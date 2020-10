Lyrik | Martin Jürgens: Advanced Science

1 Gelungen scheint der Prototyp: Gewebe,

Blutgefäße, Kammern – alles da und

Vorzeigbar und clean und herzig rot wie

Eine reife, übersüße Frucht, wenn dieses

Bild nicht lügt, doch kleiner als das

Hasenherz, das furchtsame, das einer

Kirsche gleicht, so klein wie das, was eine

Schwangere, glaubt sie, nachts unter ihrem

Herzen schlagen fühlt, und von der

WAHREN GRÖSSE unsres Herzens,

Wie sie seit je in Schrift und Bild

Und Ton bemessen und gefeiert

Wird, so weit entfernt wie wir

Vom Sternbild des Orion

In einer Winternacht.

2 Ach ja, das Herz: so

Eigensinnig unreif bis

Zum bittren End und süchtig

Nach dem kleinen Tod von

Anfang an, hungrig aufs Leben,

Ohne Maß und furchtbar hilflos,

Herrlich angreifbar. Es fleht,

Wird angefleht, geht auf wie eine

Lilie im schönen Monat Mai und

Geht verloren, Heine sagt es,

Ebenfalls im Mai und schlägt wie

Wild, verwundet wird es, schreit

Sieben Jahre lang »Ro-se-ma-rie«

Und wird nicht kalt, ausgehen soll

Es, Freude suchen, leichtsinnig wird’s

Verschenkt in einer lauen Sommernacht

Und weiß nicht aus noch ein.

Unruhig bleibt es, heißt es, bis es ruht

In was? In dieser Bonbonflüssigkeit?

In der Retorte dieses Instituts in

Tel Aviv? Im siebten Himmel

Avancierter Wissenschaft?

3 Und wenn das geht und wenn wir

Wissen: Es gibt ein neues aus dem

3D-Drucker jedes zehnte Jahr. Was

Wird mit unsern Ups and Downs,

Mit himmelhoch jauchzend / zu

Tode betrübt / was alles erblühte /

Verblich? Wie hört man auf mit

Sich? Hört man noch auf mit der

Unsterblichkeit als Lockung

Hart im Genick?

Befrag dazu dein Herz, so

Klein, so klug, groß,

Wild, so zaghaft

Und so dumm es

Ist. Und dann:

Dawai!

PS Zeit der Herzen,

Klein wie Kirschen,

Wie das Hasenherz so klein

Und uns doch weit voraus.

»Zeit der Kirschen«*, größer

Nichts bisher für jedes Herz

In jeder Frau, in jedem Mann:

Ein Liebeslied als Hymne für

Die Zukunft dieser Welt. Das

Ist lang her, fast hundertfünfzig

Jahre, und ist uns doch so

Weit voraus, dass man sich

Kaum erinnern kann.

*»Les temps des cerises«, Lied der Commune von 1871

| MARTIN JÜRGENS

| Abbildung: Picture Alliance / AP

Martin Jürgens, geb. 1944, lebt in Berlin; er war dort Hochschullehrer, arbeitete als Regisseur für Theater in Berlin, Münster und Köln, er publizierte diverse literarische und wissenschaftliche Arbeiten und verfaßte Hörspiele für Radio Bremen und den WDR. Viele seiner Lyrik-Beiträge für ›Konkret‹ erschienen unter dem Titel ›Frau Merkel sieht auf ihrem Schuh ein Streifenhörnchen, das sich putzt‹ (2015).