Nach fast dreijähriger Corona-Pause und Auftritten in Metzingen, Bonn, Weimar, Bad Alexandersbad und Freiburg in den Jahren 2022 und 2023 versucht das Richterkabarett auch 2024 seine Sicht auf die Justiz und restliche Welt wieder durch Untertreibung zu vermitteln, weil die unmaskierte Wahrheit einfach zu unglaubwürdig wäre.

Was bleibt auch anderes übrig, wenn

– alle nach Klimaschutz rufen, selber aber aus 1000 guten Gründen nicht mitmachen können,

– die Klebtomanie zur neuen Protestform erhoben wird,

– dumme Richter bald durch dumme Computer ersetzt werden,

– Bahnhöfe gebaut werden, die hinterher keiner bezahlen will,

– anwesende Flüchtlinge als abwesend behandelt werden, damit man sie an der Grenze leichter zurückweisen kann,

– der Bildungsauftrag immer häufiger von Influencerinnen übernommen wird,

– in unserer Gesprächs- und Streitkultur die Wokeness längst über der Wahrheit und der Meinungsfreiheit stehen,

– sich alte weiße Männer schwarz ärgern, weil ihnen das gendergerechte „Wording“ zu bunt wird,

– demagogische Feindbilder immer mehr zum alleinigen Stilmittel der politischen Auseinandersetzung werden,

– bezahlbarer Wohnraum in Großstädten schon längst nur noch eine realitätsferne Illusion ist und

– nicht nur Obdachlose auf der Straße übernachten müssen,

sondern auch die ausländischen Fachkräfte vor den Ausländerbehörden!

Die vom Kölner Theaterregisseur und Schauspieler Janosch Roloff betreuten Szenen, Glossen und Gesänge zeigen es auf: Viele Richter haben sich auch nur festgeklebt: An ihren Paragraphen!

Und wenn sie selber nicht mehr weiter wissen, hilft nur noch JugdeGPT!

| REDAKTION

Titelangaben

16. Mai 2024, 20 Uhr

Radlersaal Würzburg-Heidingsfeld

Seegartenweg 3

97084 Würzburg

26. September 2024, 20 Uhr

Theaterhaus Stuttgart

Siemensstr. 11

70469 Stuttgart