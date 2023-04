Manchmal warten Abenteuer da auf einen, wo man überhaupt nicht darauf gefasst ist. So geht es Caspia, die drei lange Sommermonate mit ihren Eltern in Brooklyn verbringen muss und den geplanten Ferienfreuden mit ihrer Freundin in Maine nachtrauert. Doch dann entdeckt sie in einer alten Kommode Briefe, die ein blindes Mädchen in den 1950er Jahren an ihre Schwester geschrieben hat. Von ANDREA WANNER

Eine Reise in das grüne Königreich? Das klingt nach Magie und Fantasy, Dinge, die Cornelia Funke wunderbar beherrscht, wie sie das in ›Drachenreiter‹, der ›Tintenwelt‹-Trilogie oder der ›Reckless‹-Reihe einem weltweit begeisterten Lesepublikum immer wieder aufs Neue gezeigt hat und zeigt. Aber hier führt der Klappentext auf eine falsche Spur, denn Caspias Abenteuer, so spannend sie auch werden, finden im Hier und Heute statt. New York wird zum Ausgangspunkt einer Reise in die Welt der Pflanzen. Und das bringt mehr Aufregung mit sich, als man denkt.

Eine ungewöhnliche Task

Die zehn Briefe hat Rosalinde an ihre Schwester geschrieben. Rosalinde reist mit dem Vater, einem Botaniker, um die ganze Welt und schickt Minna von unterwegs Post. Jeder einzelne der handgeschriebenen Nachrichten enthält ein Pflanzenrätsel. Jeweils fünf Hinweise sollen der in Brooklyn lebenden Minna auf die Sprünge helfen. Und als Beweis, dass sie die Aufgabe gelöst hat, soll sie die Antwort als Stickbild senden, damit Rosalinde ertasten kann, ob sie richtig liegt.

Caspia ist sofort ganz aufgeregt, knobelt mit, was das wohl für eine Pflanze ist, der seit Tausenden Jahren von Menschen die Haut gestohlen wird, und findet die aromatische Lösung in einer kleinen Gewürzhandlung in bearbeiteter Form und im botanischen Garten in ganzer Pracht. Die Schlüssel zur Lösung der Aufgaben sind ganz unterschiedlich, stammen mal aus der Mythologie, mal aus dem Alltag, mal aus der Literatur. Kurzweilig und abwechslungsreich: damals für die Daheimgebliebene, für die interessierte Caspia und für alle Leserinnen, die sich auch den Kopf zerbrechen dürfen und natürlich wie Caspia und ihre Freundinnen dazu auch Hilfsmittel wie das Internet hinzuziehen können.

Ein Feuerwerk für alle Sinne

Wenn es dem Buch gelingt, tatsächlich alle Sinne anzusprechen, beim Lesen die Pflanzen sichtbar zu machen, ihren Duft riechen zu lassen, sie auf der Zunge zu schmecken, dann liegt das an der Koproduktion der Beteiligten. Cornelia Funke ist für die packende Story zuständig, das raffinierte Verknüpfen verschiedener Zeit und Handlungsebenen. Für die fundierten Pflanzeninformationen steht die ethnobotanische Kräuterkundlerin Tammi Hartung, die als Coautorin in Colorado einen Biobauernhof betreibt, auf dem mehr als 3000 unterschiedliche Pflanzenarten angebaut werden. Die Illustratorin Franziska Blinde streut Blütenblätter über die Seiten, lässt Löwenzahnschirmchen fliegen und begleitet Caspia bei ihrer Erkundungstour, bei der sie nicht nur auf jede Menge Pflanzen, sondern auch viele unterschiedliche Menschen trifft. Und Anna Schmitt Funke, die den Text aus dem Englischen übersetzt hat, tut dies mit einer wunderbaren Leichtigkeit.

Man könnte weiterschwärmen. Von der Buchhandlung Blüten und Bücher, in der die wunderbare Symbiose zwischen beiden gelingt – auch wenn die Bücher leider nicht verkäuflich sind: man möchte sofort dorthin. Oder von den Rezepten, die sich Caspias Mom zu den Pflanzen ausdenkt, und die von Apfelsuppe mit geröstetem Butternut-Kürbis über Ados Tamales bis zu einem Dornröschen-Salat reichen und alle im Anhang zum Nachkochen zu finden sind.

Draußen tobt gerade der Frühling und vielleicht verspürt die eine oder andere Leserin nach der Lektüre Lust auf ein Blumenfenster, wie es in Caspias Zimmer in Brooklyn grünt. Auf jeden Fall geht man nach dem Ende der Geschichte mit offeneren Augen für alles, was da grünt und blüht, durchs Leben.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Cornelia Funke und Tammi Hartung: Das grüne Königreich

Mit Illustrationen von Franziska Blinde

Aus dem Englischen von Anna Schmitt Funke

Hamburg: Dressler 2023

192 Seiten, 18 Euro

Kinderbuch ab 10 Jahren

