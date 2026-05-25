/

Mehr als nur ein Spiel

Jugendbuch | Anja Reumschüssel: Deepworld

Die Welt der Online-Rollenspiele ist grenzenlos. Eine Virtual Reality, die die reale Umgebung komplett ausblendet, hebt das Gefühl der Echtheit auf eine völlig neue Stufe. Bei dem Spiel, das Gustav zum ersten Mal bei Ruby ausprobiert, kommen zusätzliche Sensoren für Arme und Beine zum Einsatz. Was die beiden in ›Deepworld‹ erleben, ist eine völlig neue Erfahrung. Und beide haben ganz eigene Gründe, so oft wie möglich dorthin zurückzukehren. Von ANDREA WANNER

Zwei Außenseiter, eine virtuelle Flucht

Ein Junge, der eine große VR-Brille trägt.Gustav ist ein Außenseiter. Seit sein bester Freund Wilhelm weggezogen ist, fühlt er sich einsam. Früher spielten sie zusammen ›Fortnite‹. Doch allein schafft der alte Laptop von Gustavs Mutter den Survival-Shooter nicht mehr. Also flüchtet er sich in Bücher.

Dann kommt Ruby neu in die Klasse: kurze, struppige Haare, ein viel zu großer Kapuzenpulli. Sie redet kaum und kritzelt merkwürdige Figuren an den Rand ihrer Hefte. Umso überraschter ist Gustav, als sie ihn zu sich nach Hause einlädt, um ihr bei Mathe zu helfen. Doch statt einer Nachhilfestunde wartet auf die beiden der erste gemeinsame Trip nach »Deepworld«. Riesige Hornissen, schleimige Lianen, Monster im Wasser und in der Luft: Keines der Motive ist so ganz neu, aber alles fühlt sich unglaublich echt an. So echt, dass man echte Verletzungen davontragen kann. Auf die Frage, was denn eigentlich ihr Ziel sei, bekommt Gustav nur ausweichende Antworten von Ruby. Aber das Spiel hat ihn längst gepackt – mehr, als gut für ihn sein kann.

Vom Sachbuch zum Gaming-Thriller

Die Autorin Anja Reumschüssel ist eigentlich Journalistin. Für ihr Sachbuch ›Extremismus‹ erhielt sie 2019 den Deutschen Jugendliteraturpreis. Mit ihrem neuen Werk beweist sie nun, dass sie auch die Gaming-Welt versteht – und komponiert einen packenden Thriller. Alles beginnt ganz harmlos, aber Seite um Seite landet man lesend tiefer in einer unfassbaren Situation. Genauso, wie auch Gustav erst nach und nach die Tragweite ihres Spiels klar wird.

Dieser Thriller zieht Jugendliche garantiert in seinen Bann – ein aufrüttelndes Buch über die Faszination des Gaming und die unsichtbare Grenze, an der das Spiel zur Realität wird.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Anja Reumschüssel: Deepworld
Hamburg: Carlsen 2026
224 Seiten, 14 Euro
Jugendbuch ab 12 Jahren
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen
| Leseprobe

Tags:

Ihre Meinung

Your email address will not be published.

Voriger Artikel

Party

Ein Junge steht ein einem großen Reisdämpfer nd hält ein großes Dim Sun in den Händen.
Nächster Artikel

Ein Traum voller Düfte

Weitere Artikel der Kategorie »Jugendbuch«

Patchworkfamilie mit Hindernissen

Jugendbuch | Monika Feth: Randvoll mit Glück

Wenn Eltern sich trennen, wird es für Kinder schwierig und Patchwork klingt verharmlosend für die Veränderungen, die neue Beziehungen mit sich bringen. »Das Leben ist ein Flockenteppich. Aus den unterschiedlichsten Schnipseln zusammengesetzt«, weiß Suris Opa, der in jeder Lebenslage Tröster für sie ist. Aber wie sieht der Teppich aus? ANDREA WANNER war gespannt.

Neue Freunde in der Not

Jugendbuch | Enne Koens: Dieser Sommer mit Jente

Marie muss mit ihren Eltern umziehen und ist sauer. Das Neubaugebiet ist kein bisschen nach ihrem Geschmack, noch stehen die meisten Häuser leer. Außerdem sind Sommerferien und sie vermisst ihre beste Freundin Zoë. Und dann trifft sie auf Jente. Von ANDREA WANNER

Bis zum Abwinken

Jugendbücher | J. Gridl: Das Leben meines besten Freundes / B. Pfeiffer: Celfie und die Unvollkommenen Der Winter ist die Zeit zum Schmökern, dementsprechend sind die Büchertische bestückt. Abenteuerliches kommt gut an, ob um jeden Preis ist allerdings fraglich. Von MAGALI HEIẞLER

Eine wahre Heldin

Jugendbuch | Ann Petry: Harriet Tubman

Harriet Tubman wurde um 1820 in Maryland in einer fensterlosen Hütte auf der Brodas-Plantage als Araminta Ross, der Tochter von Harriet Greene und ihrem Ehemann Benjamin Ross geboren. Aus dem kleinen Mädchen wurde die wohl bekannteste Fluchthelferin der Underground Railroad. Eine wahre Geschichte, die nicht in Vergessenheit geraten sollte, findet ANDREA WANNER

Rede an die Nation

Jugendbuch | Christian Frascella: Bet empört sich Auch in Zeiten überbordender Geschwätzigkeit gilt es noch als wichtig, etwas zu sagen zu haben. Allerdings ist es keineswegs so, dass selbst dann alle Gehör finden. Die, denen nicht zugehört wird, sind auf jeden Fall die jungen Menschen. Genau das hat Bet satt. Sie verschafft sich die Möglichkeit, gehört zu werden, und hält unversehens eine Rede an die ganze Nation. Christian Frascella erzählt in seinem neuesten Jugendroman, wie es dazu kommen konnte. Von MAGALI HEISSLER