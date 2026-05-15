Thema | Politik: Länderneuordnungen in Deutschland

Es gehört zu den wiederkehrenden Reflexen der deutschen Politik, die Landkarte neu zu zeichnen, sobald Effizienzdefizite wahrgenommen werden. Der jüngste Vorstoß aus München, angestoßen von Dr. Markus Söder als Ministerpräsident Bayerns, fügt sich nahtlos in diese Tradition ein. Die Reaktionen fielen erwartbar emotional aus. Gerade hier kann der historische Blick helfen, der Debatte etwas Sachlichkeit hinzuzufügen. Denn kaum ist die Idee ausgesprochen, entzündet sich die Debatte entlang vertrauter Linien: hier die Verfechter schlanker Strukturen, dort die Anwälte gewachsener Identitäten. Dazwischen liegt – wie so oft – die Geschichte, die weniger eindeutig ist, als es die Gegenwart gerne hätte. Von DR. DANIEL MEIS

Länderzusammenlegungen sind kein Fremdkörper der deutschen Verfassungsgeschichte, sondern Teil ihrer föderalen Tradition. Auch die Bundesrepublik hat wiederholt territoriale Neuordnungen erlebt – mit unterschiedlichem Ausgang. Das Grundgesetz hat die Möglichkeit territorialer Neuordnung nie als Ausnahme gedacht, sondern schlicht als Option. Artikel 29 formuliert sie ausdrücklich als Bestandteil föderaler Beweglichkeit. Tatsächlich ist die Bundesrepublik kein statisches Gebilde, sondern ein historisch gewachsenes Arrangement, dessen Grenzen Ergebnis politischer Entscheidungen sind – und nicht deren Voraussetzung. Wer also heute über Länderfusionen spricht, rührt nicht an einem Tabu, sondern an einer strukturellen Offenheit.

Die historischen Beispiele hingegen sprechen eine nüchterne Sprache. Der letzte Versuch, Berlin und Brandenburg zu vereinen, scheiterte in den 1990er Jahren zum Beispiel nicht an institutionellen Hürden, sondern am kulturpolitischen Willen der Bevölkerung, die ihre Regionalidentitäten durch künstliche Verwaltungsgrenzen infrage gestellt sahen. Demgegenüber steht die Geschichte von Baden-Württemberg, dessen Entstehung in den 1950er Jahren zwar konfliktreich verlief, sich aber langfristig als tragfähig erwiesen hat. Das lag nicht zuletzt daran, dass Württemberg und Baden schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts ökonomisch, politisch und vor allem kulturell stark zusammenwuchsen. Noch weiter zurück reicht der Blick auf tiefgreifende Eingriffe in die territoriale Ordnung, etwa die Eingliederung von Lübeck in Mecklenburg 1937, die zeigt, wie sehr politische Systeme Räume formen können – und umgekehrt.

Was diese Fälle verbindet, ist weniger ihr Ergebnis als ihre Voraussetzung. Neuordnungen gelingen nicht durch administrative Logik. Sie sind soziale Prozesse, die Akzeptanz benötigen. Gerade in Deutschland, wo »Landsmannschaften« eine historische Tiefendimension ersten Ranges besitzen, ist politische Zugehörigkeit nie bloß eine Frage von Zuständigkeiten gewesen. Sie berührt kulturelles Selbstverständnis.

Ein besonders instruktiver Fall ist der Freistaat Coburg. Als sich die Region nach dem Ende der Monarchie 1918/1920 neu orientieren musste, fiel die Entscheidung im Volksentscheid gegen Thüringen und für Bayern – nicht aus ideeller Nähe, sondern aus pragmatischen Erwägungen. Wirtschaftliche Perspektiven, konfessionelle Strukturen und politische Stabilität gaben den Ausschlag. Heute ist die fränkische Selbstverortung unbestritten. Das Beispiel zeigt: Identitäten sind historisch gewachsen, aber nicht starr; sie können sich unter günstigen Rahmenbedingungen transformieren, akkulturieren, sogar assimilieren. Und heute wirkt die Coburger Entscheidung selbstverständlich, fast naturwüchsig. Gerade darin liegt ihre Aussagekraft. Identität ist kein statischer Besitzstand, sondern ein Prozess, der sich unter veränderten Rahmenbedingungen verschieben kann – aber es nicht zwangsläufig muss.

Das häufig vorgebrachte Argument, Länderfusionen gefährdeten zwangsläufig regionale Eigenheiten, ist daher auch zu einseitig formuliert. Die Erfahrung von Nordrhein-Westfalen spricht eine differenziertere Sprache. Westfalen, das nördliche Rheinland und Lippe existieren hier nicht trotz, sondern innerhalb eines gemeinsamen Staatsgebildes fort. Regionale Identitäten verschwanden dort nicht durch Integration oder Assimilation, denn die Überformung wurde schlicht ausgelassen. Vereine, Medien und kulturelle Institutionen fungieren dabei als Träger einer Vielfalt, die politisch überdacht ist, ohne nivelliert zu werden. Auf der anderen Seite zeigt gerade NRW, dass eine künstliche Zusammenlegung auch nach Jahrzehnten keine Regionalidentitäten überwölben kann: Die Hälfte des Rheinlandes liegt in Rheinland-Pfalz, nicht in NRW, und die Lipper taten sich äußerst schwer mit der Integration – erst das Zugeständnis eigener und autonomer Kulturverbände für Westfalen, nördliche Rheinländer und Lipper darf als eines der zentralen Bindeglieder des Bindestrichlandes gelten. Sonst wäre es irgendwann implodiert.

Freilich: Auch die Gegenposition hat Gewicht. Wo Neuordnungen als technokratisches Projekt erscheinen, droht ihnen das Schicksal politischer Konstrukte ohne gesellschaftliche Resonanz. Der gescheiterte Zusammenschluss von Berlin und Brandenburg ist ein Beispiel dafür, dass Zustimmung nicht durch Verträge ersetzt werden kann. Die föderale Ordnung lebt nicht von ihrer Effizienz, sondern von ihrer Legitimität.

Die Debatte um Länderneugliederungen bewegt sich damit in einem Spannungsfeld, das sich nicht auflösen lässt. Zwischen ökonomischer Rationalität und historisch-politischer Identität besteht kein Gegensatz, sondern eine produktive Spannung. Wer sie ignoriert, wird scheitern – unabhängig davon, auf welcher Seite er argumentiert. Sachliche Argumente für Länderfusionen – Effizienzgewinne, fiskalische Entlastung, Bürokratieabbau – lassen sich jederzeit anführen. Die historische Erfahrung lehrt jedoch, dass institutionelle Zweckmäßigkeit allein nicht genügt. Neuordnungen gelingen dann dauerhaft, wenn sie von der Bevölkerung mitgetragen sind, regionale Bindungen ernst genommen und kulturelle Eigenständigkeiten gewahrt werden.

So bleibt als Fazit weniger ein Urteil als eine Haltung: Föderale Neuordnungen sind weder Allheilmittel noch Sakrileg. Sie sind politische Werkzeuge, deren Gebrauch Umsicht verlangt. Die Geschichte liefert dafür keine Blaupause, wohl aber einen Maßstab: Erfolgreich ist, was nicht nur funktioniert, sondern angenommen wird. Sie plädiert für Realismus: Föderale Neuordnungen sind politische Gestaltungsakte, ihr Erfolg hängt nicht von administrativer Logik, sondern von historischer Sensibilität ab. Das weiß auch Dr. Söder, der in Bayern immerhin einer Landes- und mehreren Regionalidentitäten vorsteht. Das effizienteste Beispiel einer solchen Sensibilität in einem Länderzusammenschluss bleibt jedoch Nordrhein-Westfalen.

| DR. DANIEL MEIS