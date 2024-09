Amazonien, wo die Geschichte spielt, umfasst neun Länder: Brasilien, Bolivien, Peru, Ekuador, Kolumbien, Venezuela, Guyana, Surinam und Französisch-Guayana. Der Amazonas – eine Heimat für Menschen. Rund 320 unterschiedliche indigene Bevölkerungsgruppen leben hier häufig noch auf sehr traditionelle Art. Zu einer von ihnen, deren Existenz durch Abholzung, Brandrodung und andere schwerwiegende Eingriffe bedroht ist, gehört Kayabu. Von ANDREA WANNER.

Naná lebt in einem Dorf am Ufer des Amazonas und eines Tages sitzt ein neuer Schüler neben ihr, der ein Faultier auf den Schultern hat. Er heißt Kayabu und ist mit seiner Familie und vielen Tieren aus dem Regenwald in einem Boot in das Dorf gekommen.

Kayabu ist ein lustiger Junge, der besonders gut schwimmen und noch besser tauchen kann. Er und Naná und er freunden sich schnell an und nach und nach erfährt sie mehr von den Menschen, die ursprünglich aus dem Regenwald stammen und wegen heftiger Waldbrände ins nächste Dorf fliehen mussten. Hier müssen er und seine Familie lernen, mit Elektrizität und Geld umgeben. Sie müssen für ein Weilchen Fuß fassen in der Gemeinschaft und sich anpassen. Kayabu gelingt das gut und er lenkt schon bald geschickt das Boot, das die Kinder zur Schule bringt. Kein Problem für einen wie ihn, der so mit dem Kanu umzugehen weiß. Sie müssen den Sinn des Ganzen erlernen und versuchen zu verstehen. In ihrer Welt gehört allen alles. Naná hört gespannt zu und lernt im Gegenzug Dinge ungefragt zu teilen und weniger in Machtverhältnissen zu denken.

Eymard Toledo erzählt in ihrer Geschichte viel Wissenswertes über Regenwälder, Brandrodung und Menschenvertreibungen. Wir erfahren, wie man aus Lianen Trinkwasser gewinnt und wie man vermeidet, sich im Wald zu verlaufen. Auf ihren kunstvollen Stoffcollagen mit sorgfältig gestalteten Einzelheiten geht es um Vielfalt und Toleranz und gegenseitiges Verständnis. Kayabu verschwindet eines Tages so plötzlich, wie er aufgetaucht ist und Naná hofft auf ein Wiedersehen, weil er ein richtiger Freund geworden ist!

Titelangaben

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Eymard Toledo: Kayabu

Eine Geschichte aus Amazonien

Basel: Baobab Books 2024

32 Seiten, 22 Euro

Bilderbuch ab 6 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander