Ein Würfel mit sechs unterschiedlich farbigen Seiten. Und die Seiten bestehen ihrerseits aus kleinen Würfeln, jeweils 9 Quadrate auf jeder Würfelseite. Das ist das Ding, das die kleine Ich-Erzählerin in einer Spielzeugkiste findet. Und sie verfällt der Magie des Würfels, wie schon so viele vorher, weiß ANDREA WANNER.

Nur ein bisschen dran rumgedreht und schon ist es aus mit der Ordnung. Alle Versuche, den Urzustand wieder herzustellen, sind zum Scheitern verurteilt, klar. Der Vater, der sich anschickt, das Ganze mal eben zu richten, sieht schon bald so aus, als wolle er das verflixte Spielzeug an die Wand knallen. In der Schule kriegt es keiner hin … Ist die Aufgabe tatsächlich unlösbar? Nein, aufgeben gilt nicht. Und es muss Möglichkeiten eben, nur eben leider sehr, sehr viele.

2024 wurde der Zauberwürfel 50 Jahre alt und eine schönere Hommage an das Solitärspiel, das 1980 mit dem Sonderpreis des Kritikerpreises Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, als die von Daniel Fehr kann man sich nicht denken. Quadratisch und in neun Felder unterteilt – das in der Mitte ein Guckloch, das den Blick auf den Würfelfinder freigibt – sieht das Bilderbuch aus wie eine durcheinandergebrachte Seite des Geduldspiels. Die poppigen Farben, vor allem ein Neonpink und ein Neonorange leuchten schon von Weitem, werden im Innenteil wieder aufgegriffen und lassen das Buch gleichermaßen retro und modern wirken. Das Künstler- und Illustratorenduo Doris Freigofas und Daniel Dolz, die als Golden Cosmos auftreten, spielt mit der Form des Quadrats, mit Perspektiven, der Zahl 9 und hat immer wieder neue, verblüffende Ideen, wie sie den Würfel und die, die ihn in Händen halten, in Szene setzen können.

Es gibt Fakten, wie die Geschichte des Drehpuzzles und seinen Erfinder, dem der Rubik’s Cube auch seinen Namen verdankt: 1974 hat ihn der ungarische Bauingenieur und Architekt Ernő Rubik konstruiert. Es gibt Einblicke ins Innere des magischen Puzzles, den unglaublichen Weltrekord von 3,13 Sekunden zum Lösen der Aufgabe oder die der 450 Millionen Würfel, die es wohl weltweit geben soll. Wahnsinn!

Das Bilderbuch nimmt einen mit in eine Welt voller Zauber und Logik, voller Begeisterung und Verzweiflung, genau das passende Buch zu diesem Megaspielzeug – und vollkommen zu Recht auf der Liste der Nominierten zum Deutschen Jugendliteraturpreis 2025!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Daniel Fehr: Ich und der Zauberwürfel

Illustriert von Golden Cosmos.

Zürich: NordSüd 2024

48 Seiten, 20 Euro

Kindersachbuch ab 6 Jahren

