Kinderbuch | Christoph Minnameier: Lua Luftwurzel

Lua Luftwurzel ist eine Elfe, eine ganz besondere sogar: eine Silberelfe. Sie ist im Wald unterwegs, immer bereit da zu helfen, wo es jemand braucht. Und genau das wird ihr zum Verhängnis. Von ANDREA WANNER

Den ganzen Tag war die Elfe schon unermüdlich auf der Suche nach Waldwesen, die Unterstützung benötigen. Sie hatte einen verirrten Maulwurf nach Hause begleitet, einen Streit zwischen Eichhörnchen geschlichtet und einem auf den Rücken gefallenen Käfer wieder auf die Beine geholfen. Und als sie dann einen um Hilfe rufenden Vogel aus einem Käfig befreien will, fällt die Käfigtür hinter ihr ins Schloss. Luna ist auf den Trick einer Hexe hereingefallen, die magische Wesen fängt, um sie zu verkaufen. Jetzt sitzt sie in einem goldenen Käfig fest, erst mal ohne Chance zu entkommen.

Malicia, die Hexe, ist begeistert. Endlich ist ihr mal wieder ein wertvoller Fang gelungen. Und sie tut alles, um ein Entwischen der Elfe unmöglich zu machen. Die teilt ihr Schicksal als Gefangene mit Fobu, einem Gnom, der es gar nicht zu schlecht findet, im Dienst der Hexe Malicia Warzenbuckel zu sein. Lua hat andere Pläne, stellt sich ein bisschen doof und ist damit zunächst durchaus erfolgreich. Und dann sorgt sie für jede Menge Durcheinander im Hexenhaus.

An diesem Märchen ist einfach alles liebenswert: die Figuren, die Dialogszenen, die Missverständnisse. Malicia ist nämlich eigentlich gar nicht so schlimm und behandelt ihre Gefangenen auch nicht schlecht. Da gibt es ganz andere. Lua schließt man sofort ins Herz, den naiven Gnom auch und der Hexe gewinnt man nach und nach auch einiges ab. Absolut hinreißend zur magischen Geschichte von Christoph Minnameier sind die Bilder von Daniel Napp, die voller bezaubernder Details stecken. Egal ob Lua fliegend mit einem winzigen Staubwedel die Zauberbücher abstaubt und der riesige Kopf von Malicia mit der Warennase sie dabei beobachtet oder ob die Hexe in der Lotteriezentrale in Bockshausen für ihren Gewinn ansteht – ein ganz billiger Trick, auf den dieses Mal sie hereingefallen ist: Man fühlt sich mittendrin und dabei!

Und wenn man am Ende wie im Märchen einen Wunsch frei hätte, wäre es eine Fortsetzung des Debüts von Minnameier und weitere Abenteuer der Waldelfe!

Titelangaben

Christoph Minnameier: Lua Luftwurzel. Silberelfen fängt man nicht

Mit Bildern von Daniel Napp

Weinheim: Beltz & Gelberg 2024

126 Seiten, 15 Euro

Kinderbuch ab 6 Jahren

