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Ein Traum voller Düfte

Kinderbuch | X. Fang: Der Dim-Sum-Palast

Man kann sich Dim Sum wie kleine Geschenke zum Auspacken vorstellen: Der Teig ist die Verpackung und der variantenreiche Inhalt die leckere Überraschung. Beim Blick in dieses Bilderbuch läuft ANDREA WANNER sofort das Wasser im Mund zusammen.

Ein Junge steht ein einem großen Reisdämpfer nd hält ein großes Dim Sun in den Händen.Genau wie der kleinen Liddy, die am nächsten Tag mit ihrer Familie einen Dim-Sum-Palast besuchen wird. Richtige Erfahrung mit dem, was sie erwartet, hat das Mädchen aber noch nicht. »Ist das ein echter Palast? Können wir da eine Kaiserin sehen?«, will sie von ihrer Mutter wissen. Das werde sie schon sehen, meint diese, und Liddy kann vor Aufregung gar nicht einschlafen.

Plötzlich zieht ein köstlicher Duft durch ihr Zimmer. Im karierten Schlafanzug marschiert Liddy direkt in die gigantische Küche des kaiserlichen Palastes, wo zwei Köche gerade Dim Sum zubereiten.

Die Kleine klettert zwischen Sojasoße, Ingwerknollen, Knoblauch und Pilzen herum – und fällt pardauz! direkt in eine Schüssel mit Dumplingfüllung. Auch wenn sie zu Hause oft liebevoll »Dumpling« genannt wird, ist sie natürlich keiner. Und dass sie der Kaiserin als Imbiss dienen soll, geht überhaupt nicht!

Liebe zum Detail auf jeder Seite

Die Autorin X. Fang lebt in den USA, stammt aber aus Taiwan. Ihre Liebe zum Essen ihrer Heimat spürt man auf jeder Seite. Schon auf dem pistazienfarbenen Vorsatzpapier sind lauter Leckereien aufgereiht: Fleischbällchen, Kokos-Rote-Bohnen-Pudding, Biskuitrolle, Krabben-Shumai, Sesambällchen und Tofuhaut – alle als zarte Zeichnungen. Im Inneren wird es bunt und appetitlich. Liebevoll von Hand zubereitet, gerührt und geknetet, werden die Spezialitäten in kleinen Bambuskörbchen serviert. Auch die Kaiserin auf der Gartenterrasse freut sich schon auf ihr Essen, das diesmal eine ganz besondere Überraschung beinhaltet.

Dim Sum bedeutet wörtlich übersetzt »das Herz berühren« oder »kleine Herzwärmer« und genau das schafft diese Geschichte auch. X. Fang lädt mit diesem Buch zu einer köstlichen, fantasievollen Entdeckungsreise ein. Ein absolut appetitanregendes Leseerlebnis für die ganze Familie!

| ANDREA WANNER

Titelangaben
X. Fang: Der Dim-Sum-Palast
Hamburg: von Hacht Verlag 2026
Aus dem Englischen von Katharina Naumann
48 Seiten, 18 Euro
Bilderbuch ab 4 Jahren
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

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