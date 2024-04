Begeisterung, Freude, Ärger, Wut, Angst, Ekel, Trauer, Überraschung: Das Leben steckt volle Gefühle und Ada erlebt sie im Sommer vor ihrer Einschulung alle. ANDREA WANNER ist begeistert.

Das Leben ist nicht so ganz einfach, wenn einer so ein großer Umbruch im Leben bevorsteht. Diese Mischung aus Neugierde, Vorfreude, Angst und Unsicherheit, wenn Ada an die Schule denkt … Die meisten Kinder werden das kennen. Aber wie fasst man diese Gefühle in Worte? Gar nicht so einfach. Stefanie Höfler findet tatsächlich die passenden kleinen Situationen und die richtigen Sätze und Beschreibungen dafür und Philip Waechter unterstützt sie tatkräftig mit seinen Illustrationen, bei denen man ganz genau erkennen kann, wie jemand sich gerade fühlt.

Und da geht es natürlich nicht nur um den bevorstehenden Schulbesuch. Das Bild, das sich durch das ganze Buch zieht, ist das des Schwimmbads mit unterschiedlichen Wettersituationen. Unter fünf Überschriften – »Sonnenschein«, »Wolken«, »Regen«, »Gewitter« und schließlich »Die Sonne kommt zurück« – finden sich Geschichten, Anekdoten, Momente, die zu der jeweiligen Wetterlage passen. Man kann sich unschwer vorstellen, dass das Leben leicht und einfach ist, wenn die Sonne scheint. Und das Gewitter steht für Augenblicke, in denen es wirklich kracht und nichts so ist, wie es sein soll.

Was ein bisschen theoretisch klingt, erfüllt Stefanie Höfler mit Leben. Sie kreiert kindgerechte Gelegenheit, den Gefühlen, den lauten wie leisen, nachzuspüren, sie zu verstehen. Nein, nicht alle sind schön. Wenn sich Geschwister streiten, wie Ada und ihr kleiner Bruder Max es manchmal tun, ist das nicht besonders nett. Und eine kranke Oma zu besuchen, die so gar nichts mit der lebensfrohen Frau zu tun hat, die sich über alle Regeln hinwegsetzt, hinterlässt auch ein mehr als ungutes Gefühl. Oder zu sehen, wie ein Mann seinen Sohn schlägt. Hilflose Verzweiflung kommt da auf. Aber es gibt auch ganz viel sprudelndes Glück, lichte, helle Zeiten, in denen alles nur Spaß macht. Wenn Ada ihr Geburtstagsgeschenk in Empfang nimmt, zum Beispiel. Oder, wenn sie sich endlich traut, den Kopf im Schwimmbad unter Wasser zu tauchen. Einfach herrlich.

Das ist ein Kinderbuch prallvoll mit Gefühlen, wie sie jeder und jede schon mal erlebt hat, aber vielleicht nicht so ausdrücken konnte. Adas Zurückzucken vor dem riesigen Hund vom Nachbarn Herrn Gülkan, das Waechter so treffend zu Papier bringt, wie die vorsichtige Annäherung an das große Tier, das plötzlich einen Namen hat – Istanbul –, das Ada sogar die Hand abschlecken darf. Mit wunderbarem Fingerspitzengefühl schafft das Duo das perfekte Kinderbuch, wenn es darum geht, Gefühle beim Namen zu nennen und sie nachvollziehbar zu machen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Stefanie Höfler: Ameisen in Adas Bauch

Ein Kinderbuch über leise und laute Gefühle

Illustriert von Philip Waechter

Weinheim: Beltz & Gelberg 2024

144 Seiten, 18 Euro

Kinderbuch ab 6 Jahren

