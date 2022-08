Trauer kann verbittern, in tiefe Verzweiflung stürzen. Nichts ist mehr, wie es war und wie es sein soll. Wie kann man das Kindern begreiflich machen? Brian Lies gelingt es mit einem besonderen Bilderbuch. Von ANDREA WANNER.

Am Anfang steht eine Freundschaftsgeschichte im Mittelpunkt: »Eddie und sein Hund machten alles zusammen.« Eddie ist ein Fuchs mit rotem Fell und blauer Latzhose, der Hund ein unternehmungslustiger kleiner Kerl, der ihm auf Schritt und Tritt folgt. Spielen, Eis essen, Musik hören, wandern: nichts, was die beiden nicht gemeinsam tun, gut gelaunt, voller Zuneigung zueinander. Und ihr Lieblingsort ist Eddies Garten, in dem Gemüse aller Art prächtig gedeiht, ein Paradies ganz eigener Art.

Als der Hund eines Tages tot in seinem Körbchen liegt, bricht eine Welt für Eddie zusammen. Er begräbt ihn im Garten. Und dann macht er sich daran, alles Schöne in seinem Garten auszurotten und ihn zum »traurigsten und trostlosesten Fleck weit und breit« zu machen. Mit seiner Heckenschere gestaltet er riesige Horrorwesen, schwarze Raben sitzen auf abgestorbenen Ästen, ein bleierner Himmel gibt der Szene etwas Gespenstisches. Eddie scheint gelungen, was er vorhatte. Aber in einem Eck gibt es noch ein bisschen freundliches Grün: die haarigen Stängel und Blätter einer Kürbispflanze. Mit ihr wächst nicht nur ein dicker, orangefarbener Kürbis. Es wächst ein bisschen neuer Lebensmut.

Brian Lies erzählt die Geschichte über einen großen Verlust in knappem Text und eindringlichen Bildern. Kleine Bildsegmente und farbig üppig gestaltete Doppelseiten wechseln einander ab. Ein Idyll mit strahlendem blauem Himmel markiert den Beginn, als die Welt noch in Ordnung ist. Alles leuchtet: dir gesunden Pflänzchen, die rote Schubkarre, der gelbe Griff der Schneeschippe, die grünen Bohnen und die orangefarbenen Karotten.

Nach dem Tod von Eddies bestem Freund verblassen die Farben. Stockrosen in mattem Rosé, Disteln mit staubig-welken Blättern, selbst die Schubkarre hat ihre Leuchtkraft verloren, so wie der Himmel seine blaue Weite. Und dann keimt und wächst neue Hoffnung in Form eines prächtig-prallen Kürbis in sattem Orange, so groß, dass man es kaum glauben kann.

Was daraus wird, erzählt Brian so wundervoll und berührend, dass man das Ende der Geschichte, das zugleich der Anfang einer ganz neuen ist, nicht vergessen wird.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Brian Lies: So groß wie der Himmel

(The Rough Patch, 2018)

Aus dem Englischen von Anna Klein

Wuppertal: Peter Hammer 2022

40 Seiten, 18 Euro

Bilderbuch ab 5 Jahren

