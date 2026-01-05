/

Ein tolles Motto: »Jetzt geht’s los!«

Kinderbuch | Philip Waechter: Jetzt geht’s los!

Wie wird ein Tag zum guten Tag? Einfach mal machen! Wie das geht, verrät Philip Waechter in seinem fröhlichen Wimmelbilderbuch, für das man sich viel Zeit nehmen sollte, rät ANDREA WANNER.

Eine Landschaft mit See. Viele Tiere in menschlicher Kleidung gehen dort unterschiedlichen Tätigkeiten nach.Ein sonniger Tag, den man ganz unterschiedlich nutzen kann. Man kann sich beispielsweise auf ein Fahrrad schwingen oder Einradfahren lernen oder Kumpels suchen, die Lust zum Fußball spielen haben. Man kann Eis essen, Zeitung lesen, nach einem Schatz buddeln, Seiltanzen, Stelzenlaufen, im See baden oder einen Drachen steigen lassen. Man kann in ein Baumhaus klettern oder sich im Wald verstecken, Liegestützen machen und bei Regen ein schützendes Dach suchen.

Auf sieben Doppelseiten, die in der Stadt spielen, auf der grünen Wiese, in den Bergen, am See, im Wald, bei Regen und auf dem Sportplatz bringt der geniale Illustrator so viel unter, dass einem ganz schwindlig wird. Bis ins kleinste Detail gestaltet er seine Bilder und man entdeckt garantiert auch beim hundertsten Mal anschauen noch etwas, was einem zuvor noch nicht aufgefallen ist. Es ist nach vielen tollen Büchern tatsächlich sein erstes Wimmelbuch. Und weil er ja eigentlich immer geniale Geschichten erzählt, tut er es auch dieses Mal. Man sucht sich einfach eine Figur heraus und folgt ihr durch das Buch. Da ist beispielsweise der Schornsteinfeger, der auf dem Dach eines Hauses seiner Arbeit nachgeht. In der zweiten Szene ist er mit dem Lastenrad unterwegs. Wohin wohl? Tatsächlich reinigt er kurz darauf einen Vulkan. Und dann geht’s auch schon weiter. Ob er wohl auf dem Weg zum Baumhaus ist? Auch der Regen kann ihn nicht von der Arbeit abhalten!

Was macht das Schweinchen mit seinem Fisch im Glas? Und wie verbring das zeitungslesende Zebra den Tag? Und wie der Maulwurf, der in der Eisschlange ansteht? Manchmal muss man ein bisschen suchen, aber keiner bleibt auf der Strecke, alle Geschichten werden von vorn bis zur letzten Seite erzählt. Da wird man fast ein bisschen zum Detektiv bzw. zur Detektivin. Wer findet die Banane, die tatsächlich am Wettlauf teilnimmt? Und wer die Schlange mit dem Krönchen? Dazu braucht es keine Worte. Man kann sich in diesen Abenteuern wahrlich verlieren, suchend, rätselnd, schmunzelnd!

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Philip Waechter: Jetzt geht’s los!
Ein Wimmelbuch
Weinheim: Beltz & Gelberg
16 Seiten, 14 Euro
Bilderbuch ab 3 Jahren
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen
| Leseprobe

Tags:

Ihre Meinung

Your email address will not be published.

Ein Huhn neben einem großen Kaktus
Voriger Artikel

Unerwarteter Trost

Nächster Artikel

Der Kommissar und die Fotografin

Weitere Artikel der Kategorie »Kinderbuch«

Macht Übung den Meister?

Kinderbuch | Chris Naylor-Ballesteros: Frank und Bert

Frank und Bert sind beste Freunde, das haben sie in zwei Bänden bereits bewiesen. Jetzt wollen sie gemeinsam eine Radtour machen: Das geht nicht ohne Hindernisse. ANDREA WANNER hatte ihren Spaß.

Trübe Aussichten?

Kinderbuch | Natalie Standiford: Ein Baum voller Geheimnisse Wenn die Kindheit endet, beginnt der Ernst des Lebens, sagt man. Das klingt nicht gut. Muss ein Kind tatsächlich eines Tages auf alles verzichten, was Spaß macht? Darf nichts mehr unbeschwert und lustig sein? Das sind ja trübe Aussichten. Oder vielleicht doch nicht? Die US-amerikanische Autorin Natalie Standiford hat dazu eine sehr spannende Geschichte geschrieben. Von MAGALI HEISSLER

Zwei rasende Tiere

Kinderbuch | Emily Jenkins, Chris Appelhans: Ein Windhund und ein Murmeltier Was so richtige Lebensfreude ist, kann man oft an Tieren sehen, am spielenden Hund, am tobenden Murmeltier, am flatternden Schmetterling. In einem turbulenten Bilderbuch wird von ihnen erzählt. GEORG PATZER hat es den Kopf verwirbelt.

Heldensage

Kinderbuch | Nele Brönner: Begel, der Egel Wie man ein Held wird, weiß jede. Ein echter Kerl zieht in die Welt hinaus und tut Großes. Manchmal aber kommt es im Leben anders, als ein echter Kerl denkt. Ob man trotzdem ein Held sein kann? Nele Brönner erzählt mit knallig bunten Bildern eine ziemlich verrückte kleine Geschichte. Von MAGALI HEIẞLER

Wahre Freundschaft

Kinderbuch | Alice Lima de Faria: FlatterVogelFest Party bei den Vögeln. Mark ist eingeladen, Flapps nicht. Das ist ein Problem, findet auch ANDREA WANNER.