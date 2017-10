Textfeld | Ingrid Glienke: Vier Gedichte

AQUANAUTEN

straßen kanäle nach norden geöffnet

schnee stiebt in feinen kristallen

leuchtet auf in lichthöfen

glitzernde fischschwärme im strom

auf kommando der windböen

drehen ins waagerechte gehen auf fühlung

trommeln eisschuppen ins gesicht

frostflössel vor die wimpern

zwischen uns treiben hände

lederhäutige unterwassergewächse

In: Lyrik der Gegenwart, Anthologie zum Feldkircher Lyrikpreis 2015,

(Hg. Erika Kronabitter), 2015

CAITHNESS

1.

kabbeliges wasser im hafenbecken

die mole von brechern überrollt

kein übersetzen zur verlassenen insel

ein stück weit draußen im meer

vor ein paar jahren zogen die letzten

bewohner jetzt nur noch schafe

das hotel geschlossen

an der blätternden fassade

eine rostige wendeltreppe

fängt sirrende halbtöne ein

jagt sie das eisengestänge entlang

ein gehörgang nach außen gewachsen

2.

fahren die leere straße zurück

hören im radio leonard cohen

halten an als birkhühner auftauchen

die hähne schwarz der kopfstolz pomponrot

take this waltz take this waltz singt er

als die hennen herantänzeln

In: Versnetze zehn, Deutschsprachige Lyrik der Gegenwart,

(Hg. Axel Kutsch), 2017

MARMOR

die berge aufgeschnitten beraubt

blinzeln gleißende lichter auf

die netzhaut flimmerndes schwarz

wir steigen durch schneereste

hinab durch dornenkrallengestrüpp

auf den flanken des winters

trage den block im innern verborgen

hinter der wattierten weste und

einem unbeholfenen lachen

In:

Ingrid Glienke,Septemberroad, Reihe Poesie 21,

(Hg Anton G. Leitner), 2013

HALBINSEL

hagel fällt ins bild

zerklopft die farben des wassers

grundlos das grau hinter der weide

und keine frage warum

davor flecken in weiß

die hand noch angespannt vom

schweigen zieht alles vorbei

im geknickten gras

zersingt eine amsel den rahmen

In:

Septemberroad (s. o.)

| INGRID GLIESKE

Ingrid Glieske liest am Mittwoch, den 18.10., 19.00,

im Kulturcafé Chavis, Hamburg, Detlef-Bremer-Straße 41