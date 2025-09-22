/

Ein kleines Wunder

Kinderbuch | Will Gmehling: Der Sternsee

Wer einem See die Titelrolle in einem Kinderbuch zutraut, ist ganz schön mutig. Aber es ist auch wirklich ein besonderer See. Er hat die Form eines Sterns und hält noch eine andere Überraschung bereit, freut sich ANDREA WANNER.

Eine nächtliche Stadt an einem See.Sissi, Anastasia, Mo und der Ich-Erzähler wohnen in der Hochhaussiedlung, die an dem See liegt. Sie sind Freunde, halten zusammen und gehen alle vier in die Kurt-Tucholsky-Schule in der Nähe. Der See gehört zu ihrem Leben und aus dem 11. Stock, in dem Anastasia lebt, sieht man den See besonders gut, vor allem auch seine besondere Form. Früher sei er im Winter zugefroren, aber das ist lange her

Und dann passiert es. Im Januar wirr es richtig kalt und auf dem See bildet sich eine erste Eisschicht. Die wird dicker und dicker und bald kann man tatsächlich darauf Schlittschuh laufen. Es wird Frühling – und das Eis bleibt. Es wird Sommer und richtig warm, aber das Eis schmilzt nicht. Es kommen Forscherinnen und Forscher, neugierige Touristinnen und Touristen, der See wird eine berühmte Attraktion. Die vier Kids leben an und mit dem See, beobachten der Reiher, der dort lebt und erleben, wie alles gleich bleibt und sich alles ändert.

Will Gmehling hat das Talent, aus Alltäglichem etwas Besonderes zu machen. Seine Geschichten sind leise, voller genauer Beobachtungen. An dem Leben der vier Kinder ist nichts spektakulär – und trotzdem lohnt es sich, dem Ich-Erzähler genau zuzuhören und zu staunen, was man dann alles erfährt. Und sieht. Denn als weiteren Höhepunkt hat Jens Rassmus den kleinen Band illustriert. Meisterhaft greift er die Stimmung auf, färbt seine skizzenhaften Zeichnungen mit zarten Blautönen. Manchmal reduziert auf wenige Striche, dann wieder mit Details aus dem Alltag gefüllt, wird jede neue Seite zur Überraschung.

Es ist eine Geschichte, die lange im Gedächtnis bleibt, weil sie irgendwie geheimnisvoll wirkt. Und doch eben so wunderbar und alltäglich, als ob sie jedem und jeder von uns passieren könnte.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Will Gmehling: Der Sternsee
Illustriert von Jens Rassmus
Wuppertal: Peter Hammer Verlag 2025
56 Seiten, 14 Euro
Kinderbuch ab 9 Jahren
Reinschauen
| Leseprobe

Zerstörte Großstadt versunken in völliger Dunkelheit, massive Verkehrsstaus, dunkle Ampeln, ohne Beleuchtung, schattenhafte Wolkenkratzer, schwaches Mondlicht.
Stromausfall

Eine kleine Straße, die durch eine Ortschaft führt
Perspektivenwechsel

