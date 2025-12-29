Wir haben uns alle schon mal die Zunge verrenkt beim Versuch Sätze wie »Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid« oder »Zwischen zwei zwitschernden Schwalben sitzen zwei schwatzende Schwestern und schwätzen zwischen zwitschernden Schwalben« schnell und fehlerfrei nachzusprechen. Wer mal wieder Lust darauf hat, dem legt ANDREA WANNER die von Bodo Wartke wieder neu belebten Zungenbrecher ans Herz.

25 bekannte und überraschend neue Zungenbrecher – von »Fischers Fritz fischt frische Fische« bis hin zu klappernden Klapperschlangen – feiern dank Klavierkabarettist, Poet und Entertainer Bodo Wartke ein fröhliches Comeback. Spätestens seit 2023, als der titelgebende Klassiker »Barbaras Rhabarberbar« durch den gleichnamigen Song von Wartke und Marti Fischer viral ging, erlebt die Kunst der verdrehten Silben ein echtes Revival.

In diesem Buch wird nicht nur Barbaras legendäre Geschichte – von der backenden Barbetreiberin, die drei neugierige Barbaren anlockt – humorvoll erweitert, aufgepeppt und um neue, liebevoll skurrile Details ergänzt. Auch viele andere schwer auszusprechende Wortkaskaden bekommen einen modernen, musikalisch inspirierten Anstrich. Wir erleben den Floßflussfahrerfrust und lernen den Pappelwappenklapperritter kennen, probieren Handstand am Sandstrand oder bürsten mit schwarzen Bürstenborsten, die besser bürsten als weiße Bürstenborsten. Die Zungenbrecher, die als TikTok-Ohrwürmer bereits Millionen zum Mitschnattern gebracht haben, kann man hier endlich selbst lesen, nachsprechen und ungehemmt verhaspeln.

Die farbenfrohen, witzig überzeichneten und manchmal etwas frivolen Illustrationen von Alexandra Junge runden das Ganze ab und treffen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen den Nerv: verspielt, charmant und voller kleiner Entdeckungen.

Ein kunterbuntes, rhythmisches Wortspiel-Vergnügen – ideal zum Lachen, Üben und immer wieder neu Verknäueln der eigenen Zunge.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Bodo Wartke: In Barbaras Rhabarberbar wird niemals der Rhabarber rar

Zungenbrechergeschichten

Mit Bildern von Alexandra Junge

Hamburg: Carlsen 2025

80 Seiten, 15 Euro

Kinderbuch ab 6 Jahren

