/

Die kostbarste Ressource der Welt

Jugendbuch | Frank Maria Reifenberg: Water Game

Leo steht kurz vor dem Abi und jobbt ein bisschen nebenher bei Bodo Frowein, der in seinem Laden nur Zigaretten ohne Banderole verkauft. Allerdings ist Bodo auch ein begnadeter Hacker, und verschafft Leo und seinen Freunden die Matheaufgaben fürs Abi. Klar ist das illegal, aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was auf Leo wartet. Von ANDREA WANNER

Eine Person, die nach rechts blickt. Darunter ist Wasser zu sehen.Der 18jährige glaubt seinen Augen nicht zu trauen, als er Bodo hilft, sich für die Trauerfeier seiner früheren Pflegemutter anzuziehen und dabei haufenweise Bargeld und eine Waffe entdeckt. Noch ahnt er nicht, dass er Bodo da zum letzten Mal sehen wird. Er hört noch einmal von ihm, als es Probleme mit den Computern gibt und Bodo ihn anweist, sie herunterzufahren. Am nächsten Tag ist Bodo Frowein tot, Bodo hat eine Waffe in der Tasche und ganz andere Probleme als das Matheabi – das trotzdem gut läuft.

Er gerät ins Visier von gefährlichen Menschen, muss fliehen und findet immer mehr über das heraus, was Bodo wusste. Es geht um Bestechlichkeit, Machtmissbrauch und die Herrschaft über eine letztlich unbezahlbare Ressource. Wasser ist wohl das kostbarste Gut der Erde, da es die fundamentale Grundlage für alles Leben ist und nicht künstlich ersetzt werden kann. Und obwohl die Erde ein blauer Planet ist, ist nur ein Bruchteil als Trinkwasser verfügbar, was es ökologisch und ökonomisch zunehmend wertvoll macht. Wer die Macht über das Wasser hat, ist mächtig und kann die Regeln diktieren. Ein riskantes Spiel, an dem viele beteiligt sind und das viele bereits das Leben gekostet hat.

Frank Maria Reifenberg hat schon eine Menge spannender Thriller geschrieben, in denen er geschickt Fakten und Erfundenes miteinander vermischt. So weist er auch am Ende dieses Buches darauf hin, dass er einiges überspitzt hat. Was bleibt, ist das Thema Wasser und seine zunehmende Knappheit.

So fügt er zwischen den Kapiteln Fakten ein, die einen beim Lesen erschaudern lassen: »Weltweit leben rund 2,2 Milliarden Menschen ohne direkten oder sicheren Zugang zu Trinkwasser, das sauber und frei von Krankheitserregern ist. Weitere 2 Milliarden Menschen trinken Wasser, das durch Keime, Bakterien oder Chemikalien verunreinigt ist.« Unglaublich. Und wie privilegiert sind wir hier.

Immer wieder taucht das Thema Wasser in ganz unterschiedlichen Facetten auf. Sei es, dass der verwöhnte Sprössling gegen den Durst Wasser ablehnt, dass Schwimmbäder und Brunnen dichtgemacht werden sollen oder sich die Frage nach der Bewässerung der Parks der Superreichen stellt. Wasser ist seit der UN-Resolution 2010 international als Menschenrecht anerkannt, das jedem Zugang zu sicherem Trinkwasser garantiert – aber rechtlich nicht direkt einklagbar ist. Es wird Zeit darüber nachzudenken. 

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Frank Maria Reifenberg: Water Game – Ein Netz aus Lügen
München: Karibu 2025
320 Seiten, 15,99 Euro
Jugendbuch ab 12 Jahren
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Tags:

Ihre Meinung

Your email address will not be published.

Ein Mädchen sitzt verschlafen an einem Tisch und rührt mit einem Löffel in einer großen Tasse.
Voriger Artikel

Start in den Tag

Nächster Artikel

Kann man ein Land lieben, das einen nicht liebt?

Weitere Artikel der Kategorie »Jugendbuch«

Bücher, Bücher, Bücher!

Kinder- und Jugendbuch | 60. Internationale Kinder- und Jugendbuchmesse Bologna

Bücher, Bücher, Bücher: Und Begegnungen. Ein Gang über die 60. Internationale Kinder- und Jugendbuchmesse Bologna. Endlich wieder Messe. Zwei Jahre ist sie ausgefallen, letztes Jahr haben wir uns noch nicht getraut. Und dann ist es wie immer: Gewusel und Gerede, Enge bei den italienischen Ständen gleich am Anfang, und der erste Besuch gilt den Koreanern: Wo ist Rachael Kim? Ist sie noch da? Jedes Jahr hat sie uns strahlend erwartet, hat uns Bücher gezeigt, übersetzt … Ohhh, da ist sie. Und will uns kaum loslassen: Drei Jahre haben wir uns nicht gesehen. Von SUSANNE MARSCHALL und GEORG PATZER

Zwei rechts, zwei links…

Jugendbuch | T.S. Easton: Ben Fletchers total geniale Maschen Handarbeiten sind wieder in, strickende Jungs dagegen – obwohl »male knitting« durchaus ein Trend ist, dann doch eher die Ausnahme. Und wenn das Stricken dann in einem durch und durch machohaften Umfeld stattfindet, kann es ganz schön schwierig werden. ANDREA WANNER begleitet Ben Fletcher bei seinen ersten Maschen.

Schwere Vergehen

Jugendbuch | Lea Dittrich: Die Dinge, über die wir schweigen Schmerzliches verschweigt man gern. Davon verschwindet es aber nicht. Im Gegenteil, es verwandelt sich leicht in eine Lüge. Eine Lüge zieht die nächste nach sich und bald andere Vergehen. Ob sich da noch etwas retten lässt? Lea Dittrich hat es versucht. Von MAGALI HEIẞLER

Ein weiter Weg

Jugendbuch | Mehrnousch Zaeri-Esfahani: 33 Bogen und ein Teehaus 33 Bogen hat die Si-o-se Pol, eine von elf Brücken, die in der iranischen Großstadt Isfahan über den Zayaned Rud führt. Hier nimmt die Geschichte der kleinen Mehrnousch ihren Anfang, die Geschichte einer Flucht, die über die Türkei nach Deutschland führt. Von ANDREA WANNER

Dem Sturm trotzen

Jugendbuch | Anna Woltz: Hundert Stunden Nacht Mit Schwierigkeiten hat die 14jährige Emilia gerechnet, als sie mit der Kreditkarte ihres Vaters einen Flug gebucht hat und einfach nach New York verschwunden ist. Allerdings sehen sie anders aus als vermutet. Von ANDREA WANNER