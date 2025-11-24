Von welchem Leben träumt ein junges Mädchen, das sich benachteiligt fühlt und ungeliebt? Wie sollte die Zukunft für sie aussehen, wenn sie die Wahl hätte? Keine leichte Frage, die sich Serin stellen muss, als sie tatsächlich ein Ticket für den Regenzaubermarkt bekommt, wo sie ihr unglückliches Leben in ein glückliches eintauschen kann. Von ANDREA WANNER

Zum ersten Mal in Serins Leben klappt wirklich etwas. Sie hat sich um eine Eintrittskarte für den sagenumwobenen Regenzaubermarkt beworben und ist jetzt tatsächlich Besitzerin so einer Karte. Das ist ihre Chance dafür, dass alles anders, besser werden wird. Statt in der Schule wegen der gebrauchten und abgetragenen Schuluniform gehänselt zu werden, keine Chance auf eine der tollen Universitäten haben, statt des ärmlichen Lebens bei ihrer Mutter in einem Viertel, das abgerissen werden soll, können ihre fantastischsten Träume Realität werden.

Sie kommt auf dem Markt an, der von merkwürdigen Wesen, den Dokebis, betrieben wird. Die erklären den Ankömmlingen die Regeln und Serin erfährt, dass ihr als Besitzerin eines goldenen Billetts ganz besondere Privilegien zustünden. Dazu gehört, dass ihr eine Katze mit allerlei magischen Fähigkeiten zur Seite gestellt wird. Und gemeinsam machen sich Serin und Isha auf die Suche nach der Murmel, die die Sehnsüchte des Mädchens wahr werden lassen soll.

Das Fantasyabenteuer, mit dem dem Koreaner You Yeong-Gwang 2023 auf Anhieb ein internationaler Bestseller gelang, verzaubert durch eine ganz eigene Atmosphäre und Stimmung. Was Serin während ihres Aufenthalts erlebt, sind fantastische Dinge, merkwürdige und intensive Begegnungen mit den unterschiedlichsten Figuren, Gefahren und Glücksmomente. Ein Feuerwerk an Einfällen überrascht auf jeder neuen Seite, dabei ist der Erzählton frisch und unverbraucht, immer wieder überraschend.

Die junge Heldin entwickelt Empathie für ihre Umgebung und reift an dem, was sie sieht und erlebt. Lebensentwürfe werden zugunsten anderer Möglichkeiten verworfen, immer klarer wird, was tatsächlich im Leben zählt. Was gilt es, anzustreben? Einen guten Studienabschluss? Einen Job, bei dem man viel verdient? Oder einen, bei dem man seine Ruhe hat? Ein abenteuerliches Leben? Oder eher ein beschauliches? Sind Geld und Reichtum das, was man am dringendsten braucht? Serin sammelt Erfahrungen, sammelt Murmeln und allerlei Geschenke und Dinge, die sie für ihre Goldstücke auf dem Markt kaufen kann. Langsam wird die Zeit knapp und eine Entscheidung muss getroffen werden.

An der Seite des mutigen Mädchens, das eine Leidenschaft für Taekwondo hat, wird deutlich, auf was es am Ende ankommt. Die magischen Möglichkeiten des Zaubermarktes und die Realität verweben sich immer mehr, aus Optionen werden Tatsachen, aus Träumen ein Weg in ein zufriedenes Leben.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

You Yeong-Gwang: Der Regenzaubermarkt

(The Rainfall Market, 2023). Aus dem Koreanischen von Hyuk-Sook Kim und Manfred Selzer

Berlin: Ueberreuter 2025

320 Seiten, 20 Euro

Jugendbuch ab 12 Jahren