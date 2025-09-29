//

Die Heldinnen verstehen

Menschen | ›Nachteule‹ - neuer Roman zum 90. Geburtstag von Ingrid Noll

»Man muss meine Heldinnen nicht unbedingt mögen, sondern sollte sie bloß verstehen. Mir sind selbstgerechte Menschen immer ein wenig suspekt, in bestimmten Situationen ist fast jeder zu einer Straftat fähig«, hatte die Schriftstellerin Ingrid Noll vor drei Jahren in einem Interview erklärt. Von PETER MOHR

Porträt einer Frau mit dunklen Haaren und blauem Hemd.Ihre Produktivität ist bewundernswert, ihre dichterische Fantasie scheint nicht zu versiegen. Noch immer publiziert sie (trotz des fortgeschrittenen Alters) regelmäßig neue Romane. Beachtlich ist, dass sich Ingrid Noll für ihren neuen Roman ein 15-jähriges Mädchen zur Hauptfigur auserkoren hat.

Luisa kam als Kleinkind aus Peru nach Deutschland, wurde adoptiert und in einem gut situierten Elternhaus auf. Die Protagonistin bekam von Noll eine (leicht märchenhafte) Besonderheit mit auf den Weg: Sie kann im Dunkeln sehen – eine Eigenschaft, die sie in die Nacht hinauszieht, wo sie gern und ausgiebig abseits der bürgerlichen Pfade auf Erkundungstour geht.

Dort entdeckt sie den obdachlosen Tim, versorgt ihn und versteckt ihn schließlich im Haus. Musterschülerin Luisa, die in der Schule leicht verächtlich wegen ihrer Herkunft Inka genannt wird, fühlt sich zu Tim hingezogen – eine Mischung aus Sympathie und Mitleid scheint der Antrieb zu sein. In ihr wuchs der Wunsch nach der Schule Sozialarbeiterin werden zu wollen, und sie beschließt, an Tim »schon einmal zu üben«. Doch diese Begegnung wird verhängnisvoll. Luisa wird zu einer Art Komplizin, verstrickt sich immer stärker in ein zunächst undurchschaubares Geflecht aus Lügen und Kriminalität und führt quasi ein Doppelleben als erfolgreiche Schülerin und folgsame Adoptivtochter einerseits und Komplizin eines Kriminellen andererseits.

»Ich weiß, dass ich in diesem Alter furchtbar viel heulen musste und selber nicht richtig wusste, warum eigentlich«, erinnert sich Noll an ihre eigene Jugend«, hatte Ingrid Noll kürzlich in einem Interview über ihren neuen Roman erklärt.

Ohne Pathos und sentimental-kitschige Anflüge gelingt es Ingrid Noll, die Lebens- und Gefühlswelt des Teenagers Luisa feinfühlig nachzuzeichnen.

Ingrid Nolls eigener Lebensweg würde selbst Stoff für einen ausgewachsenen Roman hergeben.. Sie wurde am 29. September 1935 in Shanghai als Tochter eines Arztes geboren, wuchs in Nanking auf, wo sie auch die Schule besuchte, ehe sie 1949 mit ihren Eltern nach Deutschland kam, das Abitur machte und dann in Bonn Kunstgeschichte und Germanistik studierte.

Sie führte ein unauffälliges Leben, »die Heirat rettete mich vor dem Lehrerberuf«, half ihrem Mann, einem Arzt, in der Praxis, zog drei Kinder groß und hatte die Fünfzig überschritten, als sie zu schreiben begann. »Als die Kinder aus dem Haus waren, hatte ich zum ersten Mal seit Langem ein Zimmer für mich allein. Und ich fing erst vorsichtig und tastend und dann immer energischer an, mich in eine Schriftstellerin zu verwandeln«, erinnert sich die Erfolgsautorin an ihre Anfänge.

Mit ihrem 1991 erschienenen Debütroman ›Der Hahn ist tot‹ stürmte Ingrid Noll sofort die Bestsellerlisten. Ein neuer, etwas unkonventioneller Stern am deutschen Krimi-Himmel war aufgegangen. Auch die nachfolgenden Werke (alle bei Diogenes erschienen) ›Die Apothekerin‹ (1994), ›Kalt wie der Abendhauch‹ (1996), ›Selige Witwen‹ (2001) und ›Rabenbrüder‹ (2003) fanden reißenden Absatz, wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt und machten Ingrid Noll zur meist gelesenen deutschsprachigen Krimi-Autorin.

Ihr neuer Roman ›Nachteule‹ bietet wieder eine angenehm leichte Lektüre, ein unspektakulärer, aber tiefsinniger Krimi mit wohldosiertem schwarzen Humor. Statt Blutlachen dominieren bei Ingrid Noll fein geschliffene Menschenbilder und jede Menge Lebensweisheit. Man muss sich nicht genieren, wenn man offen gesteht, dass man sich von der Grande Dame des deutschen Krimis auf perfekte Weise unterhalten fühlt.

| PETER MOHR

Titelangaben
Ingrid Noll: Nachteule
Zürich: Diogenes Verlag 2025
304 Seiten, 26 Euro
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen
| Leseprobe

Tags:

Ihre Meinung

Your email address will not be published.

Eine dystopische Stadtlandschft mit eingestürzten Wolkenkratzern und toten Pflanzen. Im vordergrund sitzen zwei Soldaten auf dem Boden und spielen Schach an einem niedrigen Tischchen.
Voriger Artikel

Laß sie

Fröhliche Menschen, die auf offener Straße feiern
Nächster Artikel

Farbenfroher Erntedank

Weitere Artikel der Kategorie »Krimi«

Das Ungeheuer von Hannover

Roman | Dirk Kurbjuweit: Haarmann

»In Hannover an der Leine,/ Rote Reihe Nummer 8,/ wohnt der Massenmörder Haarmann,/ der schon manchen umgebracht«, heißt es in einem populären Schauerlied aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es bezieht sich auf den bekanntesten Serienmörder Deutschlands: Fritz Haarmann. 1879 in der Stadt geboren, in der er 1923/1924 mindestens 24 Morde beging, verurteilte ihn, nachdem man seiner habhaft geworden war, ein Schwurgericht im Dezember 1924 zum Tode. Das Urteil wurde im April des darauffolgenden Jahres vollstreckt. In der Kunst (Literatur, Film, Bildende Kunst, Musik) lebt Haarmann freilich bis heute weiter. Nun hat der gelernte Journalist Dirk Kurbjuweit einen Roman über den »Werwolf von Hannover« geschrieben. Und es gelingt ihm auf faszinierende Weise, den Mörder Haarmann und die mörderische Zeit, in der er lebte, als zwei Seiten einer Medaille darzustellen. Von DIERMAR JACOBSEN

Der Schein ist trügerisch

Film | Im TV: ›TATORT‹ Frohe Ostern, Falke (NDR), Ostersonntag, 5. April Ach du Schreck. Gewaltig Aufgeregtheit. Massiv Radau ist angesagt. Terrorismus steht ins Haus, wir werden auf die Höhe der Zeit sortiert. Klar ist das immer ein gefundenes Fressen für Medien, auch TV lässt da nichts aus. Schlagzeilen, hübsch bunte Bilder, da schaun wir mal rein, und ›TATORT‹ wird diesmal auf nichts verzichten, deshalb nun also ereignisreiche ›Frohe Ostern‹. Von WOLF SENFF

Zwischen Fortschritt und Katastrophe

Roman | Frank Goldammer: Tod auf der Elbe

Als Frank Goldammer vor acht Jahren mit seiner Max-Heller-Reihe begann, war noch nicht zu ahnen, wie produktiv dieser Autor in den nächsten Jahren sein würde. Inzwischen liegen neben etlichen anderen Romanen bereits acht Bände um den Dresdener Kommissar vor, deren Handlungszeit sich vom Ende des Ersten Weltkriegs über die Monate kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis 1961, dem Jahr des Mauerbaus, erstreckt. Handlungsort ist immer Goldammers Heimatstadt Dresden. Und weil die bis 1989 im südöstlichsten Winkel der DDR lag, ist die Heller-Reihe ganz nebenbei auch noch zu einer spannenden Zeitgeschichte des geteilten Deutschlands geworden. Mit dem vorliegenden ersten Band seiner neuen Serie verlässt der Autor nun das 20. Jahrhundert, nicht aber die Familie seines Helden. Denn mit Gustav Johann Heller ermittelt nun Max‘ Großvater im Jahre 1879. Der muss sich zwar im Sattel oder auf dem Kutschbock an seine Tatorte begeben, lebt aber nicht weniger gefährlich als sein motorisierter Enkel mehr ein halbes Jahrhundert später. Von DIETMAR JACOBSEN

Auf der Suche nach der verlorenen Enkelin

Roman | Clementine Skorpil: Gefallene Blüten Shanghai 1926. Die alte Ai Ping ist in die große Stadt gekommen, um ihre Enkelin zu finden. Mit Hilfe des vom baldigen Ausbruch der Weltrevolution überzeugten idealistischen Studenten Lou Mang dringt sie ein in ein Labyrinth aus politischen Intrigen, Bandenkämpfen und kulturellen Gegensätzen. Und nimmt am Ende zwar nicht die Gesuchte, aber doch ein Stück Hoffnung wieder mit nach Hause. Von DIETMAR JACOBSEN

Verfolgung vom Feinsten

TV | Film: TATORT ›Verfolgt‹, 7. September Welch dramatische Eröffnung und das mit sparsamen Mitteln: Treibende Musik, Davonlaufen, bissel panisch umsehen nach dem Verfolger. Geht also. Fängt gut an. Und immer sind es die süßesten Hunde, die zu den grässlichen Untaten hinführen, ist das nicht schrecklich. Dann noch einmal Musik, nicht sensationell, aber passend. Von WOLF SENFF