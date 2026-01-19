Kinderbuch | Alicia Bululú: Frühstücken

Brot oder Brötchen, Butter, Marmelade, Honig, Käse, Wurst, Müsli, Joghurt, Obst, Eier, Kaffee, Tee, Saft … Vermutlich sind das die Gedanken, die einem zunächst in den Kopf kommen, wenn ein Bilderbuch sich mit dem Thema Frühstücken beschäftigt. Weit gefehlt, weiß ANDRA WANNER, denn in diesem zauberhaften Buch geht es um so viel mehr als morgendliche Nahrungsaufnahme.

Wir begleiten ein kleines Mädchen durch ganz verschiedene Tagesanfänge. Mal geht es hektisch zu, mal traurig, mal ist das Frühstück ein heiteres Sommerpicknick mit der ganzen Familie, mal bleibt ihr im wahrsten Sinne des Wortes der Bissen im Hals stecken. Hier geht es nicht um Rituale, hier geht es vor allem um Gefühle. Poetisch und ungeheuer einfühlsam geht die spanische Künstlerin Alicia Bululú diesen morgendlichen Eindrücken nach. Sie fasst sie in kurze Gedichte, die sie ihrer Protagonistin Violeta in den Mund legt. Wer kennt das nicht, wenn man vor einer Prüfung nur ein »Spatzenfrühstück« zu sich nehmen kann, nichts durch die »klitzekleine Tür«, die zum Magen führt, außer Saft. Dabei gäbe es sogar Pfannkuchen… Oder das Kressebrot, das Oma zubereitet hat. Was für eine entspannte, wohlige Stimmung, das Brot auf einem »flaschengrünen Teller, zerkratzt vom vielen Spülen. Durch Omas Sorgfalt nie gebrochen.« An dem runden Tisch, an dem Oma neben Karten legt und einen Tee trinkt, fühlt man sich daheim und geborgen.

Bululú spricht alle Sinne an, lässt uns das »Brotkrustenknuspern« hören, die leuchtenden Farben und ausgefallenen Formen der Früchte sehen, die Kälte eines Wintertages spüren, die Milch, die »zaghaft in Flocken vom Himmel schneit«, auf der Zunge spüren. Jeder Tag ist anders, einzigartig, jedem muss man anders begegnen, ihn anders willkommen heißen. Mal träumerisch und gemütlich, mal verschlafen, mal ganz in Ruhe und ausgiebig, mal mit einem schnellen To-go-Frühstück. Stück um Stück setzen sich die Szenen dieses lyrischen Tagebuchs zu einer Geschichte zusammen, ein Stück Leben voller kleiner Freuden, Enttäuschungen, Zärtlichkeit und Zuneigung.

In ihren Bildern – meist doppelseitig – fängt Raquel Catalina diese Atmosphäre ein. Für das »volle Tempo« eines hektischen Frühstücks wählt sie eine comicartige Sequenz von vier Bildern, die perfekt zeigt, was morgens in einer vierköpfigen Familie los ist, wenn alle pünktlich aus dem Haus müssen. Übrig bleiben am Ende nur zwei verdutzte Haustiere vor einer geschlossenen Haustür. Das Müdesein und Nichtaufstehenwollen am Morgen wird fast komplett von einer Bettdecke mit Blumenmuster eingenommen, darunter nur ein paar Strähnen von Violetas dunklem Haar und die eingerollte schwarze Katze. Aber da ist auch noch eine Überraschung auf der Decke zu entdecken, mit einer roten Schleife drumherum. Sicher ein Grund, doch noch wach zu werden.

Leuchtende Farben wie dieses Rot, mal auch ein kräftiges Kornblumenblau oder ein sattes Dottergelb werden sparsam aber gezielt eingesetzt, um die Szenen zum Leuchten zu bringen. Hier wird die Geschichte ohne Worte weitererzählt und man muss schon genau aufpassen, um auch wirklich alles mitzubekommen.

Frühstücken heißt hier, den Tag zu begrüßen. Anzukommen, sich auf ihn einzulassen, wahrzunehmen, wie es einem geht. Grummelig zu sein, wenn der Tag blöd beginnt – wie an dem Morgen, wo ihr Zimmer einem anderen überlassen muss. Oder auch das frische gebackene Brot hinten auf dem Fahrrad noch bewusst zu genießen. Was für ein wunderbares Buch, um guten Morgen zu sagen. Frühstücken als die Kunst, dem Tag zuzuhören, bevor man ihm antwortet.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Alicia Bululú: Frühstücken

Ein lyrisches Tagebuch

(Diario desayuno, 2023) Aus dem Spanischen von Nicolas Baier

Mit Illustrationen von Raquel Catalina

Münster: Bohem 2026

40 Seiten, 20 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

