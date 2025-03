Das preisgekrönte Buch über einen ganz besonderen Spaziergang hat es bereits geschafft: das mit dem Großwerden. Ein großformatiges Buch mit großen Bildern und einem Thema, das kleine Knirpse bestimmt interessiert, wenn man sie bei der Lektüre begleitet. Von BARBARA WEGMANN

Grün, das ist die Hauptfarbe in diesem Buch, grün, grün, und nochmal grün! So ist er, der Wald, so sind Moos, Gräser, Blumen und Büsche. Ein kleiner Junge geht mit seiner Mutter durch den Wald spazieren. Pardon, den kleinen Hund, den habe ich vergessen. Und dann ist sie da, die Frage eines kleinen, neugierigen Waldbeobachters: »Mama, heiraten Bäume eigentlich auch und bekommen Kinder, die dann groß werden?« Das sei so ähnlich, antwortet die Mutter, eine Antwort, mit der sich der Nachwuchs allerdings nicht so schnell zufriedengibt. »Also ja, oder nein?« Bevor die Mutter ins Detail geht, sagt sie: »Ja und nein. Die kleinen Bäume kommen von den großen Bäumen. Aber nicht so wie bei uns Menschen.«

Dass das Ganze mit Blüten, Früchten und Samen zu tun hat, mit dem Wind, der die Samen weit weg trägt, bis sie wieder auf die Erde fallen und aus ihnen eine neue kleine Pflanze wird, das ist schon eine spannende Reise und das alles hört sich der Junge aufmerksam und mit großem Interesse an.

Bagdad, Beirut, Paris, die drei großen Stationen des Charles Berbérian. Comic-Zeichner und Illustrator ist er, und auf den Illustrationen liegt denn auch das Schwergewicht dieses Buches. Die Dialoge zwischen kleinem Jungen und seiner Mutter sind harmonisch und so gut vorstellbar eingebettet in den riesigen, grünen Wald, dazwischen immer schwarz-weiß Seiten, auf denen nur mit schwarzen Strichen auf weißem Grund die Szenerie gemalt wurde, eine tolle Idee und Gelegenheit, das Vorgelesene mit Buntstiften noch einmal festzuhalten, Bäume auszumalen, Wiesen und Pflanzen, Laub und Büsche mit allen nur vorhandenen Grün-Varianten des Farbkastens zu beglücken.

Klar, dass all diese riesigen Bäume in grünen Wald viel älter werden als wir, so lernt der kleine Junge. »Und manchmal«, erzählt ihm die Mutter, »fliegen die Samen weit weg von dem Baum, von dem sie abstammen, und der kleine Baum, der daraus entsteht, wächst dann irgendwo in weiter Ferne.« Der kleine Waldforscher denkt nach: Dann habe der kleine Baum aber doch niemanden, der sich um ihn kümmere. Die Mutter tröstet: »Im Wald ist ein Baum niemals allein.« Das ist eben wie in einer Familie. Neben aller Waldkunde hat die Mama dann noch eine Überraschung für ihren Sohn, aber: die wird nicht verraten…

Charles Berbérian: Groß werde

(Comment Naissent Les Arbres, 2023)

Aus dem Französischen von Anja Kootz

Hamburg: Aladin Verlag 2025

32 Seiten, 16 Euro

Bilderbuch ab 5 Jahren

