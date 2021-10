Lyrik | Peter Engel: Drei Gedichte

Der berühmte Lichtblick

Heute hat er sich wieder gezeigt

ein paar Minuten lang, war dann weg

für den Rest des ganzen Tags

und das aufwallende Herz

fiel zurück in seine Kammer.

Welche sprechende Verwandlung,

wenn der Himmel plötzlich blank ist,

ein einziges Blau herrschen läßt,

wenn er die Stirnen entspannt

und viele Falten glattstreicht.

Aber dann siegt doch wieder das Grau

und hemmt für lange den Ausblick,

kehrt die Augen nach innen um

und nährt sie mit Erinnerung,

hält den Wunsch nach Lichtblick wach.

Ein schönes Nichtereignis

Es gab überhaupt keinen Streit,

niemand wußte etwas besser,

keiner wurde vom andren

in die Tasche gesteckt,

nirgends ein Hilferuf

oder gar eine Sirene,

die Luft war überhaupt nicht dick,

nirgendwo braute sich was

zusammen, kein Mucks war zu hören,

alles schmorte nur vor sich hin

und war eigentlich wie immer,

man mußte sich nicht dran gewöhnen,

sondern konnte weitermachen

wie gewohnt und stets,

es war ein wunderbarer Moment,

als einmal gar nichts geschah,

die Welt nicht den Atem anhielt,

sondern sich einfach nur drehte

Völlig mit den Wörtern eins

In diese Zeilen trödele ich

langsam hinein, nehme mir Zeit

dafür, sie genau nötig ist,

um ein Gespür für die Wörter

zu finden, die richtig sind.

Alles so einfach wie möglich

und so vollkommen zutreffend

wie aus einem einzigen Guß,

gar nichts schwappt unbestimmt über,

sondern alles am passenden Platz.

Fast wie nebenbei bilden

die Verse sich selbst aus,

erfassen den tragenden Ton

und schwingen in sich weiter,

sind völlig eins mit den Wörtern.

| PETER ENGEL

| Peter Engel lebt und arbeitet in Hamburg