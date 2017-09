Folkdays… Bluesplayers Walter Trout, Jonny Lang und Eilen Jewell

Mit Schrecken sieht man hierzulande in den Medien die Naturkatasthrophe der Hurricane ›Harvey‹ und ›Irma‹ an der Golfküste Nord- und Mittelamerikas. Eine Region, die auch Heimat bekannter Musiker ist. Von TINA KAROLINA STAUNER

Kein Autor, Künstler und Musiker kann helfen. Natürlich lebt auch die Bluesmusik weiterhin und für friends in the Blues ist hoffentlich alles beim Alten.

Wie gerade bei den Amerikanern Walter Trout, Jonny Lang und Eilen Jewell. Für die neue CD des Bluesrock-Gitarristen Trout macht sich name-dropping ganz gut, denn eine Riege von etwa ein Dutzend wichtiger Bluesplayer ist in den Credits genannt von ›We’re All In This Together‹.

Neben Trouts Bandmusikern Sammy Avila, Mike Leasure und Johnny Griparic gehören dazu u.a. John Mayall, Randy Bachman, Edgar Winter, Sonny Landreth, Robben Ford, Charlie Musselwhite, Joe Bonamassa. Wieder einmal Urgesteine und Legenden des Blues unter sich. Im Spektrum black and white, urban and rural, electric and acoustic. Man wird inspiriert zum weiteren stöbern in Aufnahmen.

Der 66-jährige Walter Trout, einst Teil von Canned Heat, ist mittlerweile ein kleiner Gigant. Er schreibt selber Songs, greift aber auf Elmore James zurück und seine Stücke erinnern an Musik manch früherer namhafter Delta Bluesgrößen, von denen auch der jüngere Bluesrock-Gitarrist Jonny Lang gelernt hat. Der sich gelegentlich mit Buddy Guy zusammentut. Mit klassischer Attitude und etwas stylish funky und soulig interpretiert der 36-jährige Lang den Blues.

Auf seinem aktuellen Album „Signs“ werden hierzulande noch nicht so vertraute Namen genannt wie Dwan Hill, Dennis Dodd , Josh Kelley, Drew Ramsey und Shannon Sanders. “Some of the songs are autobiographical, but not usually in a literal way…The main goal is for folks to be able to relate to what I went through. If I can’t make it work using just my personal experience, I use my imagination to fill in blanks.“, teilt Jonny Lang über Songwriting und Bluesfeeling mit. Eine Frau, die die Stärke für den Blues hat, ist Eilen Jewell.

Als Inspiration für ihre Retro Music nennt sie diesmal Bessie Smith und Betty James. Mit ihren Musikern Jerry Miller, Shawn Supra, Jason Beek geht die 38-jährige Jewell in kraftvolle Interpretationen von Stücken von Leuten wie Charles Sheffield, Willie Dixon, Albert Washington. Das wird als Dark Blues bezeichnet und es gibt einige markante Blues Roots Covers.

Hoffentlich hat Jewells kleiner Voodoo-Tanz, ein Kult der durch afrikanische Migranten auch in die Staaten kam, und ihre Liebeszauberei im Song „It’s Your Voodoo Working“ positive power und ist eine gute Kraft. Auch von Gitarrengenius Jerry Miller von der Eilen Jewell Band findet man so manchen Blues.

Alles in allem gibt es nichts als Blues auf dem 26. Album von Trout, dem 7. von Lang, dem 8. von Jewell, die zum Hören vieler weiterer Platten motivieren können…the same old Blues…solider alter Bluesrock ohne modische Schnörkel in traditioneller Manier. Walter Trout ist im Oktober on the road again in Deutschland und auch Jonny Lang. Einige Europatermine hat Eilen Jewell.

Titelangaben

Walter Trout

„We’re All In This Together“

(Mascot Music Productions/Rough Trade, 2017)

Jonny Lang

„Signs“

(Concord /Rough Trade, 2017)

Eilen Jewell

„Down Hearted Blues“

(Signature Sound Recordings / V2 Records, 2017)