Lyrik | Sascha Kokot: Zwei Gedichte

vor uns der Sandur im tiefen Frost

liegt die Ringstraße auf schwarzem Quarz

halb abgeräumt vor dem Ozean verkeilt

der Sockel vom Gletscherlauf aufgezehrt

gelangen wir nicht mehr zu den Kaltblütern

um sie in die geschützten Gehege zu führen

und uns vor dem Wintereinbruch einzudecken

so setzen wir zu den letzten Nachbarn über

senden von dort Anweisungen auf Kurzwelle

bis wir etwas erreichen das Plateau wieder offen ist

jagen die Meuten durch die Frequenzen und

lassen uns in den ewigen Nächten nicht schlafen

weil wir nicht sicher sein können

ob das nur die Sturmfront ist oder uns

schon das Rufen der Jährlinge durchfährt

sobald die Stadt zur Ruhe gekommen ist

kann ich die Tiere noch hören

ihre verhaltenen Rufe und Krallen

alte Streunpfade entlangwetzen

wo sich der Unrat verfängt und wüst modert

gruben sie die letzten unversiegelten Flächen auf

ihr Bau muss bis weit unter unsere Kellergewölbe reichen

sich in Hecken hinter Zäunen zwischen Gleisbetten öffnen

früher sah ich sie dort vereinzelt verschwinden

jetzt finden sich nur noch die Spuren ihrer Jagd

oder eine Losung als Hinweis auf das Grollen

das seit einiger Zeit in den Mauern zu spüren ist

und in meinen Träumen anschwillt

| SASCHA KOKOT

Sascha Kokot, 1982 in der Altmark geboren, lebt als freier Autor und Fotograf in Leipzig. Lehre als Informatiker, Studium am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Er erhielt verschiedene Stipendien und Preise, veröffentlichte in zahlreichen Anthologien und Zeitschriften. 2013 erschien sein Debütband »Rodung« im Verlag edition AZUR, wo im Frühjahr 2017 auch sein zweiter Lyrikband »Ferner« herausgekommen ist.

Weitere Texte von Sascha Kokot enthält das Literaturmagazin WORTSCHAU, Düsseldorf, Ausgabe 34; es wird am Samstag, 2. November, 17 Uhr, von der Herausgeberin Johanna Hansen in der