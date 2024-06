Kinderbuch | Arnd Zeiglers wunderbares Fußballbuch

Die Fußballeuropameisterschaft naht mit Riesenschritten. Am 14. Juni steigt in München das Eröffnungsspiel. Wer noch ein bisschen Auffrischung in Sachen Fußball braucht, liegt mit Arnd Zeiglers Buch genau richtig, findet ANDREA WANNER.

Schon der Titel verspricht, dass man hier alles von »A wie Abseits bis Z wie Zaubern« erfährt und wer Zeigler kennt, weiß, dass das kein leeres Versprechen ist.

»Abseits ist die komplizierteste Regel des Fußballs«, verrät Zeigler. Aber da sind wir schon mittendrin in der Erklärung und haben eine Menge kapiert. Warum nämlich das Spiel nur halb so spannend wäre, wenn man wie der moppelige Raphael, der nicht gern läuft, immer vor dem gegnerischen Tor lauert, den Ball annimmt und meistens trifft. Ganz ohne zu rennen, nur weil er so geschickt steht. Und das verbietet die Abseitsregel, die es schon seit ungefähr 160 Jahren gibt. Zeigler erzählt eine kleine Geschichte, in der das jeweils zu erklärende Wort schon verpackt ist. Und aus dieser Story entwickelt er dann mit einfachen Worten die Erklärung. Das kapiert jeder, der Lust hat es zu verstehen.

»Angstgegner«; »Auf Schalke«, »Aufsetzer«, »Bananenflanke« und schon sind wir bei »Bayern«, die dieses Mal die Meisterschaft nicht gewonnen haben. Informativ, vielseitig, kenntnisreich und witzig ist auf diesen 136 Seiten zu finden, was man sucht. Und es geht nicht nur in die großen Stadien der Welt, Zeigler sucht seine Episoden auch auf dem Bolzplatz oder in Jugendmannschaften, damit die jungen Leserinnen und Leser ganz nah dran sind.

Das Buch ist nicht ganz neu: Es ist eine aktualisierte und mit neuen Illustrationen versehene Neuauflage der Ausgabe von 2011. Und Philip Waechter beschäftigt sich in seinen Illustrationen nicht zum ersten Mal mit Fußball. »Sehr berühmt« war so eine grandiose Geschichte über einen Jungen, der von zukünftigen Erfolgen beim Kicken träumt. Und hier helfen die Bilder, wie bei »Körpertäuschung«, den Sachverhalt oft noch besser zu verstehen.

Eine wunderbare Kombination aus Bild und Text, Geschichten und Wissen und wer damit durch ist, hat garantiert noch mehr Spaß an der schönsten Nebensache der Welt, weil er oder sie mehr davon versteht!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Arnd Zeiglers wunderbares Fußballbuch

Von A wie Abseits bis Z wie Zaubern – alles über die schönste Nebensache der Welt

Mit Bildern von Philip Waechter

Leipzig: Klett Kinderbuch 2024

136 Seiten, 16 Euro

Kindersachbuch ab 8 Jahren

