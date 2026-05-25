Jugendbuch | Anja Reumschüssel: Deepworld

Die Welt der Online-Rollenspiele ist grenzenlos. Eine Virtual Reality, die die reale Umgebung komplett ausblendet, hebt das Gefühl der Echtheit auf eine völlig neue Stufe. Bei dem Spiel, das Gustav zum ersten Mal bei Ruby ausprobiert, kommen zusätzliche Sensoren für Arme und Beine zum Einsatz. Was die beiden in ›Deepworld‹ erleben, ist eine völlig neue Erfahrung. Und beide haben ganz eigene Gründe, so oft wie möglich dorthin zurückzukehren. Von ANDREA WANNER

Zwei Außenseiter, eine virtuelle Flucht

Gustav ist ein Außenseiter. Seit sein bester Freund Wilhelm weggezogen ist, fühlt er sich einsam. Früher spielten sie zusammen ›Fortnite‹. Doch allein schafft der alte Laptop von Gustavs Mutter den Survival-Shooter nicht mehr. Also flüchtet er sich in Bücher.

Dann kommt Ruby neu in die Klasse: kurze, struppige Haare, ein viel zu großer Kapuzenpulli. Sie redet kaum und kritzelt merkwürdige Figuren an den Rand ihrer Hefte. Umso überraschter ist Gustav, als sie ihn zu sich nach Hause einlädt, um ihr bei Mathe zu helfen. Doch statt einer Nachhilfestunde wartet auf die beiden der erste gemeinsame Trip nach »Deepworld«. Riesige Hornissen, schleimige Lianen, Monster im Wasser und in der Luft: Keines der Motive ist so ganz neu, aber alles fühlt sich unglaublich echt an. So echt, dass man echte Verletzungen davontragen kann. Auf die Frage, was denn eigentlich ihr Ziel sei, bekommt Gustav nur ausweichende Antworten von Ruby. Aber das Spiel hat ihn längst gepackt – mehr, als gut für ihn sein kann.

Vom Sachbuch zum Gaming-Thriller

Die Autorin Anja Reumschüssel ist eigentlich Journalistin. Für ihr Sachbuch ›Extremismus‹ erhielt sie 2019 den Deutschen Jugendliteraturpreis. Mit ihrem neuen Werk beweist sie nun, dass sie auch die Gaming-Welt versteht – und komponiert einen packenden Thriller. Alles beginnt ganz harmlos, aber Seite um Seite landet man lesend tiefer in einer unfassbaren Situation. Genauso, wie auch Gustav erst nach und nach die Tragweite ihres Spiels klar wird.

Dieser Thriller zieht Jugendliche garantiert in seinen Bann – ein aufrüttelndes Buch über die Faszination des Gaming und die unsichtbare Grenze, an der das Spiel zur Realität wird.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Anja Reumschüssel: Deepworld

Hamburg: Carlsen 2026

224 Seiten, 14 Euro

Jugendbuch ab 12 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe