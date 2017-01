Musik | Christian Wallumrød, Albatrosh, Florian Fleischer, Jamie Saft, Steve Swallow, Bobby Previte

Jazz and more: Rock, Modern Jazz, Improvisation – kein Allgemeinjazz: TINA KAROLINA STAUNER auf der Suche nach der Erfahrungswelt des Sounds

Experiences inner space and far out: Christian Wallumrød am Flügel

Der Norwegische Pianist und Komponist Christian Wallumrød nannte sein erstes Soloalbum ›Pianokammer‹. Er hat es selber produziert und an diversen Venues eingespielt mit Experimentellem in Aufnahmetechnik und Overdubs.

Zwischen persönlichen Impressionen und »Far Out«-Experience interpretiert auf dem Flügel ist Melodisches und frei Exkursives auf der CD angesiedelt mit Erfahrungsbackground im Jazz, Folk, Barock und in der zeitgenössischen Musik. Klänge von und für die, die kontemplative und meditative Stimmungen, Stunden und Tage nicht missen möchten.

Jazz für Nachteulen: Albatrosh

Albatrosh, die Norweger Eyolf Daleam Piano und André Roligheten am Saxofon, haben in einem Osnabrücker Studio das Album ›Night Owl‹ aufgenommen.

Contemporary Jazz, der sich auf amerikanische und europäische Tradition bezieht und Komposition und Improvisation vereint. Sound, nicht Allgemeinjazz sondern durch nächtliche Erfahrungswelten inspiriert immerhin.

Modern Jazz und Rock: Gitarrist Florian Fleischer

Die Alben Florian Fleischers sind jedenfalls gut genug für Songs wie ›Monk’s Nightmare‹. Inspiration holen er und seine Mitmusiker sich anscheinend auch, wie so manch andere, von Bebob-Mitbegründer und absolutem Individualisten Thelonious Monk.

Kurz und knapp: Der seit einiger Zeit in der Musikszene auftauchende Mittzwanziger Florian Fleischer ist ein Berliner Gitarrist, der Elemente von Improvisation, Modern- und Avantgarde-Jazz und Rock in mehreren nennenswerten Formationen wie ›Das Gelbe vom Ei‹, ›Massive Schräge‹ und dem Florian Fleischer Quintett veröffentlicht. Noch sind das eher musikalische Übungen, aber schon anhörbar.

›The New Standard‹: Saft, Swallow, Previte

Nothing else than Jazz, Jazz, Jazz, Jazz. Das Album ›The New Standard‹ stammt von Jamie Saft (Piano, Orgel), Steve Swallow (Bass) und Bobby Previte (Drums). Also perfekt gespielte Jazznummern. Saft erklärt: » … einfache Strukturen genommen und sie in größere Strukturen umgewandelt, auf deren Grundlage man improvisieren konnte …« So einfach geht das.

| TINA-KAROLINA STAUNER

