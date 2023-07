Es gibt diese lauen Sommernächte, wenn nach einem heißen Tag die Sonne untergeht und plötzlich alles möglich scheint. Und vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass dann die Erzählerin danach ihren großen Auftritt hat, überlegt ANDREA WANNER.

Es ist die große Stunde der Tiere der Nacht. Raupen und Käfer, Wühl- und Haselmäuse, Fledermäuse und Nachtfalken, Glühwürmchen und all die anderen Krabbler, Nager und Nachtvögel machen sich auf den Weg, um der Erzählerin der Nacht zu lauschen. Der Ort, an dem sie ihre wunderlichen Geschichten dem atemlos lauschenden Publikum vorträgt, ist eine besondere Bibliothek.

Auf Blättern und schwebenden Regalen, in die silbernen Fäden des Spinnennetzes eingeordnet warten unzählige Bücher voller Geschichten darauf, Zuhörerinnen und Zuhörer zu finden. Die kleine Spinne – denn keine andere ist die charismatische Hauptfigur – weiß mit Worten umzugehen. Sie zaubert Stimmungen, bringt ihr Publikum zum Staunen und Träumen, lässt vor dem inneren Auge ihrer Besucher fremde, unbekannte Orte erscheinen, appelliert an die Imaginationskraft und nimmt alle mit auf der magischen Reise ins Reich der Fantasie.

Ein wohliges Seufzen ist zu hören, wenn sie »daunenweiche Nester, Berge von Honigwaben, kuscheliges Beisammensein und kitzelige Küsse« heraufbeschwört. Der Zauber endet, wenn der Gesang der Singdrossel den neuen Tag verkündet und die Tiere sich in ihre Verstecke zurückziehen.

Mit Worten beschwört Carmen Oliver – poetisch übersetzt von Anna Schaub – eine anziehende, wunderbare Stimmung, die Miren Asiain Lora in zarte, nachthelle Bilder überträgt, die zartes Rosa, Nachtblau und gelbgoldene Lichter zu einem besonderen Ensemble verknüpfen. Ja, so fühlen sich Sommernächte an. Und irgendwo sitzt sie, die Erzählerin der Nacht, und spinnt ihre Geschichten.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Carmen Oliver: Die Erzählerin der Nacht

(The Twilight Library, 2022) llustriert von Miren Asiain Lora

Illustriert von Miren Asiain Lora

Aus dem Englischen von Anna Schaub

Zürich: NordSüd 2022

32 Seiten, 16 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe