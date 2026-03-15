///

Nah und fern

TITEL-Textfeld | Wolf Senff: Nah und fern

Diese Kultur habe seit mehreren Jahrtausenden Bestand.

Und?

Von Mashad, sagte Annika, besitze sie einen Teppich, sagte Annika, Mashad sei eine Stadt im Osten des Landes, zwei Millionen Einwohner, das Grab des achten Immams werde von rund zehn Millionen Pilgern pro Jahr besucht, die Stadt gelte als heiliger Ort.

Schön.

Das Design der Teppiche aus Mashad sei seit Jahrtausenden unverändert, sagte Annika, ihr Teppich habe tiefblauen Grund, pflanzliche Muster, Arabesken, und in der Mitte ein Medaillon, bildliche Elemente seien aus religiösen Gründen tabu.

Ob das nicht auf Dauer eintönig werde, fragte Wette, müsse man nicht auch einmal etwas Neues versuchen.

Das Gespräch stockte, und in die Stille hinein wurde plötzlich laut Hilfe! gerufen, und noch einmal: Hilfe!

Farb erschrak.

Wette schien amüsiert.

Hilfe! Hilfe!

Nichts von Bedeutung, sagte Wette und lachte, es handle sich um eine Figur ohne Namen, sagte er, sie sei auf der Flucht und geistere bald hier, bald dort durch die Erzählungen, werde jedoch nirgends aufgenommen und sei schnell wieder verschwunden, sogar am Toten Meer sei sie gesehen worden, sie habe mit Sergej aus Murmansk Backgammon gespielt, ja, an dem kleinen Tisch im Lager, man habe sich an sie gewöhnt, zumal Flucht auf dem Planeten eher zum Normalzustand geworden sei, ob nun vor den Gewaltausbrüchen der Natur oder den Zerstörungen des Menschen.

Wette schenkte Tee nach, Yin Zhen, sie hatten das Service mit dem Drachen aufgedeckt, das Annika so sehr liebte, rostrot, ich erwähnte das mehrfach, Tilman hatte es von Beijing mitgebracht, er war dort einen Halbmarathon auf der Großen Mauer gelaufen.

Annika warf einen Blick zum Gohliser Schlößchen.

Es handle sich um eine andere Kultur, sagte Tilman, sie werde als dauerhaft verstanden, die Aufgeregtheit und Hektik des Westens gelte als verpönt, der ständige Drang, die Dinge zu verändern, werde verachtet.

Teheran, sagte Farb, fünfzehn Millionen Einwohner, die Stadt werde mit Bomben belegt, ihre Öllager stünden lichterloh in Flammen, aus dem Himmel falle schwarzer Regen herab, die Luft sei giftgetränkt, die Zustände seien unbeschreiblich, ein Inferno, das sei die Gegenwart, sie liege weit entfernt, kein Gedanke an Dauer und an Bestand.

Ramstein.

Ramstein?

Ramstein air base, sagte Tilman, militärisches Drehkreuz der USA in Europa, zehn Kilometer westlich von Kaiserslautern, auf der Ramstein air base würden die Planung und Steuerung der Kampfdrohnen-Einsätze im Irak, in Afghanistan, im Jemen sowie die Drohnenangriffe in Pakistan koordiniert, die Welt sei ein Dorf, sagte Tilman, und nein, widersprach er, die Gegenwart liege keineswegs weit entfernt.

| WOLF SENFF

Ihre Meinung

Your email address will not be published.

Schwarz-weißes Porträtfoto des Interviewpartners
Voriger Artikel

Digitale Spiele als moralische Verhandlungsräume

Weitere Artikel der Kategorie »Kurzprosa«

Europa

TITEL-Textfeld | Wolf Senff: Europa

Die Erzählung ihrer Geburt beruht nicht auf griechischem, sondern auf kretischem Ursprung, eine, möchte man meinen, regionale Variante, und selbst dort sind sich die Erzähler nicht einig, ob sie eine Tochter oder die Schwester des Königs war, Europa ist verwirrend, wie könnte das anders sein, und daß die Erzählung so tief in der Vergangenheit wurzelt, entschuldigt nichts, die Unübersichtlichkeit ist gewollt.

Abgesang

TITEL-Textfeld | Wolf Senff: Abgesang

Wir möchten verstehen, sagte Gramner, wer seien wir denn, daß wir über sie urteilen würden, materiell wie mental herrschen Not und Elend, der Alltag der Moderne erweise sich, sähe man nur aufmerksam hin, stets als das Gegenteil dessen, was in bunten Lettern gepriesen werde oder mit marktschreierischen Tönen verkündet.
Große Worte, dachte London und erschrak.

Wampum

Wolf Senff: Wampum Die Angelegenheit sei kompliziert, sagte Gramner. Wampum, erklärte er, sei ein muschelähnlicher Gegenstand, ein Stäbchen, bis zu zwei Zentimetern lang und der Länge nach durchbohrt, es werde, auf Fäden aufgezogen, zu breiten Gürteln geknüpft oder auch als ein Design in Textilien verarbeitet. Super, sagte Harmat. Du kennst es, fragte Rostock. Nie gesehen, erwiderte Harmat trocken.

Es tickt die Zeit, das Jahr dreht sich im Kreise

Menschen | Literaturkalender 2018 Gleich nach den Sommerferien tauchen sie auf: die ersten Lebkuchen im Supermarkt, in den Buchhandlungen die Kalender für das nächste Jahr. Zu den lukullischen Vorboten folgen literarische. Wer sich noch nicht durch seinen Lieblingskalender geblättert hat, findet hier zur Einstimmung einen Ausblick auf alte Bekannte und neue Entdeckungen. Von INGEBORG JAISER

Mosaikstein der Kulturgeschichte

Kurzprosa | Arno Schmidt: Der Briefwechsel mit Max Bense

Arno Schmidt war kein einfacher Zeitgenosse, aber einer der avanciertesten und kritischsten Autoren seiner Zeit. Mit vielen Autoren und Intellektuellen war er befreundet, mit einigen arbeitete er zusammen. Die Arno-Schmidt-Stiftung publiziert in schöner Regelmäßigkeit die wunderbar edierten und kommentierten Briefwechsel, etwa mit Alfred Andersch oder Eberhard Schlotter. Als sechster Band ist jetzt der Briefwechsel mit dem Philosophen Max Bense erschienen, in dem sich Schmidts einmal für die »vielen unleserlichen Postkarten« bedanken. GEORG PATZER hat den Briefwechsel gelesen.