In Korea gibt es einen Berg, der zum Verhängnis werden kann. Wer auf dem Weg über diesen Berg hinfällt, lebt nur noch drei Jahre. Daher hat der Berg seinen Namen: Berg des Grauens. ANDREA WANNER interessierte sich für die gruselige Geschichte.

Ein Großvater, der zum Markt will, muss über genau diesen Berg. Er fühlt sich angesichts der möglichen Gefahr sichtlich unwohl, Warmschilder am Fuße des Berges verstärken das mulmige Gefühl. Und tatsächlich: er hört unterwegs ein merkwürdiges Geräusch aus einem Gebüsch, ist einen Moment unaufmerksam – und stürzt. Er ist untröstlich und weiß, sein Ende naht unaufhaltsam. Nur drei Jahre bleiben ihm noch.

Es sind keine drei Jahre, in denen es ihm gut geht. Er fühlt sich zunehmend unwohl, konsultiert eine Ärztin, die nichts finden kann. Aber er ist am Ende. So findet ihn seine Enkelin, die einen ganz anderen Opa gewohnt ist. Sie hört sich seine Geschichte an und hat dann die Antwort: »Opa, wenn du noch einmal hinfällst, lebst du noch drei Jahre länger.«

Und damit nicht genug: Für jeden weiteren Fall auf dem verwunschenen Berg garantiert sie ihm drei weitere Lebensjahre. Wenn das mal kein Grund zur Freude ist! Und klar setzt er diesen klugen rat sofort in die Tat um, kugelt und purzelt nach Herzenslust den Berg hinunter und fühlt sich immer besser. Und viele tun es ihm nach, der Bann ist gebrochen!

Was für eine wahnsinnige Kraft und Energie steckt in diesen Bildern. Das ganz Farbspektrum des Regenbogens wird ausgereizt, ornamental und flächig angelegt, dynamische Striche, Kringel und Bögen bringen Bewegung in die Szenen, die frisch, unverbraucht und nie gesehen wirken und immer wieder neue Perspektiven wagen. Die dramatische Geschichte mit Happy End basiert auf einem traditionellen koreanischen Volksmärchen. Nachdem Korea zu 70 Prozent von Bergen bedeckt ist, wundert es nicht, dass die koreanische Künstlerin Dayeon Auh dem Berg in Text und Bild viel Aufmerksamkeit widmet.

Ein in jeder Hinsicht besonderes Bilderbuch, das den Blick in eine andere Kultur ermöglicht, aber auch etwas weltweit so verbreitetes wie Aberglauben von seiner heitersten Seite zeigt.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Dayeon Auh: Ein Berg, ein Sturz, ein langes Leben

Zürich: NordSüd 2024

40 Seiten, 18 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

Reinschauen

| Leseprobe