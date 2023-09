Sachbuch | Le Cordon Bleu (Hrsg.): Schokolade

Zugegeben, im ersten Moment zuckt man angesichts des Preises etwas zusammen, aber: Dieses Buch lässt keine Frage offen, was Schokolade in Küche und für den Gaumen betrifft. Alles nur Erdenkliche an Kreationen und schokoladigen Zaubereien auf 416 Seiten, da erhält man einen wahren Schatz als Buch. BARBARA WEGMANN hat es sich angeschaut.

Natürlich muss man dies zu Beginn einfach sagen: Vor Kalorien wird klar gewarnt! Schon das Betrachten der ungemein appetitlichen Fotografien lässt unweigerlich das Gefühl einer dezenten Gewichtszunahme aufkommen. Aber: lecker, köstlich, einzigartig, der blanke Schoko-Wahnsinn. Und: alles zum Nachmachen, Nachkochen, Nachbacken. Hilfestellung ist garantiert und das Buch auch für Kochanfänger geeignet, so laden die Autoren ganz deutlich ein. Kompakter, umfangreicher kann ein Buch tatsächlich nicht sein. Was die Kalorien der Schokolade in all ihren Varianten, das ist auf 416 Seiten die Dichte an Informationen, Rezepten, Hinweisen und Tipps in dem höchst umfangreichen Buch. So ein Buch hat man nur einmal im Bücherschrank.

Es ist die »Sammlerausgabe des berühmten Petit Larousse du Chocolat«, in höchst geschmackvoller Aufmachung. Die gelungene Verknüpfung der kulinarischen und pädagogischen Kompetenz der Schule Le Cordon Bleu mit der Qualität der Publikationen der Editions Larousse komme in diesem Werk zum Ausdruck, so heißt es im Vorwort.

Seit 125 Jahren gibt es diese renommierte internationale Kochschule Le Cordon Bleu schon. »In über 35 Schulen in 20 Ländern der Welt erhalten mehr als 20000 Le Cordon Bleu Studierende aus 100 verschiedenen Nationen jedes Jahr ihr Diplom.«

Aber genug des Vorworts, denn das Inhaltsverzeichnis lockt mit Kapiteln, die sich in ihrer Attraktivität geradezu überschlagen. »Zartschmelzende Kuchen«, »Köstliche Mousses und Cremes«, »Schokolade – Eis oder heiß«, und, wie extrem verführerisch: »Süßes für zwischendurch«, es sind Kapitel, die in sich sehr inhaltsreich und ausführlich sind. Alle Angaben sind vorhanden: Zubereitungszeit, Backzeit, ausführliche Arbeitsanleitungen und, zur Selbsteinschätzung: der Schwierigkeitsgrad. Da gibt s manche Klassiker wie den Schokoladenkuchen, den Marmorkuchen, den Gugelhupf mit Schokostückchen oder Crème Brûlée au Chocolat, alle besonders für Anfänger mit einem von drei Sternen geeignet. Ebenso Schokoladenmousse, Eisschokolade, Eistrüffel oder Schokoladen-Sablés, 35 Stück auf einem Teller, wie schnell werden sie aufgegessen sein.

Aber dann ist da auch die höhere Kunst, die Macarons, Schokoladen- Eclairs, Schokoladen- Krokant- Eis oder aber jene Schokoladen- Mango-Windbeutel, die schon auf dem Foto wie ein kleines architektonisches Wunderwerk aussehen. Eigentlich viel zu schade zum Aufessen …

Das beeindruckende Buch gefällt mir auch und besonders deshalb, weil es so mitreißend ist, man verharrt nicht in dem Gefühl, derartige Kreationen eh nicht hinzubekommen, nein, es gibt Hilfestellungen: wie werden Pralinen verziert, wie werden Schokoraspeln gemacht, wie stellt man Schokoladenlöckchen her und wie stellt man ein Schokoladenband mit Goldfäden her. Dazu viel Raffiniertes: wenn Schokolade wie Bienenwaben aussehen soll, dann wird sie flüssig und fein auf Luftpolsterfolie verteilt und darf im Kühlschrank erkalten. Etwas tüfteliger wird es bei der Herstellung von ausgefallenen Dekorationen, zum Beispiel Schokoladenblättern; aber auch das wird Schritt für Schritt gut und nachvollziehbar erklärt.

Ich habe mich für Cointreau-Trüffel entschieden, 50 Stück, Schwierigkeitsgrad 2, das schaffe ich, und vor allem: es sind ja nur ganz kleine, vermutlich hinreißende Schokohäppchen. Übrigens: Eine Kalorienangabe sucht man in diesem Buch natürlich vergebens, das wäre ja schließlich auch so, als würde man den exklusivsten Wein als Schorle trinken. Für diese schokoladigen und exquisiten Kostbarkeiten steigt man dann lieber doch und gern ein paar Tage aufs Fahrrad.

| BARBARA WEGMANN

Titelangaben

Le Cordon Bleu

Schokolade

Rezepte aus der renommierten Konditoreischule

Schritt für Schritt erklärt

Münster: LV.Buch, Landwirtschaftsverlag 2023

416 Seiten, 78 Euro