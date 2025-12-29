/

Sprachhürdenlauf mit Silbensalat

Kinderbuch | Bodo Wartke: In Barbaras Rhabarberbar wird niemals der Rhabarber rar

Wir haben uns alle schon mal die Zunge verrenkt beim Versuch Sätze wie »Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid« oder »Zwischen zwei zwitschernden Schwalben sitzen zwei schwatzende Schwestern und schwätzen zwischen zwitschernden Schwalben« schnell und fehlerfrei nachzusprechen. Wer mal wieder Lust darauf hat, dem legt ANDREA WANNER die von Bodo Wartke wieder neu belebten Zungenbrecher ans Herz.

Ein Cafe in dem mehrere Menschen an einem Tresen sitzen. Eine Frau steht dabei und hält einen Teller mit Kuchen in der Hand.25 bekannte und überraschend neue Zungenbrecher – von »Fischers Fritz fischt frische Fische« bis hin zu klappernden Klapperschlangen – feiern dank Klavierkabarettist, Poet und Entertainer Bodo Wartke ein fröhliches Comeback. Spätestens seit 2023, als der titelgebende Klassiker »Barbaras Rhabarberbar« durch den gleichnamigen Song von Wartke und Marti Fischer viral ging, erlebt die Kunst der verdrehten Silben ein echtes Revival.

In diesem Buch wird nicht nur Barbaras legendäre Geschichte – von der backenden Barbetreiberin, die drei neugierige Barbaren anlockt – humorvoll erweitert, aufgepeppt und um neue, liebevoll skurrile Details ergänzt. Auch viele andere schwer auszusprechende Wortkaskaden bekommen einen modernen, musikalisch inspirierten Anstrich. Wir erleben den Floßflussfahrerfrust und lernen den Pappelwappenklapperritter kennen, probieren Handstand am Sandstrand oder bürsten mit schwarzen Bürstenborsten, die besser bürsten als weiße Bürstenborsten. Die Zungenbrecher, die als TikTok-Ohrwürmer bereits Millionen zum Mitschnattern gebracht haben, kann man hier endlich selbst lesen, nachsprechen und ungehemmt verhaspeln.

Die farbenfrohen, witzig überzeichneten und manchmal etwas frivolen Illustrationen von Alexandra Junge runden das Ganze ab und treffen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen den Nerv: verspielt, charmant und voller kleiner Entdeckungen.

Ein kunterbuntes, rhythmisches Wortspiel-Vergnügen – ideal zum Lachen, Üben und immer wieder neu Verknäueln der eigenen Zunge.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Bodo Wartke: In Barbaras Rhabarberbar wird niemals der Rhabarber rar
Zungenbrechergeschichten
Mit Bildern von Alexandra Junge
Hamburg: Carlsen 2025
80 Seiten, 15 Euro
Kinderbuch ab 6 Jahren
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen
| Leseprobe

Tags:

Ihre Meinung

Your email address will not be published.

Ein langer Flur mit schwarz-weißen Fliesen. Am Ende ist eine geschlossene Türe.
Voriger Artikel

Ein Serienkiller macht Geschenke

Weitere Artikel der Kategorie »Kinderbuch«

Kein Leben ohne Ella!

Kinderbuch | Timo Parvela. Ella und ihre Freunde außer Rand und Band Seit sieben Jahren erzählt Ella Kindern hierzulande, was in ihrem Schülerinnenleben passiert. Vermeintlich naiv präsentiert wird der Alltag aus ihrem Mund zu einem grotesken Abenteuer, das alle mitreißt, Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrerinnen und Lehrer, Hausmeister, Köchin, Eltern. Nun ist der zehnte Band erschienen, damit niemand lange ohne Ella bleiben muss. Timo Parvela erweist sich dabei wie seine kleine Heldin als außer Rand und Band. Von MAGALI HEISSLER

Von dem Problem, nicht müde zu werden

Kinderbuch | Catherine Rayner: Arlo kann nicht schlafen

Das ist überhaupt nicht so lustig, weder für Tiere noch für Menschen: Wenn man einfach nicht schlafen kann. Wenn man zwar müde ist, hundemüde, aber die Augen einfach nicht zufallen wollen. Und wenn wir das Problem schon kennen, wie soll es da erst einem Löwen, einem großen, wilden Löwen zumute sein? BARBARA WEGMANN schaut, ob es da eine Lösung gibt.

Wahre Freundschaft

Kinderbuch | Alice Lima de Faria: FlatterVogelFest Party bei den Vögeln. Mark ist eingeladen, Flapps nicht. Das ist ein Problem, findet auch ANDREA WANNER.

Einszweidrei, im Sauseschritt

Kinderbuch | Meike Haberstock: Anton hat Zeit Anton hat etwas, was den meisten Menschen – vor allem den Erwachsenen – fehlt: Zeit. Eigentlich ist das toll – andererseits führt genau das immer wieder zu Konflikten mit seiner Mutter, die keine Zeit hat. ANDREA WANNER nahm sich die Zeit für ein besonderes Kinderbuch.

Nachtleben

Kinderbuch | Stefanie Höfler: Nachtspaziergang

Zum 3. und letzten Mal erlebt die Igelgruppe ein gemeinsames Abenteuer in der Kita. Gemeinsam haben sie ›Waldtage‹ verbracht und in ›Die Eroberung der Villa Herbstgold‹ ein Altersheim aufgemischt. Jetzt steht vor dem Übergang in die Schule noch ein Übernachten im Kindergarten an. Coole Sache, findet ANDREA WANNER.