Ein Hund, der Banane heißt, ist merkwürdig genug. Aber ein Hund, der Banane heißt und wie eine Banane aussieht, ist – na, ja, die Vermutung liegt zumindest nahe, dass es sich um die Frucht eines Bananengewächses handelt. ANDREA WANNER hatte ihren Spaß an der Geschichte.

Ein Junge geht mit seinem Hund an der Leine spazieren. Dieser Hund ist länglich, gebogen und gelb – und eigentlich würde man darauf wetten, dass es sich um eine Banane handelt. So geht es wohl allen Bilderbuchbetrachtern, ganz gleich, welchen Alters sie sind. Und so geht es auch den Menschen, denen der Junge und sein vermeintliches Tier begegnet.

Entsprechend sind die Dialoge. Ein Junge fragt: »Was machst du da?« »Ich gehe mit meinem Hund Gassi«, lautet die selbstbewusste Antwort. Der Frager reagiert empört, denn er sieht ja, dass es sich um eine Banane an einer Leine handelt. Aber auf alle Zweifel hat der Hundebesitzer eine Antwort. Das Tier bewege sich nicht? Klar: »Er ist heute sehr müde.« Es sei gelb. Natürlich: »Er gehört zu einer SEHR seltenen Rasse.«

So pariert er geschickt alle Einwände, nimmt seinen Hund in Schutz und ist um keine Ausrede verlegen, egal was die skeptische, immer größer werdende Menschenmenge versucht. Im Gegenteil, er legt immer noch eins drauf, verteidigt seinen Superhund, der ein »dreimaliger Goldmedaillengewinner beim Welthundewettbewerb« sei.

Roxane Brouillard hat sich eine schräge und klamaukige Quatschgeschichte ausgedacht, die nur aus Dialogen besteht und einfach nur witzig ist. Guilia Sagramola hat sich dazu originelle Bilder ausgedacht, die eigentlich nur die agierenden Figuren auf weißem Grund zeigen, im Hintergrund ein paar skizzierte Büsche und Bäume. Dafür stecken die Akteurinnen und Akteure volle Emotionen, ereifern sich, diskutieren, greifen an, debattieren, verteidigen und lachen voller Inbrunst. Und dann? Große Überraschung! Total gelungen, megawitzig und schlicht verblüffend!

