Kinderbuch | Hannah Peck: Ein Fall für Kate

Hannah Pecks neues Kinderbuch ›Ein Fall für Kate: Mit Volldampf in ein Abenteuer voller Schnurrhaare, Schneebesen und Schabernack!‹ erinnert ein wenig an Agatha Christies ›Mord im Orientexpress‹. Nur dass hier niemand stirbt (so ein Glück!), dafür aber einige wertvolle Gegenstände spurlos verschwinden. ALEXA SPRAWE hat die junge Reporterin Kate sehr gerne bei ihren Ermittlungen begleitet.

Um ihre Mutter zu treffen, reist das Mädchen Kate zusammen mit ihrem Vater in die Arktis. Doch die Zugfahrt entwickelt sich schon bald zu einem aufregenden Abenteuer. Plötzlich verschwinden wichtige Dinge: Ingwerkekse, Pokale, Schriftrollen. Wer ist der Dieb? Und was will er (oder sie?) mit all diesen Dingen? Ein Fall für Kate! Mit ihrer sprechenden Maus Rupert an der Seite beginnt sie mit ihren Ermittlungen und macht dabei unerwartete Entdeckungen.



Bei ihrem ersten Fall erkennt Kate, dass Vorurteile zu Irrtum und damit auf eine falsche Spur führen können. Sie begreift, wie wichtig es ist, die eigenen Eindrücke zu hinterfragen. So wird Madame Maude aufgrund ihres griesgrämigen Charakters zur Verdachtsperson, bis Kate auf neue Hinweise stößt.



Hannah Pecks ist mit diesem Kinderbuch eine amüsante Detektivgeschichte gelungen, die nicht nur inhaltlich Freude bereitet, sondern auch schön anzuschauen ist: Das Buch ist durchgehend in wenigen Farben und in einem schwungvollen Stil illustriert. Das leuchtende Orange fügt sich hier wunderbar in das Layoutkonzept ein, sodass es nicht überfordert. Die Mischung aus ganzseitigen Illustrationen, kleinen Bildmotiven und dem Text im Flattersatz macht das Layout lebendig und abwechslungsreich. Auch die Schriftgröße ist gut gewählt.



Kinder ab 8 Jahren, die sich für Detektivgeschichten interessieren, werden sicherlich viel Spaß mit diesem Buch haben – auch wenn sie kleine Lesemuffel sein sollten. Und das Schöne dabei ist: Mit diesem Buch sind Kates Abenteuer nicht zu Ende. Denn im August 2022 erscheint der zweite Band ›Ein Fall für Kate: Die Suche nach dem Silberquassler‹.

| ALEXA SPRAWE

Titelangaben

Hannah Peck: Ein Fall für Kate

Mit Volldampf in ein Abenteuer voller Schnurrhaare, Schneebesen und Schabernack!

(Kate on the Case 2021) Übersetzt aus dem Englischen von Sylke Hachmeister

Hamburg: Carlsen 2021

160 Seiten, 12 Euro

Kinderbuch ab 8 Jahren

