und was nicht.

Titelangaben

Enne Koens: Dieser Sommere mit Jente

(De Zomer met Jente, 2019)

Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitman

Mit Bildern von Maartje Kuiper

Hildesheim: Gerstenberg Verlag 2023

192 Seiten, 15 Euro

Jugendbuch ab 11 Jahren

