In Tuwa / Insektendompteur

In Tuwa

Zwei Straßen nur führen nach Kysyl, und es reiten dort

die Jungen und die Alten einhändig auf den Pferden:

Als geschmeidige Zentauren bewegen sie sich durch die

Steppe, die so weit ist, wie die Gesänge kehlig klingen und

der Blick mancher Augen ins Unabsehbare geht – umgeben

von Falten, verschmitzt, wie geschnitzt, genauso wie die

Seen hier von Zweigen und Strauchwerk umgeben sind.

Und manchmal gurren die Kamelkälber am helllichten

Tag wie geschwätzige Uhus und in der Hauptstadt

gründen die Schamanen Gemeinschaftspraxen

Insektendompteur

Du sagtest Sätze wie »Ich bin der Tinnitus im

Ohr der Geschichte« oder »Ich wehre mich

vergeblich gegen alle Instanzen« oder auch

»Käfer sind meine Armee zum Glück«, während

du die Ameisen (die keine Käfer sind) auf

der Küchenanrichte beobachtetest, wie

sie in Kolonnen zum Brotkasten liefen.

Als du dann im letzten Jahr verstummtest

und nur noch Papiere aus der Truhe heraus

und in die Truhe hinein sortiertest, habe ich

dich vermisst. Und noch ein zweites Mal, als

auch dein Körper starb und mir nur die lange

gesammelten Zettel und Schmetterlingsflügel,

in ihrem schwarz-bunten Staub liegend, blieben.

| ANETTE HAGEMANN

Annette Hagemann, geb. 1967 in Münster/ Westfalen, lebt und arbeitet in Hannover. Die zwei hier veröffentlichten Gedichte sind ein Vorabdruck aus der WORTSCHAU, sie wurden uns dankenswerterweise von der Redaktion zur Verfügung gestellt.