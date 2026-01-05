Kinderbuch | Philip Waechter: Jetzt geht’s los!

Wie wird ein Tag zum guten Tag? Einfach mal machen! Wie das geht, verrät Philip Waechter in seinem fröhlichen Wimmelbilderbuch, für das man sich viel Zeit nehmen sollte, rät ANDREA WANNER.

Ein sonniger Tag, den man ganz unterschiedlich nutzen kann. Man kann sich beispielsweise auf ein Fahrrad schwingen oder Einradfahren lernen oder Kumpels suchen, die Lust zum Fußball spielen haben. Man kann Eis essen, Zeitung lesen, nach einem Schatz buddeln, Seiltanzen, Stelzenlaufen, im See baden oder einen Drachen steigen lassen. Man kann in ein Baumhaus klettern oder sich im Wald verstecken, Liegestützen machen und bei Regen ein schützendes Dach suchen.

Auf sieben Doppelseiten, die in der Stadt spielen, auf der grünen Wiese, in den Bergen, am See, im Wald, bei Regen und auf dem Sportplatz bringt der geniale Illustrator so viel unter, dass einem ganz schwindlig wird. Bis ins kleinste Detail gestaltet er seine Bilder und man entdeckt garantiert auch beim hundertsten Mal anschauen noch etwas, was einem zuvor noch nicht aufgefallen ist. Es ist nach vielen tollen Büchern tatsächlich sein erstes Wimmelbuch. Und weil er ja eigentlich immer geniale Geschichten erzählt, tut er es auch dieses Mal. Man sucht sich einfach eine Figur heraus und folgt ihr durch das Buch. Da ist beispielsweise der Schornsteinfeger, der auf dem Dach eines Hauses seiner Arbeit nachgeht. In der zweiten Szene ist er mit dem Lastenrad unterwegs. Wohin wohl? Tatsächlich reinigt er kurz darauf einen Vulkan. Und dann geht’s auch schon weiter. Ob er wohl auf dem Weg zum Baumhaus ist? Auch der Regen kann ihn nicht von der Arbeit abhalten!

Was macht das Schweinchen mit seinem Fisch im Glas? Und wie verbring das zeitungslesende Zebra den Tag? Und wie der Maulwurf, der in der Eisschlange ansteht? Manchmal muss man ein bisschen suchen, aber keiner bleibt auf der Strecke, alle Geschichten werden von vorn bis zur letzten Seite erzählt. Da wird man fast ein bisschen zum Detektiv bzw. zur Detektivin. Wer findet die Banane, die tatsächlich am Wettlauf teilnimmt? Und wer die Schlange mit dem Krönchen? Dazu braucht es keine Worte. Man kann sich in diesen Abenteuern wahrlich verlieren, suchend, rätselnd, schmunzelnd!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Philip Waechter: Jetzt geht’s los!

Ein Wimmelbuch

Weinheim: Beltz & Gelberg

16 Seiten, 14 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

