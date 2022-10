Kinderbuch | Frode Grytten: Bettzeit

Wie schindet man abends noch ein bisschen Zeit raus, wenn man eigentlich ins Bett muss? Ein kleines Mädchen findet den ultimativen Trick. Von ANDREA WANNER

Zunächst scheint die Sache aussichtslos. Die Bitten der Tochter, noch ein Buch vorgelesen zu bekommen, werden vom Vater abgeschlagen. Das Wohnzimmer steht voll mit Büchern, die beiden sitzen sehr gemütlich auf einem Sessel, eine Stehlampe verbreitet ein behagliches Licht. Aber ein Nein ist ein Nein. Es ist Schlafenszeit und der Vater insistiert, dass die Kleine jetzt ins Bett verschwindet.

Aber dann kommt angesichts der vielen Literatur ein besonderer Wunsch: »Papa, ich will, dass jemand ein Buch über mich schreibt.« Und jetzt wird der doch neugierig: »Über dich?« Und so beginnt eine Unterhaltung, die ziemlich lange dauert und ein ganzes Buch füllt. Denn jetzt muss natürlich überlegt werden, was für ein Buch das eigentlich sein soll und was alles darin passiert. Der Papa macht noch einen halbherzigen Versuch, das Buchprojekt auf den nächsten Tag zu verschieben, aber irgendwie hat es die beiden schon gepackt.

Wie würde der erste Satz in so einem Buch lauten? Würde es regnen? Und gäbe es Monster in diesem Buch? Die beiden diskutieren, entwerfen, verwerfen, ereifern sich. Der liebevolle Erziehungsberechtigte hat offensichtlich einschlägige Erfahrung im Bücherschreiben. Er hakt nach, schlägt vor, überlegt Neues. »Worin bist du gut?«, will er wissen. Sein Töchterchen ist ratlos. Er hat Ideen: »Kannst du Spagat? Tanzen? Kannst du ein Rad schlagen?« Das ist alles nicht so einfach. Schließlich hat sie’s: »Im Nägelkauen«. Na ja, keine so tolle Idee.

Die Fantasie treibt wilde Blüten in dieser herrlichen Gutenachtgeschichte, die kein Ende zu nimmt. Der norwegische Schriftsteller Frode Grytten scheint zu wissen, wovon er erzählt. Es ist ein amüsantes Spiel, auf das man sich gerne einlässt. Zumal Mari Kanstad Johnsen absolut hinreißende Bilder dazu zaubert. Die Körper der beiden verbiegen und verrenken sich, schmiegen sich aneinander und tauchen in die ausgedachten Abenteuer ein. Sie fliegen durch die Luft, besteigen Bücherberge, dringen in einen unheimlichen Dschungel ein. Kräftige Farben, expressive Formen, Figuren, die sich Räume schaffen und die Szenen dominieren. Und vergessen ist längst, dass es schon sooooo spät ist.

Erzählen und Vorlesen gehören zu den ganz wichtigen Dingen im Leben von Kindern. Das Bilderbuch jongliert mit Realität und Erfindungen, lotet Möglichkeiten aus und schafft kreative Räume, die einfach nur Spaß machen. Und vermutlich werden sich viele Kinder anschließend ein Buch über sich wünschen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Frode Grytten: Bettzeit

Papa und das Buch über mich

Illustriert von Mari Kanstad Johnsen

(Leggetid, 2020) Aus dem Norwegischen von Carsten Wilms

Berlin: Kullerkupp 2020

36 Seiten, 17,90 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander