Kinderbuch | Jimena Tello: Mama im Galopp

Der tägliche Ablauf ist stressig und die Herausforderungen, denen Mütter – vor allem auch alleinerziehende – in ihrem Familienleben begegnen, sind immens. Wie sie das alles schaffen? ANDREA WANNER weiß es: nur im Galopp.

Ein Mädchen, die Ich-Erzählerin der Geschichte, und ihr Bruder können davon ein Lied singen. Mit wehenden Haaren geht es morgens aus dem Haus, zunächst zur Schule, dann Mama weiter zur Arbeit. Nach der Arbeit rennt sie zum Einkaufen, zurück nach Hause, rennt mit der Tochter zur Geigenstunde und weiter zum Schwimmbad, um Juan vom Schwimmkurs abzuholen, spurtet mit beiden im Schlepptau zum Kinderarzt, zum Englischunterricht und eilt von dort zum Frisör.

Sie rast durch die Stadt, dass einem ganz schwindlig vor Augen wird. Das Tempo muss sein, das zeigt der Tag, an dem der Wecker nicht klingelt und die drei verschlafen. Natürlich geht alles schief, sie kommen überallhin zu spät. Und Mama fasst einen unglaublichen Plan: Am nächsten Morgen erwartet die Kids am Frühstückstisch tatsächlich ein echtes Pferd, eindeutig im Mamas Schlafanzug.

Das hat eindeutig Vorteile – aber eben nicht nur. Jetzt geht zwar vieles ganz schnell, aber manches aufgrund der Möglichkeiten eines Pferdes eben auch nicht mehr. Irgendwie brauchen sie eine Lösung.

Jimena Tello erzählt eine rasante und auf den ersten Blick ziemlich haarsträubende Geschichte. Wunderbar fängt sie das Tempo des mütterlichen Tagesablaufs ein: Alles flattert, weht, ist unaufhörlich in Bewegung. Und wenn man auf die doppelseitige Stadtansicht aus der Vogelperspektive schaut, sieht man eine Simultandarstellung der Mutter, die an ganz vielen Stellen gleichzeitig, immer flitzend, auftaucht. Laufen, hüpfen, hasten, jagen, pesen, düsen, sausen, den ganzen lieben langen Tag. Erst Abend kehrt erschöpfte Ruhe ein.

Ist da nicht der Wunsch, das alles mit vier Beinen noch schneller zu bewältigen, absolut nachvollziehbar? Brauchen Mütter nicht von allem mehr? Mehr Hände, um überall gleichzeitig hinzulangen? Mehr Ohren, um allen gleichzeitig zuzuhören? Mehr Augen, um alles in allen Richtungen im Blick zu behalten? Aber auf Dauer hält das niemand auch. Es macht sogar ein Pferd kaputt. Die Konsequenz: mal einen Gang runterschalten.

Viele kleine Alltagsszenen fangen in amüsanten Bildern genau das ein, was so ein Familienleben ausmacht. Das ist echt zum Kringeln – und ein bisschen auch zum Nachdenken. Mama hat da am Ende so eine Idee …

