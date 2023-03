Wenn es einen Traumort für Leseratten und Bücherfreundinnen gibt, dann ist das garantiert eine Buchhandlung. Die große Fülle an Büchern zu allen Themen, an glänzenden Schutzumschlägen, einladenden Covers und der Geruch nach neuer, ungelesener Literatur ist schon einfach himmlisch. Für manche wird so ein Traum wahr, staunt ANDREA WANNER.

Gerade noch hat Toni in Hamburg gelebt, jetzt zieht sie mit ihren Eltern nach Wien, wo diese eine Buchhandlung gekauft haben. Und dort wohnt die Familie zukünftig. Na ja, nicht genau in der Buchhandlung, aber direkt darüber, durch eine steile Wendeltreppe mit dem reich der Bücher verbunden. Da kann man sogar mal im Schlafanzug nach unten huschen und sich noch Lektüre aussuchen. Denn Toni, die früh selbst lesen gelernt hat, darf sich wirklich nach Herzenslust bedienen. Die Eltern sind großzügig, auch wenn die Zweitklässlerin zu Harry Potter greift. Letztlich wird sie schon merken, wenn sie für etwas zu jung ist. Und die ewigen Connie-Bücher findet die Mutter eh nicht das Richtige.

So erfährt man nicht nur, wie gut es Toni dort geht, sondern auch eine Menge über den Alltag von Buchhändlerinnen und Buchhändlern, über Bestell- und Abholsysteme, über Kosten und Personal, über Verlagsvertreter und Schaufenstergestaltung – wo Toni Ideen einbringen und mithelfen darf. Und dann findet sogar ein Kindergeburtstag mit Übernachtung in dem Buchladen statt.

Die Autorin Petra Hartlieb ist keine Unbekannte. 2004 zog sie mit ihrem Mann nach Wien, wo sie die ehemalige Buchhandlung Friedrich Stock in der Währinger Straße übernahmen, die sie seither als Hartliebs Bücher betreiben. 2014 verarbeitete sie ihre Erlebnisse in dem Roman ›Meine wundervolle Buchhandlung‹, der in acht Sprachen übersetzt wurde und zum Bestseller wurde. Erfahrung hat sie also genug und Geschichten zu erzählen auch. So lässt sie jetzt junge Leserinnen und Leser daran teilnehmen, was für wunderbare Orte Buchhandlungen sind. Nini Alaska hat fröhliche Bilder dazu gemalt, sodass man sich Tonis Zuhause sehr gut vorstellen kann. Und nur neidisch werden, muss man gar nicht: Buchhandlungen stehen alle Tage für Tag zum Schmökern, Stöbern, Reinlesen, Nachfragen und für Inspirationen zur Verfügung!

Titelangaben

Petra Hartlieb: Zuhause in unserer Buchhandlung

Mit Bildern von Nini Alaska

Hamburg: Carlsen 2023

128 Seiten, 12 Euro

Kinderbuch ab 7 Jahren