Jugendbuch | Frank Maria Reifenberg: Water Game

Leo steht kurz vor dem Abi und jobbt ein bisschen nebenher bei Bodo Frowein, der in seinem Laden nur Zigaretten ohne Banderole verkauft. Allerdings ist Bodo auch ein begnadeter Hacker, und verschafft Leo und seinen Freunden die Matheaufgaben fürs Abi. Klar ist das illegal, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was auf Leo wartet. Von ANDREA WANNER

Der 18jährige glaubt seinen Augen nicht zu trauen, als er Bodo hilft, sich für die Trauerfeier seiner früheren Pflegemutter anzuziehen und dabei haufenweise Bargeld und eine Waffe entdeckt. Noch ahnt er nicht, dass er Bodo da zum letzten Mal sehen wird. Er hört noch einmal von ihm, als es Probleme mit den Computern gibt und Bodo ihn anweist, sie herunterzufahren. Am nächsten Tag ist Bodo Frowein tot, Bodo hat eine Waffe in der Tasche und ganz andere Probleme als das Matheabi – das trotzdem gut läuft.

Er gerät ins Visier von gefährlichen Menschen, muss fliehen und findet immer mehr über das heraus, was Bodo wusste. Es geht um Bestechlichkeit, Machtmissbrauch und die Herrschaft über eine letztlich unbezahlbare Ressource. Wasser ist wohl das kostbarste Gut der Erde, da es die fundamentale Grundlage für alles Leben ist und nicht künstlich ersetzt werden kann. Und obwohl die Erde ein blauer Planet ist, ist nur ein Bruchteil als Trinkwasser verfügbar, was es ökologisch und ökonomisch zunehmend wertvoll macht. Wer die Macht über das Wasser hat, ist mächtig und kann die Regeln diktieren. Ein riskantes Spiel, an dem viele beteiligt sind und das viele bereits das Leben gekostet hat.

Frank Maria Reifenberg hat schon eine Menge spannender Thriller geschrieben, in denen er geschickt Fakten und Erfundenes miteinander vermischt. So weist er auch am Ende dieses Buches darauf hin, dass er einiges überspitzt hat. Was bleibt, ist das Thema Wasser und seine zunehmende Knappheit.

So fügt er zwischen den Kapiteln Fakten ein, die einen beim Lesen erschaudern lassen: »Weltweit leben rund 2,2 Milliarden Menschen ohne direkten oder sicheren Zugang zu Trinkwasser, das sauber und frei von Krankheitserregern ist. Weitere 2 Milliarden Menschen trinken Wasser, das durch Keime, Bakterien oder Chemikalien verunreinigt ist.« Unglaublich. Und wie privilegiert sind wir hier.

Immer wieder taucht das Thema Wasser in ganz unterschiedlichen Facetten auf. Sei es, dass der verwöhnte Sprössling gegen den Durst Wasser ablehnt, dass Schwimmbäder und Brunnen dichtgemacht werden sollen oder sich die Frage nach der Bewässerung der Parks der Superreichen stellt. Wasser ist seit der UN-Resolution 2010 international als Menschenrecht anerkannt, das jedem Zugang zu sicherem Trinkwasser garantiert – aber rechtlich nicht direkt einklagbar ist. Es wird Zeit darüber nachzudenken.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Frank Maria Reifenberg: Water Game – Ein Netz aus Lügen

München: Karibu 2025

320 Seiten, 15,99 Euro

Jugendbuch ab 12 Jahren

