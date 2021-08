Hubert hat sich sehr auf den Freibadbesuch mit seiner Oma gefreut. Schließlich soll das Luftmatratzenwettrennen stattfinden, das er unbedingt gewinnen will. Der Nachmittag wird auf jeden Fall unvergesslich. Von ANDREA WANNER

Wer eine Großmutter im Kopf hat, die vom Beckenrand ihren Enkel anfeuert, liegt grundsätzlich nicht ganz falsch. Wer dabei eine nette ältere Dame im Kopf hat, täuscht sich. Oma Cäcilia ist forsch, sportlich, ehrgeizig. Ihr Enkel soll gewinnen, unbedingt. Mit den gleichen Vorsätzen ist Elfriede unterwegs, eine alte Bekannte von Cäcilia. Alte Freundinnen sind die beiden jedenfalls nicht, die unerwartete Begegnung trieft von falscher Freundlichkeit. Elfriede ist die Oma von Otto. Und der will natürlich ebenfalls den ersten Preis bei der Luftmatratzen-Regatta haben. Der Kampf kann beginnen.

Tut er auch. Allerdings gibt es eine Menge Nebenschauplätze. Zum einen hat sich Aurelius, Huberts Katze, verbotenerweise in das Badegepäck geschmuggelt, wo Tiere im Strandbad doch verboten sind. Und dann muss erst mal Ersatz für das uralte Luftmatratzenmodell gefunden werden, das Cäcilia für ihren Enkel eingepackt hat. Und dann geht es los. Spannend, knapp und absolut unvorhergesehen. Und weil das noch nicht genügt, wollen sich die Großmütter, beide ehemalige Turmspringerinnen, noch im Sprungwettbewerb messen.

Nein, Cäcilia und Elfriede entsprechen nicht den Bilderbuchgroßmüttern, auf die man sonst so trifft. Worüber beide Enkel nicht so ganz glücklich sind. Hannes Wirlinger erzählt eine turbulente Geschichte voller Pannen und Zwischenfälle. Volker Fredrich bringt das bunte Freibadtreiben aufs Papier mit vergnügten Wimmelbildern, wo man jede Menge anderer Besucher beobachten kann, mit ungewöhnlichen Perspektiven und actionreichen Szenen, wenn beispielsweise der Bademeister ins Wasser plumpst und mit genialen Simultanbildern, auf denen man Cäcilias gestreckten Salto mit Schraube in allen Details nachvollziehen kann.

Wenn man es genau nimmt, ist ein Duell ein Zweikampf mit gleichen Waffen, der tödlich enden kann. Hier geht es dann zum Glück am Ende doch für alle Beteiligten nicht nur gut, sondern ausgesprochen glücklich aus. Fairness und Freundschaft siegen. Eine herrliche Sommer-Sonnen-Freibadgeschichte, in der sich vielleicht auch die eine oder andere Großmutter (wenn auch ohne Sprungerfahrung vom Fünfmeterturm) wiederfinden wird.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Hannes Wirlinger: Das Duell der Großmütter

Mit Bildern von Volker Fredrich

München: Tulipan 2021

56 Seiten, 16 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

