Die Sommerferien stehen vor der Tür, alle haben tolle Pläne. Nur die 13jährige Edith nicht. Daheim herrscht Ebbe in der Kasse, ihre Laune ist auf dem Tiefpunkt. Und dann werden das doch noch richtig schöne Sommertage voller Überraschungen. Von ANDREA WANNER

Zuhause ist nicht nur das Geld knapp, sondern auch die Stimmung ist so mies, dass Eddy ohne Zögern zusagt, als ihr ihre Oma anbietet, die Ferien bei ihr im Landhotel zu verbringen und sich dort ein bisschen nützlich zu machen. Doofer als es ist, kann es jedenfalls nicht werden. Es gibt einen See, sie kann ihr Taschengeld aufbessern und sich vielleicht ein vernünftiges Handy leisten, bei dem nicht nach kürzester Zeit der Akku leer ist, und kann Berg und Matti wiedersehen, zwei Jungs, mit denen sie schon gespielt hat, als sie klein war.

Was dann aber geschieht, hat sie nicht erwartet. Geheimnisvolle Briefe, Zeitungsausschnitte und Zettel enthalten Schreibaufträge. Edith soll Wörter sammeln, Listen erstellen, Persönlichkeitstests machen, Erlebnisse zu Papier bringen. Zuerst genervt darüber, dass sich das wohl das Lehrerehepaar, das bei Oma Ferien macht, für sie ausgedacht hat, findet sie doch irgendwie Gefallen an der Sache. Erstaunlich, was man alles über sich selbst herausfinden kann, wenn man es aufschreibt. Und während um Edith herum alles chaotischer zu werden scheint, wird sie sich über manches klar.

Barbara Zoschke ist eine versierte Autorin mit sicherem Gespür für das, was die jungen Leserinnen suchen. Ein bisschen Spannung und Nervenkitzel, eine Portion normaler Alltag, ein bisschen Schmetterlinge im Bauch: Das wäre ein nettes Mädchenbuch geworden – und hat es zu mehr geschafft. Die Schreibaufträge sind geschickt in die Story eingebaut und als Extra gibt es im Anhang alle 21 Schreibanregungen mit Anleitung zum Nachmachen. Da kann sich jede an einem automatischen Gedicht versuchen, ein Akrostichon basteln, sich ein Notizbuch zulegen oder – als Kür – sich an einem Liebesbrief versuchen.

Der wunderbare Einstieg ins kreative Schreiben ist mit mit vielen kleinen Kritzeleien garniert und vorsorglich zwei Lesebändchen ausgestattet, einem in Sonnengelb und dem anderen in Tintenblau. Eddy hat Spaß an der Sache und vielen anderen sicher auch.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Barbara Zoschke: Sonnengelb & Tintenblau

oder: Der Sommer, in dem ich zu schreiben begann

(Roman mit tollem Extra: 21 Schreibanregungen)

Berlin: Ueberreuter 2021

224 Seiten, 14,95 Euro

Jugendbuch ab 11 Jahren

