Ein Adventskalender zum Vorlesen: 24 kurze Kapitel und eine so überaus bezaubernde Geschichte, dass man sich wünschen wird, es wäre nur noch das ganze Jahr Adventszeit. BARBARA WEGMANN hat sie gelesen.

Eine Autorin mit einer schier unendlichen Fantasie: da leben ein Kater, eine kleine Maus und der Großvater Vasilis in einem kleinen, urgemütlichen Haus am Pinienwald, »und wenn am Abend die Zapfen im Feuer knistern, dann ist es im Haus am Pinienwald warm und sehr gemütlich«. Das ist die heimelige, einladende Atmosphäre, die einen gleich auf der ersten Seite gefangen nimmt. Bald ist Weihnachten, der Großvater ist arm und das Geld reicht nicht, um seinem Enkel Niko ein Päckchen zu Weihnachten zu schicken. Aber, der Großvater hat eine Idee: Einen duftenden Pinienzapfen will er ihm schenken, es sei das Schönste, das er im Winter habe, schwärmt er. Aber was tun, wenn kein Geld für das Porto da ist? Kater Klaus und die kleine Maus haben die rettende Idee: mit dem Tierexpress soll die Maus das Päckchen sicher zu Nikos bringen. Die Maus schaut erstaunt und etwas ängstlich drein. »Ich soll im Päckchen verreisen? Aber wer kann denn das Päckchen und mich tragen? Den ganzen weiten, gefährlichen Weg?« Die Maus hat Zweifel und natürlich auch ein bisschen Angst. Aber immer wieder sagt sie sich, dass sie ja eine Maus in überaus wichtiger Mission sei, das macht Mut.

Es ist der Hirsch, der die Maus auf ihrer ersten Etappe begleitet. Oben in seinem Geweih reist die kleine Maus im Päckchen, das von nun an noch einige Abenteuer zu bestehen haben wird. »Die Hirschhufe knirschen im Schnee, die Maus schläft, und das Päckchen baumelt allein hin und her.« An dem seltsamen Transport werden sich im Verlauf der Geschichte auch ein Dachs, der Wolf, eine Elster, Schafe, ein Biber und ein Fuchs beteiligen, na, das klingt doch wahrlich nach Abenteuer.

Dass Kathrin Rohmann in ihrer Jugend gern Astrid Lindgren gelesen hat, glaubt man gut und gerne, denn ebenso fantasiereich, bunt, ungewöhnlich bezaubernd und abenteuerlich sind ihre Geschichten, ihre Figuren und die Handlung, bis ins kleinste Detail. Das gibt den einzelnen Kapiteln viel Leben und Tiefe. Die in der Nähe von Hannover lebende Autorin schafft das derart professionell, dass man meint, die Geschichte wäre ein Film, der abläuft, alles wird so lebendig. Von ihrer Ausbildung her ist sie in der Landwirtschaft zu Hause, aber das Schreiben, Ideen in Worte zu bringen, Gedanken lebendig werden zu lassen, das alles ist wohl ihre eigentliche Passion. Gerade mit ihren beiden Büchern über den »Geräuschehändler« hatte Kathrin Rohmann zuletzt viel Erfolg.

Landschaftsnutzung und Naturschutz studierte die Illustratorin Jasmin Schäfer. Klare Sache: ihre Liebe gehört der Umwelt und den Tieren. Kleinere Illustrationen zu jeder der 24 Geschichten machen das auch deutlich: Dachs, Fuchs, Eule, der Hirsch und andere Tiere, die sich an diesem abenteuerlichen Tierexpress beteiligen, sind liebevoll in Szene gesetzt. Und in dem zauberhaften Hotel im dicken Stamm eines Baumes, da möchte man selbst auch gern übernachten. »Das ist ja ein edler Schuppen«, die Maus ist ganz begeistert. Der Wolf erklärt ihr, es sei das einzige internationale Hotel in der Gegend, der Uhu betreibe eine Mitflugzentrale, was für die Provinz hier doch schon beachtlich sei. Fliegen? »Ganz gewiss kann man hier auch anders weiterreisen, anstatt zu fliegen«.

Na, wie wird es wohl kommen? Soviel sei verraten, eine kleine Maus in wichtiger Mission scheut natürlich keine Risiken, außerdem hat sie einen Notfall-Rucksack dabei, mit Sicherungsseil, Stirnlampe, Skibrille und manch anderen Utensilien. Was soll da schon passieren. Aber der Weg ist noch lang und zu Hause, im Haus am Pinienwald, macht sich Kater Klaus Gedanken, ob seine kleine Freundin, die Maus je wiederkommen wird.

| BARBARA WEGMANN

Titelangaben

Kathrin Rohmann: Kater Klaus vermisst die Maus

Ein Weihnachtsmärchen

Illustrationen von Jasmin Schäfer

München: Knesebeck Verlag 2025

64 Seiten. 18 Euro

Kinderbuch ab 5 Jahren