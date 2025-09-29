Das Pahiyas-Fest ist das fröhliche Erntedankfest auf den Philippinen, das jedes Jahr am 15. Mai in der Stadt Lucban in Quezon gefeiert wird. Die Menschen schmücken ihre Häuser mit bunten Früchten, Gemüse und kunstvollen Dekorationen, um Dankbarkeit und verwandeln die Stadt in ein farbenprächtiges Gesamtkunstwerk. Ein Junge führt seine kleine Schwester durch das bunte Treiben und gern lässt man sich mitnehmen, freut sich ANDREA WANNER.

Kaum haben die beiden das kleine Haus verlassen, erwartet sie eine üppige, farbenprächtige Fülle an Mais, Ananas, Bohnen, Auberginen, Radieschen, Wassermelonen, Bananen, Karotten, Säcke und Körbe voll mit Obst und Gemüse: es ist der Vortag des Erntedankfestes zu Ehren des Schutzpatrons der Bauern, San Isidro Labrador. Das Wort »Pahiyas« stammt vom Wort »hiyas«, Edelstein oder Schmuck und bedeutet »mit Juwelen geschmückte Opfergabe«. Geschmückt ist alles. Die Vogelscheuchen sind von den Feldern ins Dorf geholt worden, alles ist mit Blüten und Girlanden dekoriert, die Vorfreude ist überall spürbar. Es duftet aus allen Häusern, Musik ist zu hören, um die reiche Ernte dankbar zu feiern.

Der philippinische Professor für kreatives Schreiben Eugene Y. Evasco, der wissenschaftliche Mitarbeiter an der Internationalen Jugendbibliothek in München war, erzählt von diesem besonderen Ereignis so, dass Kinder Spaß daran haben. Wer weitere Informationen möchte – durchaus auch für Erwachsene geeignet – klappt jeweils die linke Seite auf und findet noch viel mehr Wissenswertes, dazu den kürzeren Text für Kinder auch auf Englisch und Filipino. Vielfalt, wohin man schaut, auch beim Text.

Dass man aber wirklich das Gefühl hat, hautnah dabei zu sein, beinahe meint, auch selber den Duft zu riechen, Gelächter und Klänge zu hören, schafft der Künstler Joffrey Zamora Atienza, auch bekannt als Pepot Atienza. Begonnen hat er seine Karriere als Animationskünstler – und das merkt man. Er kreiert 3D-Sets – Häuser, Wägen, Markstände, Innenräume – und bevölkert sie mit bunten Tonfiguren, bemalt und mit Kleidung aus Stoff angezogen. Dazu gibt es jede Menge Requisiten von Sonnenschirmen, Heiligenfiguren, diversen Tieren … Und das Ganze wurde dann als komplette Szenen für den Fotografen aufgebaut, so, dass man am Ende eben mit durch die Stadt schlendern kann. Liebevoll bis ins kleinste Detail und einfach wunderschön.

Der Inselstaat, der aus 7.641 Inseln besteht, auf denen von 109 Millionen Menschen 135 Sprachen gesprochen werden, ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2025. Toll, dass dieser bunte Traum als Bilderbuch auch die Jüngeren einlädt, die fremde und so mannigfaltige Kultur auch ein bisschen kennenzulernen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Eugene Y. Evasco: Feiern auf Philippinisch

(Pahiyas Planting Rainbow Seeds, 2023)

Ein Erntedankfest auf den Philippinen

Englisch – Deutsch – Filipino, Übersetzt aus dem Englischen von Birgit Mader

Illustrationen von Pepot Atienza

Berlin: Edition Orient 2025

64 Seiten, 22 Euro

Bilderbuch ab 5 Jahren