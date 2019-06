True-Crime-Podcast

Jugendbuch | Courtney Summer: Sadie

Manche werden auf der Schattenseite des Lebens geboren. So wie Sadie, Tochter einer drogenabhängigen Mutter, die Sadie und ihre jüngere Schwester Mattie im Stich lässt. So hat Sadie nur ein Ziel im Leben: sich im Mattie zu kümmern und dafür zu sorgen, dass es ihr gut geht. Von ANDREA WANNER

Und dann ist Mattie tot. Die Ermittlungen der Polizei bleiben ohne Erfolg. So bleibt Sadie nur noch eines: sich selbst auf die Suche nach dem Mörder zu machen. Auch Sadie verschwindet spurlos. Die Nachbarin und quasi Ersatzgroßmutter der beiden Mädchen kann den Journalisten West McCray davon überzeugen, Nachforschungen. Er nimmt Sadies Spur auf und erzählt ihre Geschichte in einem Podcast mit acht Folgen: THE GIRLS.

»Es ist ein wunderschöner Tag in New York City«, beginnt der Podcast, der versucht herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Wunderschön ist nichts daran, denn in das Leben von Mattie und Sadie zu blicken, heißt auch, einen Blick in Abgründe zu tun. McCray ahnt, dass er sich beeilen muss, denn auch Sadie könnte in Gefahr sein. Dem Mörder zu nahe zu kommen, könnte auch ihr Todesurteil bedeuten.

Während sich in dem Podcast als einem Erzählstrang die Ereignisse nach und nach zu einer Geschichte verdichten, gibt es parallel dazu Sadies Geschichte der Verfolgung des Mörders. Verzweifelt und wütend ist sie nicht bereit, auf ihre eigene Sicherheit zu achten: sie hat nichts zu verlieren, denn das einzig Wertvolle in ihrem Leben ist bereits fort. Mit dieser kämpferischen Beharrlichkeit scheut sie keine Gefahr.

Courtney Summers fügt die beiden Ebenen zu einem überaus spannenden Ganzen zusammen, das einerseits Emotionen weckt, andererseits immer wieder auch Distanz entstehen lässt, die zum Nachdenken zwingt. Nicht die Geschichte ist neu, die Art wie sie erzählt wird ist ungewöhnlich und besonders. Jenseits der klassischen »Who-done-it«-Frage bleibt so Raum für Fragen, für Kritik, für Mitgefühl für eine authentische Heldin, für die man sich eine glückliche Zukunft an keiner Stelle vorstellen kann.

Courtney Summer: Sadie. Stirbt sie, wird niemand die Wahrheit erfahren

(Sadie, 2018). Aus dem Englischen von Friederike Levin

Weinheim: Beltz & Gelberg 2019

359 Seiten, 16,95 Euro

Jugendbuch ab 14 Jahren

