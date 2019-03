Textfeld | Julietta Fix: Zwei Gedichte

In Güstrow

Ich habe deine Kleider mitgenommen

das wässrige Öl aus dem Schrank

die Puderdose zerbröselte Reste auf den Augen

verteilt.

Ich habe auf den Stufen gesessen

auf jeder nach oben und unten

gesehen den Abdruck deines Pfennigabsatzes

gesucht.

Ich habe die Fenster geschlossen

die Türen verriegelt den Garten

durchschritten die Kellertür ans Haus

gelehnt.

Du hast mir dabei zugesehen

die Hände hinter dem Rücken

unter dem Kirschbaum gestanden

abgewartet.

Ich habe mich festgehalten an dieser Vorstellung

Meerraben

In der Lagune zanken sich die Gezeiten

Prielwürmer warten geschäftig auf ihr Ende

Neun Löffelreiher stehen einem Kormoran Spalier

hochnäsig den Blick abgewandt

Spatzen fallen wie reife Pflaumen vom Baum

Draußen vor der Sandbank lärmen die Wellen

Der Meerrabe schwimmt durch die Gründe

verteidigt sein wässriges Land

Im Mandarinenhain steht ein Esel

seit Stunden auf der Stelle

bald färbt sich das Wasser schwarz

Meerraben übernehmen das Kommando

Die Nacht fliegt mit den Fischen

im Licht der Dörfer schlafen die Raben

auf Hochspannungsleitungen und träumen

von ihren Brüdern im Meer.

(Portugal Januar 2014)

| JULIETTA FIX

Julietta Fix, *1957 in Würzburg, lebt in Hamburg, arbeitete u. a. als Geschäftsführerin der Stilwerk AG und gibt seit 2007 das Online-Magazin www.fixpoetry.com heraus..Sie veröffentlichte den Kriminalroman ›Mr. Goldsteins letzte Reise‹ bei Elefantenpress Berlin sowie die Lyrikbände ›shop‚‘til you drop‹, bod 2007, und ›Lyrik vom Fußboden‹, Verlag im Proberaum, Klingenberg 2009, weitere Gedichte und Kurzprosa in Zeitschriften und Anthologien, aktuell in der im April erscheinenden Ausgabe 33 ›Vorhang auf‹ der literarischen Zeitschrift ›Wortschau‹.